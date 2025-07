Víctor Formoso: «Dirigir e interpretar me obliga a estar ‘dentro y fuera’ a la vez»

Formado en arte dramático, el canario combina su rol de actor con la dirección, la escritura y la docencia, bagaje que en ‘El Zapatero Real’ -estreno el 12 de julio en el Auditorio de Agüimes- le exige una triple pirueta profesional

El estreno de El Zapatero Real le afecta como guionista, director y uno de los intérpretes principales de este montaje. ¿Es fácil combinar todas esas facetas?

Para poder dirigir una pieza teatral tienes que tener la capacidad de saber mirar el cuadro con distancia e ir dedicando tiempo a las partes que lo van necesitando en cada momento. Me enorgullece tener la posibilidad de llevar a cabo la dirección de los familiares de Camino Viejo desde hace años, y que estos reciban un respaldo tan positivo por parte del público. Contestando a la pregunta, afrontar la dirección y el guion no entra en conflicto porque son tareas que no se solapan en el tiempo y son consecuentes la una de la otra. El problema viene cuando estás ensayando y eres al mismo tiempo actor y director, entonces fluctúo entre el ‘dentro y fuera’ de la escena, y en algunos ensayos me entrego al juego de actor y me olvido de cómo se está viendo el cuadro desde fuera y en otros ensayos antepongo la dirección al arco emocional de mi personaje. En cualquier caso cuento con unos compañeros que entienden el código y con los cuales tengo una confianza infinita, tanta que muchas veces se convierten en mis ojos.

¿Cómo definiría esta producción y a qué público va dirigida?

El Zapatero Real es una producción de teatro familiar, lo que no significa que esté hecha para niños y que puedan ver los adultos, significa que está hecha específicamente tanto para niños, como para adultos. Es un texto basado el cuento El Zapatero y los Duendes, de los hermanos Grimm, que cuenta la historia de un zapatero artesano que es brillante en su trabajo pero que apenas tiene medios con los que sustentarse y una noche recibe la visita de unos duendes que se dedican a hacer el bien y consiguen, de manera totalmente altruista, cambiar su destino. Con esta versión revisada y cimentada en los códigos del teatro actual, para poder llegar a nuestro público, El Zapatero Real es una pieza que habla del triunfo del bien, de la generosidad y el altruismo, del reconocimiento a los trabajos artesanos y de la defensa de un progreso que castigue a la producción local. Muchos mensajes, como podrán comprobar, que están insertados en un texto ágil, hecho con una carpintería teatral de enredos que bien puede recordar a las comedias de líos shakesperiana. En la pieza hay emoción, intriga y humor a partes iguales.

¿Quiénes completan el elenco?

El elenco está completado por grandes intérpretes que suman un valor exponencial al texto y a las escenas, enriqueciéndolas en cada ensayo con excepcionales detalles. Maykol Hernández y Nati Vera, que interpretan a los duendes y juegan magistralmente el rol de la pareja cómica con dos personajes extremadamente opuestos. Yo interpreto al Zapatero Real y Circe Santana es su amiga Sophie, que representa ese sostén incondicional de los amigos que siempre están ahí y que siguen creyendo en nosotros aún cuando nosotros mismos dejamos de hacerlo. Y por último, la pareja que representa la realeza, los jóvenes Elsa Pérez y Álvaro Herrera, que le aportan un brillo inconmensurable a la escena y que son el ejemplo de una nueva generación de intérpretes isleños que con una sólida formación se empiezan a hacer un hueco dentro de nuestra frágil industria.

¿Es una complicación añadida el hecho de que El Zapatero Real sea un musical? Creo que cuentan incluso con un coach de voz para preparar los temas.

¡Es una complicación necesaria y maravillosa! Tenemos unos temazos compuestos por Daniel Delgado, integrante del famoso grupo musical Los Salvapantallas. Los temas están hechos con un virtuosismo y una sensibilidad que consiguen transportarnos a una aventura épica. Los temas son exigentes vocalmente para lo que necesitamos a Juán Dávila, que consigue sacar lo mejor de nosotros para conseguir la mayor posibilidad de colores en un mismo tema y la cosa se complica cuando Alexia Rodríguez y Jaime Santana nos marcan sus vistosas y complicadas coreografías. Es un trabajo de dificultad ascendente en el que cada día se va sumando una tarea nueva pero a la vez es lo que hace que los musicales enganchen tanto con el público, familiar en este caso. Aquí sí funciona el ‘más es más’.

¿Cómo y cuánto ha durado la gestación de un proyecto como este donde la música es original?

Desde finales de año sabemos los dos espectáculos que vamos a estrenar en la siguiente temporada, así que aproximadamente dedicamos mitad de año a un montaje y el segundo semestre al otro. Es un viaje apasionante, y duro, pero casi iniciático y que te transforma como artista y como persona, que es la misma cosa. Le dedicamos mucho tiempo y mucho mimo a todas las partes que forman parte de esta producción, que son muchas. Queremos que todo esté en perfecta sintonía con nuestros valores y con nuestra forma de trabajar y que respondan a los mayores estándares de calidad y eso implica numerosas reuniones y ensayos, toma de decisiones, sesiones de trabajo de equipo, supervisión de las realizaciones… En tiempo se puede decir que le dedicamos numerosos meses de trabajo duro a que nuestro montaje luzca impecable antes de abrir el telón.

Usted tiene un amplio currículum y conocimiento de cómo trabajan otras compañías y productoras del Archipiélago. ¿Hay algo en Camino Viejo Producciones, responsable de El Zapatero Real, que la diferencie del resto?

Cada compañía tiene un sello propio y un discurso que la define y la hace distinta del resto. Yo he tenido la suerte de formar parte de Camino Viejo desde hace diez años y la he visto crecer desde dentro. Es una compañía donde impera el rigor y la profesionalidad; donde se trabaja duro por la excelencia en todas las fases tanto de los montajes teatrales como de las otras secciones que conforman la empresa. Nati Santana, su gerente, es minuciosa en su trabajo y siempre afronta los retos profesionales pensando en hacerlo cada vez mejor, rodeándose de profesionales eficientes y sobre todo poniendo alma a las cosas. En este sentido, me siento orgulloso del respeto con el que se trata a los artistas en esta productora y de la gran aportación que hace a la industria creativa de nuestro Archipiélago.

¿Viven las artes escénicas de las Islas un buen momento?

No. Si mira a su alrededor no ves un movimiento cultural de desarrollo, de investigación y crecimiento, pero sobre todo no encuentra una profesión estable. Hay compañías que han desaparecido y compañeros que cada vez tienen menos opciones de trabajo. Las políticas culturales que se están llevando a cabo están fallando y no se facilita ni se impulsa la creación de empresas o proyectos que aglutinen y den estabilidad a nuestros artistas. Pienso que hace tiempo se dejó de hacer política; los políticos se dedican a resolver sus problemas internos y cumplir el expediente pero a impulsar políticas actuales que transformen y mejoren nuestro presente. Me preocupa que la desidia acabe por vencer a los pocos empresarios serios de nuestro sector que ocupan a nuestros artistas. Entonces el tejido cultural de nuestro entorno se vería comprometido y nos daríamos cuenta de que las políticas culturales canarias no sólo no valoraron a los pilares que sustentaban el sector, sino que fueron parte activa de su desaparición.