Instrucciones para leer en la hamaca

«El sol es siniestro», escribió, sin medias tintas ni paños calientes, Jean-Paul Sartre. No menos crudo, en Piedra de sol expresó Octavio Paz: «Corredores sin fin de la memoria / Puertas abiertas a un salón vacío / Donde se pudren todos los veranos». Más sutil, pero no menos flagrante, se figuró José María Valverde: «El sol lo toca todo, como un ciego». O, igual de desconcertante que el veredicto de Heráclito: «El sol tiene el tamaño de un pie humano», en Sueño de un mediodía de verano opinó, el siglo pasado, su compatriota Yannis Ritsos: «Mañana cumple años el sol y el sol tiene nuestra edad» …

Uno de los beneficios soberanos de leer en la hamaca es que exime de ponerse cara al sol. Obvio si se hace bocaabajo, pero no necesariamente, pues, también bocaarriba, el libro puede servir de parasol. El libro es un gran aliado, pues también ese sentido, lo mismo en posición decúbito prono que en decúbito supino, como decían los antiguos profesores de Educación Física cuando aún se conformaban con ser profesores de Gimnasia.

Como su nombre indica, la tan zumbona tumbona es propicia al fogonazo del género breve. Siempre con la alerta señalada por Ludwig Wittgenstein de que «la guinda puede ser lo mejor de un pastel, pero un saco de guindas no es mejor que un pastel», lo fragmentario es un buen revulsivo a millones de ocurrencias banales que transitan a cada instante a través de las redes sociales. Sacar músculo analógico bajo los tattoos en la piel de nadie, y los millones de piercings sin cuerpo que vibran como sonajeros en los cada vez más extendidos parvularios de adultos. Con su misma extensión, pero más nutriente, bajo el desbordado torrente digital no sólo proliferan los géneros breves, con ediciones y reediciones de cuentos cortos, haikús o aforismos, sino que la brevedad impera también como un estilo dominante hasta en las obras más extensas. Parece una obviedad, pero no siempre fue así: se impone ahora el eslogan de que una frase vale más que mil palabras.

Acaso la mejor vigilancia a la estulticia de la cultura digital sea el retorno a los clásicos del minimalismo. Significativamente, el escritor y físico alemán Georg Lichtemberg (1742–1799), que sólo escribió aforismos, es cada vez más reeditado y ponderado en variados idiomas. Pese a que grandes pensadores, como Goethe, Nietzsche, Freud, Breton o Canetti, han reconocido su influjo determinante en sus obras respectivas, sus ingeniosas máximas durmieron en el limbo durante más de un siglo. Escéptico en estado puro, afirmaba, por ejemplo, que «intentar modificar el carácter de un hombre es como tratar de enseñar a una oveja a tirar de un carro» (toda una alerta para el mismísimo Freud); o que «nada revela mejor el carácter de los hombres que una broma tomada a mal» (parece un buen principio para Nietzsche). Lichtemberg instaura dos tendencias frecuentes en los géneros (o fragmentos) breves de la actualidad: el escepticismo derivado de las relaciones amorosas y ante la receptividad y trascendencia del propio fenómeno de la escritura.

Todo un filón, el del escepticimo ante el amor, que prevalece, por ejemplo, en la antología Minificción mexicana, donde destaca este cuento anónimo: «Él le propuso matrimonio. Ella no aceptó. Y fueron muy felices». O este otro, de René Avilés, titulado El harén de un tímido: «Como temía decirles que no, opté por conservar a todas las mujeres que he amado». Ciertamente, cuantas más ondas cruzadas y expansivas en menor número de palabras, más eficaz será la píldora y certero el dardo. Un clásico del género es el cuento fantástico de Fredric Brown: «El último hombre sobre la tierra estaba sentado a solas en una habitación. De repente, alguien llama a la puerta». Por su parte, cuenta con sutileza el venezolano Gabriel Jiménez Emán: «Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello». Y su compatriota Luis Felipe Lomelí completa así el triste cuento titulado El emigrante: «¿Se olvida usted de algo? –¡Ojalá!».

Respecto a las relaciones amorosas, el propio Lichtemberg escribió: «El amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista». El heterodoxo ilustrado alemán es un claro antecesor del brevista por antonomasia de nuestro tiempo, Augusto Monterroso, para quien «el amor es mientras todavía no lo es del todo». El autor de Movimiento perpetuo cultiva también un peculiar minimalismo en sus relatos más extensos. Entre estos, es recurrente el personaje del periodista Eduardo Torres, director del suplemento cultural de El Heraldo de San Blas, quien, desde el otro flanco (escepticismo frente a la difusión de la literatura), exclama en una presentación: «Poeta, no regales tus libros: destrúyelos tú mismo…».

Con humor sólo aparente, Torres razona también: «Como todas las cosas, la inteligencia se ha democratizado de tal forma que ha dejado de ser privilegio de las clases pobres». O dice juicioso: «Es recomendable utilizar la virginidad antes de perderla». En otra parte, advierte infalible: O, en otra parte, advierte infalible: «Si no fuera por la contradicción, los contrarios dejarían, por decirlo así, de existir, y dicho sea de paso, de contradecirse».

Sobre la corrupción, augura el periodista: «Muchos políticos esencialmente estúpidos o ladrones sólo esperan el momento de alcanzar el poder para combinar estas dos cualidades». Celebrado, como es sabido, por ser el autor del cuento más breve más difundido (el celebérrimo «Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí»), entre sus múltiples parodias destaca esta perla del mexicano Jaime Muñoz Vargas: «Cuando plagió, el copyright todavía estaba allí».