El Granca Live Fest se tiñe de verde con Feid y vibra con la fuerza de Nathy Peluso

Volver a poner un pie en el Granca Live Fest es como decirle al cuerpo que oficialmente ya ha empezado el verano. Después de cuatro ediciones, ya vienen a la cabeza recuerdos de otros años, compartidos con amigos y familia, al llegar al césped del Estadio de Gran Canaria. Aparece la nostalgia bajo la panza de burro, pero dura poco cuando El Kanka, encargado de inaugurar el segundo día del festival, se sube al escenario a dieta de dietas y con su panceta en la ensalada.

«Buenas tardes, Las Palmas. Hoy nos toca a nosotros abrir este día de música. Vamos a poner el punto hippie, el punto cancionista. Esperemos que os lo paséis de puta madre y os pongáis calentitos para lo que se viene. Gracias a los que habéis venido un poco antes a escucharme», expresó al público que aplaudía y gritaba desde primera fila.

Entre ellos estaban José Miguel y Celia, él de Cádiz, ella de Málaga, bailando con la bandera de Andalucía colgada al cuello. La entrada al Granca Live Fest 2025 había sido un regalo de reyes de José Miguel a Celia. Los dos venían desde la península con ganas de ver al cantautor con el que comparten tierra, y también a Nathy Peluso o a Bomba Estéreo. «La van a liar», aseguró José Miguel, además de contar que están «viviendo el sueño» de dormir en una furgo con la que están visitando la Isla durante estos días.

«Si veis que se me olvida alguna letra, es que hay personas volando», bromeó El Kanka haciendo alusión a la mítica tirolina que un año más puso al público en el aire, sobre los acordes que salían del escenario. Y, entre vuelo y vuelo, el músico y su banda entonaban la letra de temas como Querría, Para quedarte, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo o, muy acorde al momento con su estribillo, Volar. «Volar, lo que se dice volar, no vuelo». Pero parte del público sí que pudo hacerlo gracias a la magia de la música.

El Kanka, ese «amiguito», como lo definió hace pocos días Coque Malla en una entrevista a este periódico, que puso el toque de canción de autor en un cartel lleno de propuestas de música urbana. También lo hizo el propio Malla, que se subió a las tablas después del músico malagueño mientras el estadio se iba llenando poco a poco y las nubes amagaban con desaparecer dejando un claro en el cielo azul.

Entre los nuevos asistentes, estaba el incondicional de la UD Las Palmas, Néstor que miraba con atención el césped y el escudo del equipo: «Nunca había estado aquí abajo», confesó con una sonrisa mientras Coque Malla cantaba las primeras canciones de su show.

Cerca de él, estaba el grupo de amigos integrado por Aitana, Sheila, José Carlos y Norely, que esperaban con ganas a Ozuna y a Feid. Los cuatro, que venían de Tenerife, tenían algo de color verde -el color de los fans de Feid, también conocido como Ferxxo- en su atuendo, a excepción de la última: «Yo lo llevo por dentro, que es la esperanza», manifestó entre las risas de sus colegas.

Coque Malla seguía sobre las tablas, entonando temas como La señal, en el que pidió al público que levantara las manos, su versión de No puedo vivir sin ti o Adiós papá.

A ritmo de salsa

Tras él, hizo acto de presencia sobre un escenario cubierto de azul, la cantante argentina Nathy Peluso, que desde el primer momento lo dejó claro: puede cantar lo que le dé la gana. Desde rap, bachata, salsa, boleros o lo que se le pase por la cabeza a esta artista que se comió el escenario con su presencia y con su voz.

«Canarias, buenos días buenas tardes buenas noches, lo que sea para ustedes», dijo dirigiéndose al público.

«A mi me llaman de muchas maneras, pero hay una en la que tienen razón», apuntó sentada en una silla antes de entonar los primeros acordes a ritmo de salsa de Mafiosa. «No cualquiera se me acerca, yo lo sé, dice que hay que tener agallas pa’ comerme, que hay tener el cuerpo para aguantarme», cantó con fuerza la argentina, mientras la audiencia gritaba y coreaba, totalmente metida en el show, atrapados por la música de Nathy y por su impecable técnica vocal (incluso cantando tumbada bordaba cada nota).

La argentina continuó la noche a ritmo de salsa, un dos tres, cinco seis siete, sus pies y todo su cuerpo marcando el compás. La gente, entregada al máximo, bailaba en pareja o en grupos dentro del mismo compás.

«¡Mi gente! ¿Acaso en mi público hay eróticas?», preguntó desatando de nuevo la euforia, con tres rosas en la mano y entonando los primeros acordes de Erotika.

La noche empezó a caer en Siete Palmas con un estadio cada vez más lleno. La tirolina seguía funcionando mientras miles de personas se agolpaban ya frente al escenario y ocupaban los asientos de las gradas, impacientes por ver la siguiente actuación de la segunda jornada del festival: la del colombiano Feid (o Ferxxo).

Antes, la despedida de Peluso llenó el aire con su torrente de voz: «¡Que sean muy felices mi gente, y que siempre mueran de amor!» Y la argentina abandonó el escenario entre miles de aplausos, derrochando la misma energía con la que lo pisó.

Feid no se hizo esperar mucho. El azul de Peluso fue sustituido por el verde chillón que lo caracteriza.

«Vinimos a perrear, a llorar, a perrerar llorando, a llorar perreando, lo que quieran», expresó antes de cantar temas como Chorrito pa las amas, Animas o Dallax.

«¿Estamos en verano sí o qué? Estamos en verano, estamos en España, Estamos en Europa». El colombiano volvió a dirigirse a la audiencia antes de entonar la canción que tiene con Karol G -aka la bichota: Verano rosa.

Con una pista prácticamente llena, los asistentes encendieron las linternas de sus móviles, una manrea heterogénea en la que destacaban los outfits con algún toque de verde en honor al artista que estaba sobre las tablas, que se despidió para dar paso a Ozuna y a Bomba Estéreo.