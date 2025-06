¡Absalón, Absalón!

Si hablamos de fundadores de la modernidad literaria, aunque no sepamos que se pretende con esa frase, no podemos obviar la presencia de William Faulkner. El propio Onetti escribió: Faulkner. Faulkner. Yo he leído páginas de Faulkner que me han dado la sensación de que es inútil seguir escribiendo. ¿Para qué corno? Si él ya lo hizo todo. Es tan magnifico, tan perfecto. Y todos los escritores del boom se han referido de una manera u otra a él y a la influencia que ejerció en un momento u otro sobre ellos. Y aquí, entre nosotros, aunque su recepción pudiera parecer más tardía, podemos notar su aliento directo o indirecto en Aldecoa o Sánchez Ferlosio, de quienes ignoramos si lo leyeron o simplemente recibieron una difusa influencia; Martín Gaite dijo en una ocasión que lo leyó traducido a nuestro idioma y no le gustó, sólo cuando lo leyó traducido al francés lo apreció como el genio que era. Quizás sean Benet o Javier Marías los más cercanos a la forma de escribir del americano. Forma e intención literaria que marcaron una época y que siguen marcándonos, ya sea por rechazo o continuidad.

Y de Absalón, para muchos su más completa novela, el propio autor escribió en una carta a su editor Harrison Smith: El relato es una anécdota que ocurrió durante e inmediatamente después de la guerra civil; el clímax es otra anécdota que pasó hacia 1910 y que explica la historia. «Groseramente el tema es un hombre que ultrajó la tierra, y la tierra después cambió la suerte y destruyó la familia del hombre. (…) Es la historia de un hombre que quería un hijo por amor propio, y tuvo demasiados y le destruyeron. La inspiración primera está en la Biblia. Stuppen, el protagonista del que nos hablan distintas voces en la novela, viola los códigos morales y sociales de su época, los del Sur esclavista, causando de paso la desgracia de sus hijos quienes lo destruirán. El rey David también viola los códigos de su época; persigue a Judith, y para gozar plenamente de ella envía al marido Urías a morir en la guerra. Llega a instruir a sus hombres para que lo dejen sólo ante el enemigo. Este pecado de fornicio, crueldad y traición será castigado por Dios haciendo que los hijos del rey se destruyan y arrastren en su desgracia a su padre. Ammón, primogénito de David y por tanto futuro heredero, se enamora de su hermanastra Tamar y al ser rechazado la viola; una vez consumado el crimen la desprecia y expulsa de sus habitaciones. Tamar y su hermano Absalón, eran hermanastros de Ammón. Cuando acuden al rey pidiendo justicia, este los ignora para salvar a su primogénito. Absalón jura vengarse; hará matar a Ammón y encabezará una rebelión contra su padre, fracasando. Pero la casa de David ya está destruida. El propio Absalón morirá a manos de los arqueros de su padre».

Como ven, es una historia de sexo y violencia típica de la Biblia (que no ha dejado de ser un fecundo yacimiento de historias para la narrativa americana) que se trasplantará al Sur derrotado de los Estados Unidos, en una novela con tres voces distintas que cuentan la misma historia, con matices y puntos de vista diferentes: el ascenso, caída y asesinato de Thomas Stuppen, hombre violento, violador, asesino que se enriquece rápidamente. No les contaré más, por no reventarles la lectura. Si les diré que la primera voz, es la de Rosa Coldfield, vieja solterona, antigua enamorada de Stuppen, que se arrepiente de haberlo dejado «escapar» por un prurito moral a la vez que lo considera responsable económico, por venganza, de la ruina de la familia Coldfield, y que cuenta la historia de Stuppen al joven Quentin Compson. Este retomará el relato para contarlo a su padre, que se apropia de la historia y la cuenta a su hijo con algunas diferencias y otro tono del de la vieja Coldfield. La tercera voz será la del propio Quentin que relata toda la historia a su amigo canadiense, testigo neutral de la odisea de la casa Stuppen. La misma historia contada por tres voces distintas, lo que permite al autor anudar y desanudar su historia, reconstruyendo la memoria de forma fragmentaria y difusa, como ocurre en la realidad. Es casi imposible recordar hilo por pabilo lo que pasó hace casi cien años y recordarlo con las mismas palabras con las que nos lo contaron. Cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje y recordará las cosas con palabra similares pero muchas veces distintas, a las que las que usó quien nos contó una historia.

La prosa de Faulkner es complicada de leer, con largas frases que se interrumpen con guiones y paréntesis, en un intento de recuperar nuestra propia forma de pensar o recordar; pero fluye como un rio, como si del propio Misisipi se tratará, y nos va llevando a través de la historia, como nuestros propios recuerdos nos llevan a la infancia y la adolescencia, mitificando esas épocas, oscureciendo unos episodios e iluminando otros. El dominio de la técnica es tal que Faulkner llega a dialogar en el propio monólogo interior de un personaje, en este caso el de Quentin Compson, inicialmente testigo de la señora Coldfield y más tarde narrador de lo que le han contado: Luego, se reconcilió con el oído y le pareció escuchar a los dos Quentins que ahora eran distintos: el Quentin Compson que se preparaba para Harvard en el Sur, el profundo Sur, muerto desde 1865 y poblado de espectros (…); y el Quentin Compson que aún era demasiado joven para merecerse ser un espectro (…); los dos Quentins distintos que ahora hablaban el uno con el otro en el largo silencio de las no personas en el no lenguaje (…). La violencia, el sexo, la esclavitud como enfermedad del Sur, recordados por unos personajes que se mueven entre la nostalgia de las glorias del Sur, con negros obedientes; la negación de la derrota y el triunfo de los capitalistas zafios e incultos del norte y la negación de los hechos, de lo que realmente ocurrió y su reconstrucción en las memorias, cada una distinta, reconociendo la mentira y el autoengaño, son los mimbres con los que Faulkner construye su narrativa y, en realidad, expone a la luz una forma de vida, de violencia y crueldad, con la esperanza de que sus lectores, del Norte o del Sur, abandonen los estereotipos, las frases hechas y la miseria intelectual y se alcen sobre su propio pasado. Testigo del dolor y la miseria que el autoengaño colectivo causa, Faulkner no deja de ser un inmenso moralista y un artista cuya huella en la literatura mundial sigue resonando.