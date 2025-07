El profesor que lo sabe todo de Lorca: "Comenzó a dirigir la Barraca con 33 años, pero hoy sería un simple becario"

Es difícil conocer a Federico García Lorca con la profundidad de Juan Carlos Abril (Los Villares, 1974). Lleva toda la vida estudiando al poeta granadino, absorbiéndolo como pocos. Conoce su obra al detalle, ha viajado por sus versos una y otra vez. Quizá, quién sabe, porque en ellos ha encontrado un refugio inspirador. Él también escribe poesía y, aunque tiene un estilo propio, reconocible, no niega su influencia. Hay tanto del autor de Poeta en Nueva York en todo escritor que, aún sin querer, tras descubrirlo, es imposible no tenerlo en el horizonte. “No sólo forma lectores, también estimula la creación poética. Por ello, precisamente, resulta tan popular y leído. Su talento es irrebatible. Arrollador”, dice. Acaba de editar Aquellos ojos míos (Averso, 2025), una antología que disecciona su vasta obra.

En ella reúne títulos populares, leídos, aclamados, que no podrían faltar en cualquier compilación. Sin embargo, fruto de su afán investigador, con la Generación del 27 como eje central, ha rescatado otros tantos fuera de los radares habituales. “Sus libros continúan siendo estimulante para las generaciones más jóvenes, una fuente inagotable de inspiración”, subraya Abril, hoy profesor en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Granada y, desde 2022, miembro español de la Academia Hondureña de la Lengua. Un nervio heredado de Luis García Montero, quien dirigió la tesis sobre José Manuel Caballero Bonald con la que se doctoró en Literatura Española.

P. Cribar a Federico García Lorca ha tenido que ser una tarea ardua.

R. Cualquier selección en una antología poética de Lorca debe incluir por obligación una serie de textos inexcusables. El autor de Poeta en Nueva York posee textos tan conocidos que es imposible no incluirlos en cualquier repertorio sobre él. Hay que tener en cuenta que es el poeta más leído en lengua española, el más popular, el que identifica la tradición en nuestro idioma directamente con la poesía. Por otra parte, su obra es difícil de catalogar y tiene algunos problemas de variaciones de los textos que los estudiosos, a pesar de haber trabajado arduamente, no terminan de fijar. Él no se daba demasiada prisa por publicar y escribía y escribía sin preocuparse demasiado por cuándo sacaría sus libros. Iba puliendo las composiciones conforme las iba releyendo y retocando con cierta periodicidad. Además, fue un trabajador incansable. Eso es sorprendente. Asombra comprobar cuánto escribió. Y él lo sabía. “Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo”, afirmó en alguna ocasión.

P. ¿Por qué estos textos y no otros?

R. Yo siempre he leído mucho a Lorca, fui un gran lector de su poesía desde adolescente y en ese sentido conozco bien aquellos poemas icónicos. Cualquier selección de su obra no puede dejar esos textos fuera. Luego uno posee, como lector y como investigador, otros poemas también significativos o más personales, que a lo mejor no son tan famosos, pero con los que ha conectado también a lo largo de los años. Esos textos se hallan asimismo en esta antología representados.

P. Como gran estudioso de la Generación del 27, ¿queda algo por descubrir de ellos?

R. No se acaban los autores, sino las lecturas sobre ellos. Son cuestiones generacionales. Cada una hace sus lecturas y lee de una determinada manera. No significa Lorca lo mismo para los nacidos a mediados de los 70 que para los nacidos a mediados de los 80, por ejemplo. En la lectura confluyen diversos vectores sociológicos y variantes ideológicas. Por ello, de la Generación del 27 queda todavía mucho por decir. En concreto, del autor de Romancero gitano, que es el poeta en lengua española del que más se ha escrito, se seguirá escribiendo sin duda.

