Arte y memoria dialogan en las galerías de La Regenta

Las salas del Centro de Arte La Regenta se abren este verano como un cruce de caminos: los que recorre Marta Mariño en su dilatada trayectoria pictórica y los que cartografía Álvaro Porras desde la memoria urbana y política de Gran Canaria. Desde mañana viernes, el establecimiento ofrecerá a sus visitantes una retrospectiva y una instalación site-specific que coinciden en el tiempo y divergen en formas, pero que confluyen en una propuesta estimulante y reveladora.

Bajo el título Los caminos de la pintura, Marta Mariño presenta un recorrido por décadas de creación que no sigue una línea recta, sino una deriva rica en materiales, soportes y temas. A su lado, Galopar de arenas capiteles, de Álvaro Porras, indaga, con rigor arqueológico y poética crítica, en el proyecto fallido del Tren Vertebrado (TV-2), símbolo del desarrollismo franquista y del olvido institucional.

Dos sistemas descriptivos (después de M.Rosler), óleo y lápiz sobre impresión digital en madera de Álvaro Porras. / LP / DLP

Voces cruzadas

«Esta sala me parecía un sitio imposible», confesó Marta Mariño, emocionada, en la presentación de su muestra durante la mañana de ayer. «Prefiero pintar tranquila en casa y que luego los cuadros hablen. Yo solo hago lo mío», comparte. Su humildad contrasta con la potencia y variedad de su obra, que va desde los retratos infantiles de ojos monumentales hasta las frutas que emergen de maderas rescatadas, pasando por lienzos abstractos y composiciones simbólicas con textos inventados.

La comisaria Ángeles Alemán –a quien la artista agradeció «como amiga y como guía»– explicó que estructuró la exposición como «un recorrido de caminos que se cruzan». Desde la entrada hasta las salas superiores, la muestra completa busca «mostrar las encrucijadas que Mariño ha sabido elegir con libertad». La exposición revela una artista en constante búsqueda, capaz de moverse entre lo matérico y lo simbólico. «Es como estar en un país de gigantes», comentó Alemán, refiriéndose a la sobredimensión con la que Mariño transforma lo cotidiano.

Muestra de la exposición de la artista Marta Mariño en el Centro de Arte La Regenta. / LP / DLP

Tren fantasma

Aunque no estuvo físicamente en la presentación, Álvaro Porras dejó su voz registrada en un vídeo publicado en redes sociales. En él, define su obra como «una arqueología visual del fracaso moderno» y señala que los restos del tren TV-2 «representan una monumentalidad que prometía progreso y dejó vacío».

Su instalación nace de una residencia artística en La Regenta entre mayo y julio, donde desarrolló una investigación hemerográfica sobre aquel proyecto inconcluso. «En apenas dos meses ha producido una instalación intensa», destacó Alejandro Vitaubet, director del centro. «Un trabajo que conecta el pasado y el presente a través del archivo, la escultura, la fotografía y la crítica a los discursos de desarrollo».

La propuesta de Porras, subrayó Vitaubet, «trabaja desde el territorio y la comunidad, pero no con nostalgia, sino con una mirada crítica y actual». El viceconsejero Horacio Umpiérrez también lo elogió: «Recuperar memorias olvidadas es parte de la función del arte y de nuestra responsabilidad como sociedad».

Referencias conceptuales a artistas como Smithson, Rosler, Ader o Chirino se entrelazan en esta instalación, que señala cómo la ciudad está hecha tanto de lo que es como de lo que pudo haber sido.

'Manilla' de Marta Mariño. / LP / DLP

Pintura persistente

Para Marta Mariño, esta exposición representa un momento de pausa. «Son muchas etapas, muchos años. Ahora solo quiero descansar», dijo entre sonrisas. «Y luego ya veremos qué me devuelve el lienzo».

No hay artificio en su propuesta: solo el compromiso con la pintura como forma de vida. «Empiezo de una manera y el cuadro me va devolviendo cosas que yo ni buscaba», explicó. Su obra, pese a su variedad formal, mantiene una coherencia silenciosa: la de quien no teme detenerse en cada cruce para elegir el camino propio.

Ambas propuestas se integran en una línea curatorial que refuerza el papel de La Regenta como espacio para la experimentación, la memoria y la diversidad de lenguajes. Lejos de fórmulas cerradas, el centro continúa apostando por exposiciones que no solo muestran obra, sino que invitan a pensar desde lo local hacia lo universal.

Una doble mirada

Las exposiciones de Mariño y Porras confirman a La Regenta como un espacio donde distintas generaciones y lenguajes pueden dialogar con respeto y profundidad. «Nada es nuevo, todo se repite», afirmó el viceconsejero Umpiérrez durante la presentación. Pero en manos de artistas así, la repetición nunca es redundancia: es relectura, reescritura y redescubrimiento.

Ambas exposiciones pueden visitarse hasta el próximo 20 de septiembre.