Dasoul vuelve a la música con un homenaje a sus raíces teldenses

El artista canario Dasoul lanza su esperado nuevo trabajo discográfico titulado “Donde se junta el mar con el cielo”, un álbum con el que quiere mostrar su esencia más personal y hacer un homenaje a sus raíces.

“Este disco es mi forma de contar quién soy de verdad. No quiero que la gente solo me vea como un hitmaker, quiero que se conecten conmigo como persona, como artista, hacer la música que siempre he escuchado y quizás nunca me atrevía a hacer y tener como objetivo disfrutar del proceso, que se ha vuelto indispensable en mi día a día”, afirma Dasoul.

“Mi trofeo”, es uno de los temas que representa el corazón del disco y marca un punto de inflexión en su carrera. Inspirado en su infancia y juventud en el barrio de “Los Caserones”, el single captura el espíritu de superación y orgullo de quien ha salido adelante sin olvidar de dónde viene. Aunque no es un trabajo 100% conceptual, esta canción es la que mejor define el tono del álbum.

“Donde se junta el mar con el cielo” es un viaje musical en el que conviven diferentes estilos y géneros que han influido al artista a lo largo de su carrera: trap, reggaetón, salsa, balada y fusiones folclóricas canarias, que se entrelazan para formar un sonido único, con sello propio. Cuenta con las colaboraciones de Ciara Lauve, Wos LasPalmas, Ricky Santoro, Lemuell, Mark Dayle y George Jimblaru.

“Hay canciones que parecerá que no forman parte de ese homenaje pero cada tema tiene su vínculo, el reggaeton fue el estilo que más me marcó de adolescente, el hip hop formó parte fundamental de mi forma de ser, los estilos tropicales son una pieza fundamental de la idiosincrasia canaria y es lo que suena en las verbenas de nuestros barrios, y así con cada estilo y cada canción. Hay muchas referencias a cosas de mi barrio, mi ciudad o mi isla, anécdotas, jerga y expresiones que utilizamos, extractos de audios de la gente del barrio hablando, instrumentos de nuestro folclore, fusiones únicas que hacen de DSJEMCEC una pieza única”

Con este nuevo trabajo de Dasoul no solo representa una evolución musical, sino una declaración de intenciones: la de un artista que quiere trascender modas y listas de éxitos, y construir una conexión verdadera con su público.