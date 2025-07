'Cuatro cuentos' de Tasio Barrera, una obra que te deja con ganas de más

Estos son cuatro cuentos de distinta factura, como si el autor estuviera indagando en la búsqueda de su propia voz. Quizás por ello el último, especie de homenaje al micro cuentos de Monterroso, no deja completamente satisfecho. El arte narrativo del hondureño y mexicano es a la prosa lo que los haiku a la poesía. Arte de síntesis muy difícil de lograr. Sin embargo, el micro relato de Tasio Barrera no carece de mérito pese a esta ligera objeción. Los otros tres cuentos que componen este pequeño volumen tienen distintos enfoques, o mejor, puntos de vista narrativos, y atraen la atención del lector. Y lo logran porque parecen asumir las palabras de Cortázar en Cuba, en 1963, en su conferencia sobre el cuento: Un buen cuento es invasivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases.

Buen ejemplo es el inicio del primero, Cuarteros: «Los coches avanzaban por el yermo polvoriento, como atenazados. Como si en vez de llevar ruedas fueran sobre raíles». Con esa imagen de los coches atenazados el autor ya no atrapa, y nos mantiene pegados a su relato con otras imágenes como: Entre ellas no existía ya la palabra, un pequeño espacio que ahondaba el vacío que las separaba y desesperaba.

El final se resuelve la rivalidad, que suponemos ancestral, con los comentarios de dos viejos observadores de la acción. Que sean estos personajes secundarios los que completen el relato es un buen hallazgo narrativo del autor y consigue elevar el tono del cuento hasta rozar el universo cortaziano. Más que dos ancianos comentando al borde del camino los hechos, semejan dos cronopios o dos famas, perdidos por los sures insulares. Recuerden que según el mismo Cortázar los cuentos que permanecen en la memoria, son aquellos: aglutinantes de una realidad infinitamente más vasta que la de su mera anécdota.

Homérico

Igualmente ocurre con los siguientes; para no aburrirles dejo de lado El ujier, que cumple con lo dicho al principio, aunque su final no me guste, pero eso es solo una apreciación personal. Pasaré directamente a En busca de Chona la Cangreja. Desde el principio nos atrapa: «El rumor recorrió toda la ciudad, extendiéndose por toda la isla. (…) Era como un mazazo que hubiera caído en todas las cabezas. (…) La vida normal se había desquiciado. Algo inusual ha pasado, algo que descoyunta el transcurrir de la ciudad y la isla. ¡Canarios! Han raptado a Chona la Cangreja».

Ese grito arranca la acción. La gente se amotina y al fin se forma un grupo de rescate. Noten la semejanza con el Espejo de paciencia de Silvestre de Balboa, el secuestro del obispo por piratas franceses produce la rápida organización de un grupo de rescatadores; aquí serán pescadores y gentes del pueblo, como en el primer poema de Cuba, los que se pongan en marcha, en busca de Chona.

La forma en que se nombran a los miembros de esa tripulación tiene un aire homérico: Pepe de Gáldar, ven aquí. Paco de Telde, ven tú también. Y tú, Lola de La Aldea, Luisito de Mogán, Rafa de Agaete… parece la enumeración de los reyes aqueos cuando marchan a la conquista de Troya.

Portada de 'Cuatro cuentos', de Tasio Barrera. / LP/DLP

Concha la Cangreja sería una nueva Helena. Durante el viaje algunos recordarán como disfrutaron de sus favores, el placer que la Cangreja daba y obtenía, mujer que antaño llamarían de costumbres liberales y hoy decimos libre: Recuerdo –decía Juan— el día que la vi en Lomo Magullo, sentada al frescor del riachuelo, con su cuerpo atrapado en suaves ropas mojadas. (…) Y la sangre corría a reventarme por las venas. (…). Cerrando la noche, en un cálido y largo abrazo de amor. (…) Suspiró Paco: ¡Oh! Aquella Rama. (…) Entonces hablo Lalo: Ella sólo sabe amar y ser amada. No regatea una gota de pasión, de dulzura. (...)

Es sensual y busca la felicidad, con la única condición que impone ella misma: no interferir en la de otra persona. Así navegan los canarios hasta la Costa, donde les han dicho que está la secuestrada. Desierto adentro, preguntando en toda jaima, a toda caravana, hasta por fin hallarla en un poblado beduino. Cuando se disponen a atacar la misma Chona interviene. Al ver a su gente, salió corriendo, dando gritos de alborozo y bienvenida. –No, no peleen, son mis amigos.

No hay conflicto troyano, pues la protagonista ha mudado de Helena a Marcela, la heroína cervantina. Ella es libre, libre se embarcó a la costa, pese a lo que dijeran, y libre decide, tras una fiesta beduino/canaria regresar a la isla en la que tendrá un recibimiento apoteósico. En estos cuatro cuentos, breves, que nos dejan con ganas de más, hallo un autor, desconocido para mí, que tiene madera de cuentista, de esos cuentistas que Cortázar anunciaba que quedaban en la memoria. Esperamos sus próximas creaciones