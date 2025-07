Las gemelas australianas Nervo lideran el Playa Bonita Fest el sábado 12 en Maspalomas

Las gemelas Nervo, estrellas australianas de la electrónica, encabezan una nueva cita del festival Playa Bonita Fest, el sábado 12 en el Ocean Club de Maspalomas.

El festival, que busca unir música en vivo, cultura lifestyle y turismo responsable en el corazón del sur de Gran Canaria, acoge el próximo sábado un cartel liderado por Nervo, y que contará también con Leon Cormarck, Alenderson y Antonio Boada, ha apuntado la organización en un comunicado.

Miriam y Olivia Nervo regresan a Canarias con las credenciales de ser uno de los nombres más sólidos de la escena electrónica internacional.

Habituales de los mejores clubes de Ibiza y festivales como Tomorrowland, Creamfields o Medusa Fest, las gemelas australianas llegan a Gran Canaria tras actuar en el Isle of MTV Malta Music Week este mes de julio.

Su carrera comenzó como compositoras, escribiendo para artistas como Kesha, The Pussycat Dolls o Sophie Ellis-Bextor, alcanzando el reconocimiento global al coescribir When Love Takes Over para David Guetta y Kelly Rowland, tema que les valió un Premio Grammy.

Sobre su sesión en Playa Bonita Fest, lo tienen claro: “La esencia de nuestro set depende del público; en Maspalomas pasará lo mismo”.

Con una propuesta escénica diseñada para fusionar entorno natural y cultura musical, Playa Bonita Fest busca servir de punto de encuentro entre residentes, turistas y amantes del ocio consciente, que cada año consolidan su apuesta por vivir la música de forma más libre, más local y más responsable.

Este festival, más allá del cartel, destaca por su enfoque comprometido con el entorno y la comunidad, apostando por una fórmula de ocio responsable, con una cuidada selección de artistas, acciones de sostenibilidad y activaciones locales.

La experiencia se vive en un entorno controlado, con una estrategia de reducción del impacto ambiental, uso responsable de recursos y apoyo a la economía circular local, con el objetivo de dinamizar el turismo en Gran Canaria bajo un enfoque de responsabilidad social, resaltan sus promotores.