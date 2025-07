Sala Faro reabre sus puertas con vistas al mar y música en vivo en La Isleta

El sonido de las olas llena la estancia mientras el mar parece casi en pausa, atravesado por alguna roca, tras los grandes cristales. Inoa Segura y Nelson Saavedra ultiman los preparativos para lo que se viene el próximo sábado: la reapertura de la Sala Faro en el Club Hespérides del barrio de La Isleta.

La tercera planta de un edificio casi escondido en la calle Concejal Manuel Rodríguez Costas, 18 de la capital grancanaria, ha sido el lugar elegido para instalar este espacio para la música en vivo que a principios de agosto cumple un año ofreciendo programación y poniendo su granito de arena para mantener viva la cultura que se hace fuera de los focos en Las Palmas de Gran Canaria.

«Proyectos como el nuestro, El Baladero o Buganvilla Studio, somos los que estamos impulsando la cultura real de la ciudad. No nos estamos reuniendo para hablar de cómo es la cultura, sino que la estamos poniendo en marcha», apunta Nelson.

Sala Faro nació como una apuesta más que necesaria en una capital en la que faltaban -y faltan- sitios para que los artistas emergentes puedan compartir sus proyectos, estrenarse en un escenario y tocar sus canciones por primera vez delante de un público.

Uno de los rincones del nuevo espacio de Sala Faro en La Isleta. / José Carlos Guerra

Esa es la esencia última del espacio: ser un rinconcito íntimo que sirva de guía con su luz a las nuevas voces (y manos, y ojos y pies) que están ansiosas de ponerse sobre las tablas y dejar de estar escondidas en una habitación. Así lo indicó Saavedra cuando todavía estaban en El Sebadal: «Queremos aquí a esos artistas que están tocando en su casa, que están callaos', y que nadie sabe que están haciendo música».

Con esta premisa, fueron poco a poco solidificando su iniciativa y, meses después, han «muerto de éxito» y el espacio del polígono se les ha quedado pequeño con sus 80 personas de aforo. Por eso, han cogido las cortinas rojas, el piano, las alfombras, sus libros y cuadritos, y se han ido con la música a otra parte, un lugar que huele a sal y en el que caben más de 200 personas.

Planes de día

Eso sí, en su preocupación y empeño por respetar el descanso y a los vecinos de la zona, han reenfocado sus propuestas, abandonando el horario nocturno al que habían acostumbrado a su público y haciendo una apuesta fuerte por planes diurnos durante el mediodía y la tarde de los viernes, sábados y domingos.

«Vamos a poner comida y enfocarlo todo un poco en aprovechar el día», explica Inoa, además de hacer alusión a la gran inversión que han hecho para insonorizar las paredes del nuevo espacio. «Al final nuestro público va aproximadamente de los 27 años hasta los 60 y largos. Es un público al que ya le apetece aprovechar más el día que estar en el barullo de la noche», añade en este sentido.

El programa

Siguiendo estos horarios, la inauguración arrancará el sábado a las 12.30 horas con un «ensamble sonoro», para seguir a las 13.30 con un concierto de Fajardo y Alba Aceytuno, un Dj set a las 14.30 horas, el concierto de Flor de melón a las 18.00 horas y otro de No Soy Nadie y Lucas Rousset a las 19.30 horas para terminar la tarde. Y, para los que quieran seguir, habrá un after alejado de zonas residenciales en El Baladero, espacio que se mantiene en El Sebadal y que abrirá sus puertas por la noche, a las 23.30 horas.

Tras esta primera toma de contacto, durante el resto del verano y en adelante, la sala ofrecerá un tardeo con Dj set los viernes, un almuerzo con doble concierto los sábados y la querida «jam del faro», marca de la casa, los domingos.

La comunidad

«Lo que me llevo de este año es la comunidad que se ha creado. Teníamos y tenemos un montón de amigos sin los que no podríamos haber tirado hacia delante con este proyecto. Y ahora, el 70% de la gente que entraba en Sala Faro, que no conocíamos, son amigos nuestros. Hay gente que ha empezado a venir todas las semanas. Y entre todos se ha creado una comunidad. La gente no llega y se sienta en su mesa, sino que todo es como una gran mesa conjunta», expresa Segura haciendo balance del año que llevan con el proyecto en marcha.

A su lado, Saavedra asiente totalmente de acuerdo: «La gente ha sido lo máximo. Toda la red de personas que hemos conocido y que nos están apoyando. También han sido muy guais todas las cosas que han pasado ahí, musicalmente hablando. Ha habido músicos muy potentes que han pasado por el Faro, gente de la que yo decía: 'Me encantaría escucharlos en un concierto'. Y de repente los tengo ahí en la sala. Ha sido un regalazo», expresa el músico y fundador del espacio.

Este sábado se encenderá una nueva luz para alumbrar la cultura en Las Palmas de Gran Canaria desde La Isleta, una luz que llegará cargada de sorpresas. «La otra vez vino Jorge Drexler a la inauguración, que fue incluso una sorpresa para nosotros. Pero esta vez la sorpresa es mucho mejor», cuentan Segura y Saavedra con una sonrisa en la cara. Así que, como ellos mismos anuncian, este sábado «déjate de boberías y ven al nuevo Faro».