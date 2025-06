Las calles se llenan de orgullo en una jornada de resistencia colectiva

«Solo yo sé quién soy», gritaba una multitud diversa mientras avanzaba al ritmo de tambores y pasos firmes. En Las Palmas de Gran Canaria, el Orgullo 2025 no fue solo una celebración: fue una declaración política, una llamada a la acción y una fiesta de resistencia. Bajo el lema Frente al odio: Orgullo y Comunidad, cientos de personas llenaron de color, memoria y dignidad las avenidas de la ciudad, alzando sus voces por los derechos conquistados y los que aún quedan por ganar.

Desde niños que portaban pancartas con lemas como «Los derechos humanos no tienen edad», hasta mayores que llevan medio siglo en la lucha, la marcha fue una muestra viva de intergeneracionalidad y unidad. El recorrido partió desde el edificio de los taxistas, atravesó Mesa y López y finalizó en el Parque de Santa Catalina, donde se leyó el manifiesto conjunto del colectivo Gamá y Chrysallis Canarias.

«Nuestros derechos se defienden o se pierden», recordó el manifiesto al conmemorar los 20 años del matrimonio igualitario en España. Las palabras resonaron con fuerza entre los asistentes, que coreaban cánticos como «Aquí está la resistencia trans» o «No es mi cuerpo, es tu mirada». Las calles vibraban con energía transformadora, donde hasta las cicatrices eran motivo de orgullo.

La pancarta ‘Cada color, una historia’ destaca entre la multitud que recorrió la ciudad al grito de orgullo y dignidad. / Andrés Cruz

Cicatrices representativas

«Mis cicatrices son mi identidad», se proclamaba durante el trayecto. No era solo un cántico más: era un mensaje que se encarnaba en quienes caminaban con la cabeza alta. Peter de Jesús lo expresó con serenidad: «Para que no nos avergoncemos de las cicatrices que tenemos». Porque en este Orgullo, las heridas no se ocultan, se exhiben como símbolos de lucha y supervivencia.

«Para que no nos avergoncemos de las cicatrices que tenemos» Peter de Jesús

Entre quienes alzaron su voz estuvo Katy García, más conocida como Katy Jurado, de 63 años: «Hay mucho acoso a los homosexuales por redes. En mi época era más difícil, pero estábamos más unidos. Hay que seguir luchando: el armario no existe, eso es para guardar ropa y zapatos, nosotros salimos de la tripa de nuestras madres». Su mensaje a los jóvenes fue claro: que no se escondan, que sigan luchando.

El sonido de la batucada, liderado por el grupo Caribe, acompañó a la manifestación. «Estamos aquí para apoyar al colectivo y llevar alegría también como forma de protesta», explicó Ariadna Placeres, integrante del grupo. La música, el baile y la consigna «sí, sí, sí, el Orgullo ya está aquí» convirtieron el asfalto en escenario de reivindicación alegre.

Educación urgente

La presidenta de Gamá, Montserrat González Montenegro, señaló la urgencia de actuar desde la educación: «A la juventud hay que pedirle respeto. En colegios y universidades, la sociedad debe cambiar el chip ya: somos personas y así deben mirarnos». Desde el colectivo se insistió en que el Orgullo debe traducirse en leyes, recursos y políticas públicas que incluyan a todas las realidades del colectivo.

Otros manifestantes pusieron el foco en el contexto político. Albano Matos alertó de que «hemos ganado mucho, pero podemos perderlo todo según hacia dónde vaya la política», y pidió visibilidad constante: «El apoyo es necesario, somos personas, hay que tolerarlas a todas». En la misma línea, Alex Negrete fue tajante: «Los derechos del colectivo no son de izquierdas ni de derechas, son derechos humanos».

Desde lo más humano hablaron José Santana y Loli Armas, una pareja de 81 y 72 años respectivamente, que llevan 52 años juntos: «Desde que empezaron estas manifestaciones venimos cada año. Hay que respetar, con cariño. Cada quien debe hacer lo que quiera». La suya fue una presencia simbólica que encarnó el mensaje de continuidad y compromiso.

Unidad institucional

También hubo representación institucional. Gemma Martínez Soliño, concejala del Ayuntamiento capitalino, reivindicó el poder de la alegría colectiva: «Reivindicar bailando es parte de la transformación. No hace falta ser maricón, ni bollera, ni travelo para apoyar la igualdad», afirmó. «Hoy vemos la unidad de todas esas consonantes que somos para alcanzar la igualdad real», concluyó.

Instante durante la manifestación / Andrés Cruz

Las voces de las infancias y juventudes trans también estuvieron presentes, tanto en pancartas como en mensajes compartidos durante la marcha. Una niña caminaba al frente con un cartel que decía «Antes de los 18 también existimos», mientras otra mostraba orgullosa uno que rezaba: «Que tu propia existencia sea un acto de rebelión». Esa visibilidad no es menor. El manifiesto de Chrysallis lo dejó claro: «Sabemos quiénes somos y eso merece ser valorado y cuidado».

El Anti-premio Orgullo 2025 señaló el intento de eliminar la casilla no binaria en formularios oficiales y la transfobia persistente en el deporte como ejemplos de violencia estructural. «Si hay democracia, no hay lugar para el odio», proclamaron desde la organización. El mensaje fue contundente: cada retroceso se sentirá como una agresión a toda la comunidad.

Hoy, durante la manigestación del Orgullo 2025. / Andrés Cruz

Premios

En el cierre de la jornada, se entregaron los Premios Orgullo 2025. El Tagoror fue para Nora Vera Mateos; el Jennifer Quiles, para Israel Reyes Tejera; el Arcoíris, para Nury Blanco Bocachica; y el Premio Especial, para Jennifer Niesvaara Molina. También se rindió homenaje póstumo a Nena Santana Gil y se recordó con emoción a JabicomBé, la diva de Schaman.

Y si algo quedó claro este sábado en Las Palmas de Gran Canaria es que el Orgullo no es un solo día, ni una simple cita en el calendario. Es una llamada constante a la acción. «Nuestros derechos no terminan cuando se apagan los altavoces», recordaron desde Gamá. Porque mientras siga existiendo odio, invisibilización y desigualdad, seguirá existiendo Orgullo. Y la comunidad seguirá saliendo a la calle, con fuerza, con memoria, con amor.