¿Dani Miranda es un DJ de…?

Pues sinceramente procuro poner la música adecuada en el momento y ambiente adecuados, tal y como me gusta escuchar cuando salgo a golisnear. Me baso mucho en las sensaciones que me da el evento/sitio a la hora de elegir música.

¿Por qué se hizo DJ?

Siempre me llamó la atención mezclar sonidos entre sí y no sabía cómo se hacía con un equipo casero convencional, la mini-cadena de toda la vida. Una vez en un campamento de verano con no más de 10 años en Tenerife, el cocinero de repente también era el DJ en la mini-discoteca que había para los niños de noche y el resto pues ya vino solo. Recuerdo perfectamente escuchar Mr. Vain de Culture Beat y Beat It de Michael Jackson e ir a la vuelta a casa de un vecino amigo de mis padres a ver si en sus discos de Michael estaba esa, que sabía que tenía algunos.

¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?

Soziedad Alkoholika no encajan nada con mi estilo de pinchar pero me flipan y los sigo escuchando bastante.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Hablando de canciones, lo más clásico fue el Cumpleaños feliz y lo asombroso lo creativo de la insistencia del que me lo pedía: darme el vídeo preparado en el móvil, decirme que me lo descargue en un momento, darme un cable RCA-minijack y el teléfono y bueno... esas cosillas, jajaja.

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Pinchando con un buen amigo en una sala de Las Palmas de noche hace unos años, había un grupo de desconocidos cerca de nosotros que cada vez que sonaba algo que les gustaba nos tiraban 20 euros. Luego fueron billetes de 50 euros... No entendía nada, pero los fui guardando por si acaso.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?

Miro a los que tengo cerca a los ojos un segundo. Me da tranquilidad.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

¡Los videojuegos! En su justa medida siempre.