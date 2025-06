Canarias y sus festivales (II)

Segundo repaso de los festivales de Canarias que están por venir.

Big Bang Festival

El rock and roll clásico y los años 50 son la inspiración para esta cita, los días 9 a 12 de octubre en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Javi La Fábrica Viera, su organizador, remarca que este año se gana un día más de festival, que habrá nuevo escenario con espacio gastronómico para los mediodías y tardes, y presencia de ilustradores con caricaturas e imágenes. El cartel es tan potente que no se decide: «Yo no me perdería ni una de las bandas programadas para este año. Mi trabajo precisamente es buscar bandas, artistas desconocidos pero con un potente directo». Por destacar algo: «Los dos cabezas de cartel: The 5,6,7&8’s y Los Sirex, no hay nada que decir, dos petardazos, cada uno en su estilo, de actitud y poderío».

Canarias Calling

El cine y el punk son el eje central de este festival muy diferente. La idea es llevar bandas canarias potentes a Alemania y mezclar grupos foráneos y locales en las Islas. En Canarias las fechas son 5 de diciembre en la sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria, 6 de diciembre en el Aguere de La Laguna, en Tenerife, más 7 y 8 de diciembre en el Crealab de El Paso. Le preguntamos a Kat, su máxima responsable, por las novedades: «Aumentan el número de bandas, en total este año tenemos cinco bandas internacionales y nueve de Canarias. Todas las bandas canarias van a salir en el CD recopilatorio de la OxFanzine, que además ofrece cobertura especial del festival». El sello local Malpaís Records también va a sacar un vinilo recopilatorio del festival. Las preferencias de Kat van a un momento muy destacado: «Los Fastidios tienen un set acústico que solo hacen en el Rebellion Festival, y que por primera vez lo van a tocar en otro lugar y será en La Palma. Además, Subresiduos se suman a Diggen en Las Palmas interpretando la canción Alptraum».

Herofest

Alejandro Padrón lleva años montando una cita encantadora en la isla más cariñosa. Herofest será de nuevo motor musical de La Frontera los días 12 y 13 de septiembre. ¿Novedades? Comenta Ale: «Este año queremos aumentar las actividades paralelas, añadiendo propuestas participativas para familias, en la jornada del 13 de septiembre durante el día en la zona costera de La Frontera, en donde además habrán dos showcases especiales. Además, aumentamos el número de conciertos a 10 en total repartidos en las dos jornadas en la plaza de Tigaday». Del cartel tira por unos históricos: «Para mi destaca la presencia de Lagartija Nick, todo un referente del panorama nacional, y un sueño cumplido de poder disfrutarlos en El Hierro»

Mojo

El Mojo Music Festival regresa tras un año de parón. Será los días 22 y 23 de agosto en un espacio con carga sentimental para el nombre. «Volvemos con fuerzas renovadas después de un pequeño parón en el 2024 y la exitosa edición de 2023, y volvemos a una ubicación superespecial para nosotros, la plaza de la Música, se podría decir que es el suelo o terraza de donde surgió este proyecto en el ya mítico Mojo Club», comenta Loren Mojo, detrás del proyecto. De un cartel se queda con una propuesta cargada de mezcla: «No me perdería al Instituto Mexicano del Sonido, el proyecto de Camilo Lara mezcla de estilos mexicano de folk y electrónica, ¡sin olvidar que hay otras bandas por descubrir!».

Phe Festival

La cita en el Puerto de la Cruz, Tenerife, celebra su décimo aniversario con un cambio importante: se muda de fecha. Será los días 5 y 6 de septiembre. Iván T. Hall detalla otras novedades: «Por primera vez contamos con tres escenarios con programación simultánea, lo que convierte a Phe en el primer festival indie de las islas con música en directo continua durante toda la jornada. Una de las grandes novedades es la creación de Phe Club, un espacio dedicado a la cultura clubbing y la música electrónica, donde 25 artistas internacionales y destacados nombres locales». Iván recuerda aquellos años bailables (estuvo en Cabeza Borradora y Primitive Sound System) con sus elecciones personales: «Me hace especial ilusión ver a 2ManyDJs y Nada Surf, y como no la representación de los DJ internacionales que traemos al Peh Club como Optimo, Sugar Free, Posthuman, Erol Alkan y Alinka».