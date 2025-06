Salva Reina, el actor que conquistó a España en los últimos Goya, actúa en Gáldar, se siente "más canario que nunca" y se acuerda de Manolo Vieira

Alguna vez ha dicho que es un poco tímido, aunque ha decir verdad ni mucho menos lo parece en sus actuaciones. ¿Acaso usa el universo de la interpretación como su medicina para superar esa barrera? ¿Saca el Salva Reina oculto sobre las tablas o delante de una cámara?

Sobra decir que el que se pone delante de las cámaras nunca es Salva [ríe]. Siempre es otro personaje, incluso en los monólogos que puede parecer que es algo más personal, siempre es una especie de clown que se atreve a decir muchas barbaridades, que siempre mete la pata, que siempre dice verdades a medias y otras a propósito.

Es más conocido por su faceta de actor, pero ahora con su gira por Canarias con el show 'Prohíbido echarle cacahuetes a los monos' [Funciones en Gáldar, Puerto del Rosario y Adeje desde el 26 de agosto en adelante respectivamente. Puede comprar las entradas en www.salvareina.com] se le va a ver en su faceta más humorística. ¿Tiene algún referente en quien se haya fijado en el mundo de la comedia o es algo natural? ¿Era el graciosete de la clase de pequeño?

No te creas que he sido tan gracioso como piensas. Me gusta participar en el cachondeo, pero no soy ni el más gracioso en mi familia ni en mi grupo de amigos, pero si hay un fregao ahí que estoy. En cuanto a los referentes siempre me ha gustado mirar a otros cómicos que me lleven a otro sitio, que desde la naturalidad y la charla te introduzcan en otro mundo. Desde Pedro Reyes, que el pobrecito en paz descanse, hasta los maestros Faemino y Cansado y Manolo Vieira, que como yo nací en Las Palmas pues teníamos las cintas en casa y siempre me fijé en la forma que tenía de contar las cosas cotidianas y hacer humor.

Sin hacernos mucho spoiler del monólogo. ¿Cómo tiene pensado arrancar las risas de su público?

Pues el público se va a encontrar a ese personaje loco del que te hablaba al principio. Se atreve a decir todas las barbaridades posibles y hace un repaso a más de 20 años con sus monólogos. Repasa sus grandes hits... si es que esto lo puedo decir. Hay cositas nuevas, toca actualidad, charla con la gente, un variadito de entre 60 y 80 minutos dependiendo de cómo esté la cosa. Espero que todo el mundo se divierta.

Ahora que tenemos un poco de confianza con la conversación. Ya habrá caído en que en Canarias tiene que decir manís en vez de cacahuetes. Imagino que su pareja [la actiz Kira Miró] ya le habrá advertido

Aaah, sí, sí. Manises, manises, es verdad. Hay que hablar con marketing para que lo tenga en cuenta [ríe a carcajadas].

Antes recordaba que nació en Las Palmas de Gran Canaria. Comparte su camino con risas día a día con Kira. ¿Tendrá pedido ya el certificado de residencia en Canarias o tenemos que adoptarle?

¡Qué cachondo! Por supuesto que me siento adoptado. Canarias siempre me ha acogido fenómeno. Es una tierra muy hospitalaria. Siempre he sido el canario de mi familia por razones obvias y siempre me ha gustado tener ese toque exótico también en mis papeles. Ahora encima con la cercanía de Kira, su familia, sus amigos, me siento más canario que nunca.

Siendo Canarias una tierra de acogida, siendo una tierra de inmigración en la que cada día llegan cayucos. Recordamos sus palabras en la ceremonia de los Goya en los que dijo que “nadie es ilegal”, siendo casi las Islas una Torrebaró a gran escala y sin ponerte en un aprieto, ¿qué opinión tiene sobre la situación de las Islas y la inmigración africana?

Ante todo tristeza. Mira, unas personas que se lanzan en una barcaza, un cayuco o lo que sea para cruzar un cacho grande del océano, que parece que está cerca pero no. Se están jugando la vida. Hay madres con niños, gente que no sabe nadar...Es una situación extremadamente delicada. Ojalá tuviera yo la solución en la mano. Creo que todo pasa por intervenir en los países de orígen de los migrantes porque nadie quiere salir de su tierra. Oye, que son personas que vienen a aportar porque creen que esta tierra les van a dar cosas buenas. Hay que gestionarlo bien, pero siempre desde la hospitalidad porque es lo que nos corresponde porque nosotros también hemos sido emigrantes no hace mucho. Fíjate, usabas como introducción a la pregunta mi discurso de la Academia y también me trajo un poco de controversia. Entiendo que es un tema de humanidad y de concepto... es que ninguna persona por concepto puede ser ilegal, de verdad. Puede ser rubia, morena, alta o baja dependiendo de con quien la compares, pero no ilegal. A lo mejor no tiene sus papeles en regla o se puede hablar de muchas cosas, pero es importante según cómo se nombren las cosas, pero no ilegal.

Yo me tomo la licencia de confesarle que cada vez que veo su discurso se me saltan las lágrimas. Gracias por esas palabras.

Muchas gracias a ti. Bueno... [ríe y hace una pausa] Tampoco pretendía que fuera algo grande. No es que sea inspirador de muchas cosas, pero me salió así del corazón y bueno... [ríe de nuevo] ¡Es lo que salió!

Ahora que hablamos de su premio en la última ceremonia de los Goya. ¿Cómo lo siente pasado el tiempo? ¿Teme que se le encasille o siente que va a ser un espaldarazo a su ya extensa carrera?

Creo que no soy ni mejor actor por el Goya, ni mejor ni peor persona por recibirlo. Esto se trata de una carrera de fondo en la que siempre se está aprendiendo. Con humildad, ilusión y ganas de hacer las cosas bien te ayuda a poner los pies en la tierra. Esta es una profesión muy bonita, muy vocacional, pero también con muchos sinsabores y hay que saber dónde está uno en cada momento.

Le voy a cambiar de esfera totalmente. Se le ha visto últimamente muy entregado con el equipo de baloncesto de Málaga, el Unicaja. ¿De dónde viene ese amor por la canasta?

Es el deporte que practiqué hasta los 18 años. Evidentemente siempre me ha gustado el equipo de la ciudad donde me crié, pero oye... mi segundo equipo es el Granca, así que este año tengo dos equipos en la Basketball Champions League.

Pues habrá que verle por el Gran Canaria Arena.

Yo encantado de ir. Si es mi otro equipo.

Última porque no puedo dejar de preguntarle por esto. Si tiene de foto de perfil de whatsapp una imagen suya con dos papas fritas imitando unos colmillos. De verdad, ¡cómo puede decir que es tímido!

[Ríe] Intento que el sentido del humor esté presente en mi vida, para mí es muy importante. Me lo enseñaron mis padres. Hacer las cosas bien no tiene por qué estar reñido con no poder pasártelo también bien. Todo se puede hacer con una sonrisa. El sentido del humor siempre nos salva de cualquier circunstancia. Intento llevarlo un poco por bandera y es la forma en la que me comunico con las personas, que es lo más bonito que podemos tener.