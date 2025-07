El CAAM aborda la diáspora de África en el IX Curso de Civilización Africana

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria inaugura este miércoles 9 de julio la novena edición del Curso de Civilización Africana, que en esta convocatoria tendrá como temática de las conferencias La diáspora: África más allá del espejo. Serán dos jornadas de pensamiento y debate con las intervenciones de expertos y expertas “cuyas investigaciones tienen que ver, fundamentalmente, con temáticas ligadas al panafricanismo y sus nuevas configuraciones a escala continental y de la diáspora”, tal como explica Juan Montero Gómez, director del IX Curso de Civilización Africana.

En esta edición los invitados y ponentes son el doctor senegalés en lengua y literatura inglesa y anglosajona Cheikh Nguirane, que inaugura el encuentro este miércoles 9, a las 19.00 horas, en la sala de conferencias del CAAM; la historiadora francesa, investigadora y docente en la SOAS University de Londres Olivette Otele, que participa el jueves 10; y el artista, crítico de arte y museólogo senegalés afincado en México Ery Camara, que hará una intervención online el próximo 4 de septiembre.

Según el responsable del encuentro, Juan Montero Gómez, “en la octava edición de nuestro curso del pasado año, 2024, el tema central versó sobre el panafricanismo como movimiento inspirador y necesario de una nueva política de África para África. El desarrollo de ese curso nos llevó, como una consecuencia obligada, a plantearnos hablar de la diáspora en toda su riqueza y no sólo como el origen, el marco de referencia, en el que se desencadenaron, y pocas veces mejor utilizado este verbo, las ideas que, en su día, alentaron la creación de este movimiento ideológico y político que está detrás de cualquier perspectiva emancipadora tanto de la población de la propia diáspora a lo largo y ancho del planeta, como del continente africano”.

En su opinión, “la diáspora, en definitiva, a lo largo de los siglos ha ido cubriendo todos los territorios de lo humano, desde el arte y la cultura, hasta lo relacional, histórico, social, político o económico. De todo ello queremos hablar con quienes saben y pueden ayudarnos a entender la esencia de este fenómeno y su importancia en el devenir planetario en general y en el del continente africano en particular”.

África y su diáspora

El IX Curso de Civilización Africana se inaugura este miércoles, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, con la charla De 'Back to Africa' a 'Year of Return': los lazos permanentes entre África y su diáspora, impartida por Cheikh Nguirane, profesor titular de Civilización del Mundo Anglófono en la universidad de las Antillas. El profesor Cheikh Nguirane avanza que “el origen del movimiento Back to Africa se remonta a los siglos XIX y XXl, y fue inicialmente impulsado por movimientos de colonización estadounidenses que buscaban reducir la población negra en los Estados Unidos, más tarde por militantes negros que deseaban reconectar con su tierra ancestral y escapar de la discriminación racial”.

En esta intervención, “vuelvo sobre la idea del “retorno a África” insistiendo en esas expresiones históricas, ideológicas y contemporáneas”, con ejemplos de “experiencias reales o simbólicas extraídas de Ghana y de Sierra Leona”. En su opinión, “Ghana representaba un centro neurálgico de la geografía del comercio triangular, con numerosos fuertes establecidos en su litoral que servían como espacios de retención para los africanos esclavizados antes de su travesía forzada del Atlántico”.

Afroeuropeos

Con el título de Afroeuropeos: trayectorias, activismo, supervivencia y reparaciones la historiadora francesa, investigadora y docente en la SOAS University de Londres Olivette Otele, es la protagonista de la segunda jornada del curso, este jueves 10, también a las 19.00 horas. Olivette Otele explica acerca de su intervención que “en un momento en el que se cuestiona la presencia de afrodescendientes en las ciudades y pueblos europeos y en el que las cuestiones de pertenencia y ciudadanía están afianzando aún más la discriminación y el racismo en Europa, esta presentación pretende analizar la historia más larga de las trayectorias de los afrodescendientes a lo largo de los territorios situados alrededor del mar Mediterráneo y más al norte desde el siglo III hasta el siglo XXI para intentar responder a una serie de preguntas. ¿Qué aprendemos de las voces de la diáspora y del activismo negro en el siglo XXI? ¿Qué formas de colaboración han encontrado las comunidades para luchar contra la opresión de clase y raza? ¿Cuáles son los legados del pasado colonial europeo?”

Diáspora senegalesa en México

La tercera y última de las conferencias será el 4 de septiembre en una intervención online del artista, crítico de arte y museólogo senegalés afincado en México Ery Camara. Según adelanta Ery Camara, “esta conversación tiene como objetivo compartirles una experiencia personal derivada de un intercambio cultural cuyos orígenes se remontan al proyecto del Museo de las Civilizaciones Negras que el ex presidente de Senegal Léopold Sédar Senghor y la Unesco encargaron al arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez a principio de los años setenta”. En su opinión, “es una oportunidad para analizar y reflexionar sobre las características de una diáspora que se dió por el aborto del proyecto atribuido a circunstancias económicas y políticas adversas. Aunque el museo concebido por Senghor y diseñado por el mismo arquitecto autor del renombrado Museo Nacional de Antropología de México no se ha realizado, en su lugar, el tercer presidente del Senegal eligió construir con la ayuda del gobierno chino un edificio en Dakar con el mismo nombre, pero no con la misma visión”.