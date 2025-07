Las inmobiliarias ‘visten’ las viviendas para mejorar la ventas

«La pintura hace magia», dice Marta Ortega. Pero lo cierto es que la magia comienza mucho antes: en la decisión de transformar una casa sin tocar sus cimientos, solo afinando los detalles que despiertan el deseo de quedarse. Esta es la filosofía detrás del home staging, una técnica de marketing emocional que, aunque suene a anglicismo lejano, está ganando espacio en Canarias.

Marta Ortega, al frente de MO Interiorismo - Espacios con alma, lo resume sin rodeos: «Se trata de neutralizar la vivienda, sacar lo personal, aclarar la luz y dejar lo mínimo». Menos es más. Y más es venta.

Una técnica sin reformas

El home staging no se trata de una reforma, o al menos no en su término general. Aquí no se tiran tabiques ni se cambian suelos. Es una puesta en escena: una composición que transforma una vivienda en un espacio atractivo, neutro y luminoso, donde cualquier comprador pueda proyectarse. «Es marketing inmobiliario: vendes sensaciones, no metros cuadrados», explica Ortega.

Por su parte, Moreyba Rodríguez, directora de BARGO Studio, recalca que no se trata de «decorar bonito», sino de activar emociones. «El cliente debe imaginarse en ese espacio y, si lo logra, el cierre está más cerca», afirma. Y lo consigue sin reformas integrales, con textiles suaves, vajillas bien dispuestas y espacios que parecen vividos sin estarlo.

Frente a la creencia de que contratar este servicio es caro, ambas profesionales coinciden en que la inversión es mínima comparada con sus beneficios. Rodríguez insiste: «Muchas veces se alquila atrezzo solo para la sesión de fotos y se reutiliza en otras viviendas. Es una estrategia económica y eficaz». Ortega también lo tiene claro y, para ella, el home staging «es una apuesta segura». La interiorista expresa que si una casa lleva en mes en venta sin llamadas «está quemada». Asegura que, mediante esta variante del estilismo de interiores, la vivienda se revaloriza y acelera la operación de compra.

Vaciar para llenar (de emociones)

El proceso comienza siempre por sacar y, más tarde, pintar. Así lo explica la propietaria de MO Interiorismo: «Primero se hace una limpieza profunda de todo lo que no aporta». Nada de muebles heredados ni recuerdos de otras vidas o anteriores dueños. Lo segundo: «pintura clara. El suelo quizá no puedas cambiarlo, pero puedes cubrirlo con una alfombra cálida».

Rodríguez complementa asegurando que los tonos neutros representan a más personas y garantiza que «los colores muy personales o estridentes alejan a los compradores». En su experiencia, una simple escena en la cocina o una cama bien vestida puede despertar una conexión real. «Es como en Ikea: abres un armario y hay cosas dentro. Sientes que ya estás allí», cuenta.

Una tendencia efectiva

Las cifras no mienten. Aunque no hay un censo oficial, ambas interioristas coinciden en que cada vez más inmobiliarias lo incorporan como parte de su protocolo de venta. «Antes vendían directamente. Ahora, orientan al cliente a contratar fotógrafos y especialistas en home staging. El sector se ha profesionalizado», asegura Moreyba. Marta, por su parte, lo ve en su propio día a día: «El boca a boca funciona. Cuando un cliente ve resultados rápidos, recomienda. A veces es un médico que lo comenta en la sala de descanso, y así llegan nuevos encargos».

No todos pueden contratar este tipo de servicio. Pero hay consejos útiles que pueden marcar la diferencia: «Potencia la luz. Usa tejidos que reflejen. Añade detalles como flores frescas o jarrones sencillos», sugiere Moreyba. Marta, contundente, aconseja: «Menos es más. Saca lo innecesario, usa una paleta clara desde la entrada hasta el último rincón, y crea un hilo conductor que invite a imaginar».

Cultura de hogar: la casa como relato

Al final, el home staging no es solo estética ni venta: es narrativa. Un relato visual en el que cada objeto, cada textura, habla de un lugar posible. De una vida por estrenar. La casa ya está allí y solo necesita que alguien la vea como un hogar.

«Una vivienda sin preparar se devalúa sin querer. Con pequeños gestos, puede enamorar desde la primera visita», concluye Marta Ortega. Y en tiempos de clics rápidos y decisiones impulsivas, quizá esa sea la diferencia entre vender o esperar.