Fabio Isola, músico: "Cantar antes de Jason Derulo fue adrenalina pura"

Fabio Alesandro Napolitano, conocido artísticamente como Fabio Isola, es un cantautor procedente de Los Cardones, San Isidro, al sur de la isla de Tenerife. Este artista canario con raíces italo-venezolanas confiesa estar influenciado por músicos como Michael Jackson, Bruno Mars o The Weeknd, entre muchos otros. El pasado jueves 3 de julio se subió al escenario del Granca Live Fest 2025 antes de la actuación de Jason Derulo gracias a la iniciativa UrbanEñe impulsada por la Fundación SGAE.

¿Cómo te sientes después de tu actuación en el Granca Live Fest 2025?

Todavía tengo hasta un poco de emoción todavía guardada.

¿Qué te llevas de esta experiencia?

Sobre todo el aprendizaje que saqué después de ello, dado que era la primera vez que iba a un macro festival de esta magnitud. Conocí a grandes programadores de festivales como Lollapalooza, Pa'l Norte o Vive Latino. Y también a grandes artistas de la Fundación SGAE, como Averzzo. Y también la experiencia de tener el camerino y de ir con mi compañero Iquiu, que fue la primera vez que actué con él. La adrenalina de tanta gente, sentir ese apoyo, sentir ese calorcito que te da el público cuando estás cantando. Fue algo brutal. Fue algo que marcará mi principio como artista, porque es la primera vez que vivo algo así tan grande. Yo venía de cantar en sitios más pequeños y cantar en algo tan grande fue como mi momento. La pasé brutal.

¿Cómo fue cantar justo antes de un artista internacional de la talla de Jason Derulo?

Cantar justo antes de Jason Derulo, que encima es uno de mis ídolos, fue emoción y adrenalina pura. Era como un sueño hecho realidad. Siempre he escuchado a Jason Derulo, desde que tengo 13 años, desde que iba al instituto. Y poder hacer la prueba de sonido después de él y cantar antes que él, como telonero, fue brutal.

¿Cómo llegaste al escenario del Granca Live Fest? Tu propuesta fue elegida entre otros 142 proyectos.

La oportunidad que me dio Fundaciones SGAE, que me dio UrbanEñe y y El Granca, ha sido increíble. Todo surgió natural. Estaba yo con mi socio, con Fran, y él me sugirió poner todos los datos que tenemos como proyecto. Los pusimos, y después de todo el tiempo que pasó, porque fue bastante ya que eran bastantes artistas para la selección, fue todo natural. Me llamó mi socio, me llegó el correo de la Fundación SGAE, contactamos con ellos y nos dieron la gran sorpresa. Y bueno, emoción pura. Fue una gran selección y desde que nos lo dijeron salté por los aires.

¿Cómo fueron tus comienzos en la música?

Fue hace tres añitos. Yo venía de cantar en La Voz Kids, cuando tenía 15, 14 años. Ahí estuve un tiempo inactivo, y volví hace tres años, con todo, cuando conocí al equipo con el que estoy ahora. Desde ahí, he sacado mi primer disco, en 2023. Después, en 2024, saqué singles nuevo. Y en 2023 tuve la suerte de ganar el premio Artista Revelación de Los 40 Canarias y estuve actuando en varios sitios de las Islas.

¿Y en estos momentos qué tienes entre manos?

Me ha surgido esto, me han surgido entrevistas y he sacado música nueva. Ahora voy a sacar un disco en octubre, un disco nuevo, con cosas diferentes, con sonidos que me nutren a mí desde pequeño. Como la inspiración del pop, como a lo Bruno Mars, Michael Jackson, The Weekend..., y así ir para adelante. Llevo poco tiempo, estoy ahí haciendo una carrera de fondo que me hace mucha ilusión.

¿Cómo definirías tu proyecto musical actual para la gente que no lo conoce todavía?

Mi carrera musical va sobre todo de una carrera de amor a la música. De amor a lo que he escuchado desde pequeño, que son los orígenes de mis raíces, que son latinas. Saqué una salsa a principios de año. Más o menos de lo que escucho desde pequeño, que es algo americano en español. Quiero transmitir eso, algo diferente. Algo que cuando se escuche se note que es lo que me apasiona desde pequeño. Quiero transmitir eso: el amor a la música, el amor a lo que he escuchado desde pequeño, transmitir sentimientos. Yo cuando escribo compongo desde lo que siento.