P. ¿La riqueza y el espíritu renovador de aquel grupo intelectual se ha vuelto a repetir?

R. Ciertamente no. La Generación del 27 fue una encrucijada que encajó de una manera muy extraña en la España de la II República y que se había fraguado en aquellos convulsos años de la dictadura de Primo de Rivera. Había recogido la herencia del Regeneracionismo y del 98, con todo el impulso de las vanguardias europeas. Después ha habido otras hornadas poéticas muy brillantes en España, aunque no han poseído ese empuje institucional del que gozó el 27. Hay que pensar que ésta tuvo mucha suerte, ya que era bastante joven y gozó de ayudas y responsabilidades públicas y privadas. Lorca comenzó a dirigir la Barraca con 33 años, pero hoy sería un simple becario.

P. ¿Cómo combina la faceta de investigador con la de poeta?

R. Hay tiempo para todo y, aunque puedan ser actividades complementarias, son trabajos distintos. Como poeta, soy un escritor muy lento, sólo he publicado cuatro libros de poemas y uno que tengo terminado, que saldrá el año que viene. En total, cinco poemarios no es demasiado, pero así debe ser, porque la poesía es ante todo una reivindicación de la lentitud. La investigación afortunadamente posee otros ritmos, más de oficina, intenciones y objetivos. La escritura poética, sin embargo, necesita ser escanciada muy lentamente, no responde a ningún propósito.

Juan Carlos Abril es profesor en la Universidad de Granada. / ALBEIRO GUIRAL

P. ¿Qué busca al escribir poesía?

R. Expresarme, encontrar esa manera única por la que puedo comunicar mis sentimientos. Pero además, es creación. No hay que confundir la genuina poesía con otras muestras artísticas concebidas para las masas y que pueden funcionar como propuestas comerciales o de subpoesía, desde el patetismo o el melodrama.

P. ¿En qué situación se halla actualmente la poesía en español?

R. En un estado inmejorable, sobre todo en Hispanoamérica. Pero en cualquier caso, hay poetas muy interesantes en España, sobre todo las mujeres, que son más leídas que nunca. Cuando una alcanza una voz sólida, es muy valioso en el panorama actual. Y las hay realmente excelentes y muy necesarias.

P. ¿De qué forma los autores que ha estudiado han influido en su obra?

R. De muchas maneras. La poesía siempre es permeable, nos traspasa. Si no, no es poesía. Un poema de verdad te cambia la vida, te pellizca, te punza. Te descubre algo que no conoces de ti mismo. Entonces, como creador, uno siempre está dialogando con la tradición y con todas las lecturas. En sentido amplio. En mi poesía se pueden rastrear muchos guiños e intertextos. Y con otras artes o cualquier ascendente. Me encantan esos juegos, porque cuando uno integra unos versos, no sé, de Lorca o de Cernuda, por ejemplo, no es que los esté copiando, sino que los ha integrado en su propia voz, porque forman parte de tu piel, y eso ya se vuelve inseparable de uno. En un momento dado pueden aparecer esos versos y estar ahí dialogando de manera consciente, como homenaje.

P. Trabaja como docente de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Granada, ¿cómo definiría a los jóvenes lectores de hoy?

R. Se publican más libros que nunca y se lee más que nunca, pero las nuevas generaciones lo hacen de un modo distinto. Los formatos han cambiado. Yo no puedo leer un libro ni ver una película en el teléfono. No me gusta hacerlo en la pantalla, aunque me he adaptado. El libro ya no es la única referencia.

P. ¿Faltan lectores de poesía en España?

R. Siempre, pero no hay que olvidar que la poesía es un género minoritario. Afortunadamente en España hay lectores de poesía y en eso ha tenido mucho que ver la generación del realismo, desde los 80 hasta hoy. El realismo, con su lenguaje más accesible, posee sus virtudes, qué duda cabe. Pero, bueno, en este caso lo importante no es la cantidad de lectores, sino la calidad, si bien todos los poetas quieren vender libros y una segunda edición de cualquier poemario se considera un éxito. En fin. Decía Francisco Brines que la poesía no tiene público, pero sí tiene lectores.