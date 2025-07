Indefensión de los arquitectos

Últimamente, al hablar con profesionales del mundo de la arquitectura —ya sean jóvenes recién colegiados, arquitectos en su madurez creativa o maestros consagrados— emerge un sentimiento persistente: la tristeza por el tiempo perdido, por esos momentos excepcionales que, sin saberlo, se vivieron como cotidianos. Sin proclamas ni aspavientos, hay una melancolía silenciosa que envuelve a quienes, apostando por la calidad, sienten que el contexto les ha dejado de respaldar.

En Canarias, los años 80 y 90 fueron tiempos brillantes (aunque no sabíamos hasta qué punto), tiempos de despertar y convergencia con Europa. No solo había presupuestos razonablemente calculados, sino también dirigentes públicos que respetaban y admiraban a los mejores arquitectos, defendiéndolos como una joya del Archipiélago. Esa admiración era institucional, sincera, y profunda, en unos y otros partidos, y permitió que florecieran obras con vocación duradera, que respondieran al lugar y a sus habitantes. Como recordaría Rafael Moneo, la arquitectura vive en el tiempo, y requiere que el entorno institucional la comprenda y la proteja.

Hoy, esa comprensión parece diluirse aquí. Mientras que en países como Polonia, se vive ahora una efervescencia similar a la que disfrutamos entonces, sin que se perciba que ese tipo de momentos siempre son finitos, siempre están en riesgo. El contexto político, técnico y cultural cambia, y es necesario anticiparse a su desgaste.

Pero no se trata solo de cuánto se gana o se deja de ganar (¿cuánto cuesta el esfuerzo de un arquitecto en cada caso?). Es un asunto más profundo: ¿en qué manos está la arquitectura? ¿Qué tipo de interlocución existe entre los profesionales y las instituciones públicas? En muchos casos, desde departamentos jurídicos excesivamente rígidos, pasando por colegios profesionales que no siempre actúan con sentido renovador, se observa una desconexión preocupante. La renovación administrativa —necesaria en muchos aspectos— ha llegado sin transición, borrando del mapa a los mejores funcionarios, aquellos que durante décadas protegieron a los arquitectos con talento, no por favoritismo, sino la apuesta por lo mejor para estas islas.

La ingeniería también ha vivido algo parecido, aunque con mayor continuidad institucional. Un ejemplo paradigmático es el caso del dique de Garachico, que cada año cede ante el mar del norte, y cada año se reconstruye con soluciones similares, que una vez más fallan. Es legítimo preguntarse —con todo el respeto a los ingenieros canarios y europeos que aplican estándares vigentes— si es tiempo de abrir el debate técnico hacia enfoques más contextualizados. La naturaleza de estas islas no solo debe ser observada: debe ser escuchada, integrada en las decisiones estructurales y proyectuales.

Volviendo a los arquitectos, duele ver los honorarios que ofertan algunos concursos públicos. Duele que los colegios no actúen en ese momento clave, cuando detectan —si es que lo detectan— que esos importes impiden que los profesionales mejor preparados puedan asumir el reto. Y si lo hicieran, aún habría espacio para los jóvenes arquitectos, como ya lo reclamaban los jóvenes de los años 80 y 90. La situación actual los coloca en la misma indefensión que sus predecesores, en una historia que parece repetir sus carencias.

Canarias nos necesita a todos: experiencia, juventud, audacia y reflexión. Pero esa necesidad no puede seguir acompañada de precariedad jurídica, ni de resignación frente a interpretaciones legales que antaño se abordaban con mayor sentido institucional. Como sugeriría RCR Arquitectes, la arquitectura no es una fórmula técnica, es cultura viva, es paisaje activo, es vida. Y requiere condiciones que la respeten.

Llegados a este punto, la reflexión es inevitable: ¿los canarios no deseamos vivir en casas, ciudades, instituciones que sean realmente seguras para nuestras familias? ¿Por qué damos por hecho esa seguridad, cuando esta depende a veces de concursos de proyectos pensados sin rigor, cuando ¿no deberían pensarse concursos para dotarnos de obras mantenibles en el tiempo, sostenibles, duraderas? Como diría Luis Fernández-Galiano, lo necesario no es más gasto, sino más inteligencia en cómo se invierte. Él también plantearía que el arte de construir no es solo levantar estructuras, sino cuidar la dignidad del espacio público.

La arquitectura, al fin y al cabo, no es un lujo ni una profesión decorativa. Es una forma de pensar en lo que somos como sociedad. Y quizá sea hora de reabrir ese diálogo al menos entre los arquitectos y los políticos y seguramente los ingenieros, pero con mucha con altura de miras, para que la calidad arquitectónica vuelva a ser un eje central en el desarrollo de nuestras islas y además tenga en cuenta que hay muchos desastres climáticos (y cualquiera sabe de qué otro tipo) por venir.

Dulce Xerach Pérez es abogada y doctora en Arquitectura