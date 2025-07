La nada fértil

Hacia el 2011 el economista Edward Glaesser, profesor de Harvard, publicó un libro que alcanzaría notable éxito entre alcaldes y sus asesores de occidente, El triunfo de las ciudades, en el que defendía que uno de los logros principales del género humano, era la construcción y desarrollo de la ciudad como forma y lugar de vivir y producir. Citaba el éxito que tuvieron los conglomerados urbanos, desde el Creciente Fértil a China, India, etc.; así evitaba la acusación de eurocentrismo, camuflando que su visión de esas civilizaciones era profundamente occidental.

La ciudad como espacio de desarrollo de las potencialidades humanas en todo tiempo y lugar obviaba que esas antiguas civilizaciones se habían construido sobre las espaldas de los esclavos, los campesinos, de su área de influencia, los artesanos, el pueblo sometido. Olvidaba los versos de Brecht: «¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla China? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió?» Cómo si las ciudades hubiesen sido entes autónomos, sin presencia humana pese a existir sólo por los procesos históricos. Remataba su interesante libro con la tesis de las ciudades actuales tenían que competir entre ellas, en servicios y tecnología, para atraer inversores y sobrevivir en el siglo XXI, frente los retos que planteaban lugares como Silicón Valley y similares. Insistía en la producción de talento local conjuntado con la importación. Había que rebajar impuestos para que las ciudades fueran atractivas a los inversores e invertir en infraestructuras, alojamientos y nuevas tecnologías para reforzar esa atracción y vender las ciudades como lugares de expansión de los negocios. La ciudad se convierte así en un producto que vender en el que la intervención del poder público se limita en garantizar las condiciones de inversión y competitividad. Los habitantes serían jóvenes tecnológicos y de quién abre las zanjas, tiende líneas de fibra, mantiene saneamiento, amasa pan y lo distribuye, de esas gentes y sus necesidades Glaesser no se acuerda. El triunfo de su ciudad es la de la ciudad neoliberal.

Poco después, el geógrafo y sociólogo David Harvey reflexionaría sobre esos problemas en alguno de sus libros, entre los que destacamos: Espacios del capital, Paris, capital de la modernidad y Ciudades Rebeldes. La cuestión para Harvey sería que una cosa es el desarrollo urbano y la calidad de vida para la minoría y otra el sufrimiento de aquellos que hacen posible el que las ciudades funcionen, haya servicios públicos en ella, pan y comida, escuelas… Los de abajo, que la visión de Glaesser y la propia historia han ido empujando y relegando a las periferias de lo urbano, estén en el centro de las ciudades como ha pasado en alguna de las grandes urbes americanas, o en las afueras en los polígonos de viviendas. Recordando la transformación París realizada por Haussmann bajo la dictadura de Napoleón III, que supuso la desaparición de antiguo barrio medieval construido en torno a Notre Dame y la expulsión de los que vivían en él, familias enteras de artesanos y obreros, insiste en que cualquier desarrollo urbano tiene que tener en cuenta el bienestar de todos los habitantes y no el de una clase privilegiada y advertía contra la turistificación urbana que expulsa a los residentes en beneficio del negocio de unos pocos. Insiste también en los peligros que las visiones neoliberales como la de Glaesser significan para la mayoría de la población, las mujeres, los niños, los jóvenes, los trabajadores.

Ahora Sarah Babiker, la periodista, escritora, nos invita a reflexionar sobre los mismos problemas, esta vez en el maremágnum de este siglo XXI, de ciudades como las nuestras, Madrid, Barcelona y, ¿por qué no? Las Palmas de gran Canaria. Lo hace con este libro, La nada fértil, mezcla de ensayo y narración, en la que describe el aislamiento, la pobreza, la indignidad, en la que vive la mayoría de los habitantes de nuestras urbes. Lo hace con distintas figuras, la madre y la niña que viven en un semisótano, la abuela que enfrenta las dificultades de una ciudad inaccesible, dominada por el vehículo privado, el adolescente que no encuentra su sitio en un mundo en el que se las diferencias de clase marcan el futuro, los jóvenes que no encuentran vivienda, etc… Un detallado recorrido por la fauna urbana y sus espacios, su hábitat, que les son arrebatados en nombre del beneficio. Es un libro valiente, inteligentemente escrito, con la estructura de una novela de vanguardia, recuerda por momentos el Manhattan Transfer de Dos Passos, agradable de leer gracias al dominio literario de su autora y que enlaza con la reflexión sobre el hábitat urbano que inicio Engels en su trabajo sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora británica, continúa con William Morris y el Derecho a la ciudad de Garaudy y el propio David Harvey.

Y por eso nos llama a la reflexión con párrafos como este: Las ciudades están llenas de personas que no viven donde quieren. «No es una cuestión de capricho, ni una interpretación neoliberal de la libertad de elección. No es que exijan casas espaciosas, ni ocupar los barrios más cuquis de la ciudad, (…) No, es otra cosa. Las ciudades están llenas de mujeres y hombres jóvenes, que hace tiempo que pueden votar y trabajar, ir a la cárcel, donar sangre y hasta firmar un contrato de alquiler o una hipoteca. Esta última potestad queda invalidada por el vacío material sobre el que se sustentan algunos derechos».

Babiker pone el dedo en la llaga como Lafargue lo haría sobre el problema del trabajo y el ocio. Los derechos, para ser ejercidos, exigen una base material. El triunfante neoliberalismo la niega a la mayoría de la población. El dedo de Babiker es una fértil llamada a la resistencia, a la insumisión, a la rebelión frente a la miseria, la marginación y el conformismo. Es una llamada a la nada fértil; entendida como la protesta colectiva por una ciudad más habitable, más nuestras.