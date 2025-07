El menú del verano

En algunos locales, el calor no tumba las costumbres. Elisabeth Dorta lo tiene claro: «Aquí en verano la cuchara no se va del menú». Al frente de Eli’s Cafetería Restaurante, su dueña tiene la certeza de que el calor no enfría la tradición. Eso sí, la ajusta: en lugar de tres primeros y tres segundos, pasa a dos de cada. «Ponemos siempre algo fresco, como ensaladas o gazpacho, pero también un buen plato de cuchara. Les sigue encantando», garantiza.

Elizabeth Dorta, al frente de 'Eli´s Cafetería Restaurante'. / José Carlos Guerra

Más allá de gustos personales, el menú del día vive una transformación en julio y agosto. Se afinan los ingredientes, se eliminan las grasas pesadas y entra en juego la ligereza. En La Nune, Natalia Quiroga lo tiene claro: «Aprovechamos los productos de temporada, retiramos los platos más pesados y apostamos por sopas frías, carpaccios o tatakis». El solomillo de cerdo con manzana y el carpaccio de atún son algunos de los platos que mejor funcionan, «porque refrescan sin dejar de saciar».

Las técnicas culinarias cambian

Las altas temperaturas obligan a repensar no solo los ingredientes, sino también las técnicas. Las frituras ceden paso a los salteados, y las salsas se aligeran o desaparecen. «Ofrecemos platos con verduras salteadas y menos salsa», explica Eduardo Jiménez desde el restaurante Yanuna. En La Nune también lo tienen claro: «Nuestra cocina nunca ha sido pesada, pero en verano nos exigimos aún más: platos con menos grasa, más frescura y equilibrio».

La cocina del restaurante 'Yanuna'. / José Carlos Guerra

En Magenta, el menú se llena de color, fruta y originalidad. «Preparamos gazpachos de mango o fresa y evitamos platos fuertes como garbanzos o pucheros», cuenta Sefe Álvarez desde Magenta Art & Coffee. Entre sus platos estrella, el arroz nasi goreng con verduras, los saquitos de pera o los calamares. «Y los viernes, el poké. Muy fresquito y lo piden muchísimo en esta época», comparte. También triunfan los postres como los mousses caseros y la fruta de temporada.

Cambios en los horarios

El cambio se nota también en la calle. Hay menos trabajadores y más familias que pasean por la zona, turistas o personal que aún no ha salido de vacaciones. Los horarios se modifican y los almuerzos se adelantan o se reparten. «El cliente llega antes —explica Elisabeth— porque muchos están en jornada reducida». En Yanuna, Eduardo también lo nota: «Muchos clientes habituales están de vacaciones. Por eso la demanda baja y hay que ajustar el menú».

En este restaurante, los platos de cuchara se retiran en verano. «La gente pide cosas ligeras: ensaladas, carpaccios, verduras salteadas. Nada pesado». El arroz nasi goreng es el favorito de la temporada. «Y en postres, fruta. También cañas y cafés con hielo. Todo lo que refresque». Los lunes ofrecen opciones más ligeras y los viernes, platos «más golosos» como huevos rotos o coulant de chocolate.

Restaurante 'La Nune'. / José Carlos Guerra

Postres frescos

En los postres, los sabores también se enfrían. Mousses, frutas de temporada, helados y sorbetes se repiten como final dulce de menús que buscan aliviar el mediodía sin perder carácter. Natalia lo confirma: «Si lo ofreces en el menú, el cliente lo agradece. Los postres frescos siempre entran bien».

Entre cucharas resistentes y platos que se visten de verano, los bares de menú sobreviven al calor apostando por la frescura, el ingenio y el paladar. Y lo hacen sabiendo que, haga frío o calor, la carta del día sigue siendo el pequeño ritual de muchos que, a la hora del almuerzo, quieren comer bien, con sencillez y alegría, como se disfruta de lo que de verdad reconforta.