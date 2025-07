La emotiva historia de Jorge Vega, el grancanario que cantó con Will Smith en el Granca Live Fest: "He cumplido mi sueño de vida"

La isla de Gran Canaria fue testigo de un acontecimiento que ha tocado el corazón de muchos: el encuentro entre el joven grancanario Jorge Vega Suárez y la superestrella de Hollywood, Will Smith, actor y cantante ofreció en el Granca Live Fest este jueves. Una experiencia que, en palabras del propio Vega, quien nació con parálisis cerebral, ha marcado un antes y un después en su vida, culminando un sueño largamente anhelado, según explica en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Will Smith, una figura icónica que ha trascendido generaciones, es conocido mundialmente por su versatilidad artística, relata Jorge. Desde sus inicios como el carismático Príncipe de Bel-Air, hasta sus aclamadas actuaciones en películas como Men in Black, Wild Wild West, Independence Day y Hancock, Smith ha dejado una huella imborrable. Su incursión en el mundo de la música, con éxitos como Gettin' Jiggy wit It y Switch, complementa una carrera artística envidiable. Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, lo que realmente resuena en Jorge Vega es la filosofía de vida de Smith, caracterizada por una inquebrantable actitud positiva y una alegría contagiosa que irradia a su alrededor.

El esperado encuentro tuvo lugar en el escenario del Granca Live Fest. Jorge Vega tuvo la oportunidad de compartir escenario con Will Smith interpretando la célebre canción Men in Black. Este momento, que incluyó la prueba de sonido previa, se convirtió en un hito personal para Vega, quien describió la emoción como "el corazón saliéndose del pecho".

Jorge Vega conoce al círculo de Will Smith

Antes del momento cumbre, Jorge tuvo la oportunidad de interactuar con parte del equipo cercano a Will Smith. También conoció a Antonia, una de las talentosas bailarinas del artista, quien se mostró sumamente cercana y simpática, compartiendo incluso una fotografía con Jorge.

Asimismo, se encontró con Scotty, un amigo de confianza de Smith, reconocido por sus apariciones en los videos de YouTube del actor, señala Jorge donde a menudo se le ve en divertidas situaciones orquestadas por Will. Estas interacciones previas al encuentro principal no hicieron más que añadir emoción y autenticidad a la experiencia de Jorge.

Actuación de Will Smith en el Granca Live Fest / José Carlos Guerra

La figura de Will Smith, un apoyo para Jorge

El punto culminante de este inolvidable día llegó tras la prueba de sonido, cuando Jorge Vega tuvo la oportunidad de conversar personalmente con Will Smith. Este momento se selló con una foto grupal, pero la verdadera conexión se forjó cuando Jorge se acercó a Smith con su libro, Will. Al entregárselo, Jorge compartió con el actor la profunda influencia que ha tenido en su vida, revelando su propia trayectoria con parálisis cerebral y cómo la figura de Smith le ha brindado apoyo y fortaleza en los momentos más difíciles y al afrontar diversos retos.

La reacción de Will Smith fue de una calidez y empatía extraordinarias. Lejos de un simple apretón de manos, Smith respondió con un fuerte abrazo, un gesto que conmovió profundamente a Jorge. La interacción no terminó ahí. Smith autografió el libro con una dedicatoria personal: "To Jorge. Peace and Love". Incluso, mostró interés en la traducción del nombre de Jorge al español.

Este intercambio culminó con otro emotivo abrazo, dejando en Jorge la sensación de haber cumplido un "sueño de vida".

Jorge Vega quiso extender su agradecimiento a diversas entidades que hicieron posible este encuentro. Destacó la oportunidad brindada por el Granca Live Fest, así como el apoyo fundamental de New Event. Eventos & Gestión Cultural y el promotor Leon Mancito, junto a todo su equipo.

De la ingeniería al humor

Jorge Vega se define como "una persona comprometida con mi trabajo, independiente y proactivo, me gusta la búsqueda de nuevos retos y experiencias". Licenciado en Ingeniería Industrial, en 2022 empezó sus actuaciones en la comedia "con el razonamiento de si en la vida he conseguido todo lo que me he propuesto. Hacer reír a las personas tampoco va a ser distinto". Su sueño es el siguiente: "Hacer reír al mayor número de personas posibles".