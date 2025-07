¿Vicky Morales es un DJ de…?

Soy una DJ de buena música, no me puedo encasillar en un género en concreto. Amante de la música atemporal, versátil y camaleónica, y sobre todo bailonga y contundente. A veces más profunda, muy sentida otras veces con sonidos más delicados.

¿Por qué se hizo DJ?

Nunca fue un propósito. La música ha sido mi mejor amiga toda mi vida. Siempre me ha acompañado. Lo de pinchar fue por mi primera pareja, que era coleccionista de vinilos y me daba unas clases intensivas. Luego siempre fui mucho de las nocturnidades, que siempre me llamaba la atención la imagen del DJ. Todo eso hizo que en un momento de mi vida me decantara por comprar vinilos y luego fue todo bastante rápido.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?

Me encanta la salsa, me apasiona. Estoy hasta por meterme en clases de baile.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía cuando pincha?

Estuve mucho tiempo que no usaba la mano izquierda, lo hacía todo con la derecha, como que me olvidó de que tengo dos manos, jajajajaja.

¿Cual es la mayor locura que ha hecho por culpa de la música?

Ya el mero hecho de meterme en el mundo DJ es la mayor locura de mi vida. Al ser pionera en Canarias y no haber más mujeres, todo era nuevo para mí. Y siempre fui muy lanzada, así que me podía ir yo sola a Marruecos a pinchar gracias a un contacto que me pasa Juan Magán porque le gustaba mi estilo, o empezar a pinchar en Budapest varias veces y hasta tener un mánager allí, y todo gracias a un contacto de Messenger…

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Me encanta el deporte, me encantan los animales en general, pero en especial los perros al punto que me paro a saludar a todos los que veo por la calle.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Me considero afortunada porque yo viví unos diez años de la música, pero ahora no es posible. Soy sanitaria, trabajo en el laboratorio del hospital La Candelaria.