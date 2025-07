Tecnosocialismo unamuniano

El socialismo tecnocrático, cuando se mete con la inteligencia artificial (IA), repite sus peores vicios: paternalismo, burocracia y moralismo de comité. Sobre el tema, hubo una conferencia marco, organizada por el PSOE, con participación de expertos como Carme Artigas, que fue secretaria de Estado de Digitalización e IA, científica reconvertida en gestora ideológica, y posteriormente elegida en Europa para la fabricación de las leyes que van a cercenar a la IA en beneficio, se supone, del bienestar de los ciudadanos europeos.

El planteamiento general de Artigas defiende una IA al servicio de los derechos humanos, la equidad social y la soberanía digital europea, con tres puntos clave, que la IA no debe ser neutral, hay que «politizarla» y decidir por ella en qué valores debe basarse. Que se rechaza una IA basada solo en eficiencia o lucro, y ha de protegerse la privacidad, los derechos laborales, y los principios democráticos. Finalmente, que una IA sin control puede reproducir desigualdades, reforzar estereotipos y eliminar empleos sin ofrecer alternativas. Estas actuaciones llevarían a un enfrentamiento, si cabe, con la aceleración de la ley de la gravedad, porque a estos gestores no les interesa que sea de 9,8 metros por segundo al cuadrado, sino otra magnitud más socialista con la que una caída no haga tanto daño. Confunden el comportamiento de la ciencia con sus caprichos.

Critican el modelo norteamericano basado en el mercado libre, el capitalismo de datos y la acumulación de poder por parte de grandes plataformas (Google, OpenAI, Meta...). Les horripila que la IA en EE.UU. actúe bajo el lema «move fast and break things» (muévete rápido y rompe lo que haga falta), generando externalidades negativas como sesgos, manipulación informativa y pérdida de control democrático.

También critican el modelo chino, por considerarlo un modelo de hipercontrol estatal donde la IA es un instrumento de vigilancia masiva y represión política. El «Social Credit System» se menciona como ejemplo de uso de IA para disciplinar a la ciudadanía.

¿Qué promueve el tecnosocialismo de Artigas? La llamada «tercera vía europea», resumida en una regulación estricta basada en el AI Act (Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE), que categoriza los usos de IA y prohíbe directamente aquellos que, según ellos, amenazan los derechos fundamentales. El siguiente paso será prohibir los cuchillos, pues también son una amenaza para los derechos humanos si caen en manos de malvados.

Las Artigas europeas han conseguido que prospere la idea de crear en España una entelequia reguladora, la AESIA, Agencia Española de Supervisión de IA. La AESIA nada produce, nada entrena, nada diseña. Su función es puramente custodial, simbólica y sancionadora. AESIA es, filosóficamente hablando, un Leviatán normativo sin potencia constituyente, carece de soberanía real sobre los centros de poder algorítmico (que están fuera del país y del continente) y se convierte, por tanto, en un monstruo de la autojustificación. Se supervisa a sí misma, gestiona su existencia a través de informes, marcos de referencia, códigos de conducta. Su misión no es hacer posible la IA, sino impedir que la existente moleste demasiado.

Mientras EEUU patenta, China despliega y entrena modelos, Europa legisla, reglamenta, fiscaliza y crea observatorios. Europa, bajo esta doctrina socialista, busca posicionarse como garante moral de la inteligencia artificial, pero al carecer de ecosistemas industriales competitivos (sin equivalentes a NVIDIA, Baidu o OpenAI), sus medidas se convierten en órdenes sin fuerza, en normativas que afectan más a las pymes europeas que a las big tech norteamericanas. El Reglamento Europeo de IA es una constitución para un imperio que no existe. Este modelo genera una maquinaria institucional de comités de ética algorítmica, paneles de impacto digital, registros de transparencia, sandbox regulatorios, etiquetas de calidad, observatorios cívicos, y próximamente, ombudsman algorítmicos. Asistimos al nacimiento de una «IA de los informes», donde cada prototipo debe pasar por múltiples filtros antes de ser siquiera probado.

Europa no está liderando una revolución ética, sino administrando su impotencia mediante reglamentos, agencias y comités. Europa, incapaz de producir vanguardia, se especializará en normativizar lo que otros producen. Se legisla sobre redes neuronales que no se entrenan en servidores europeos, se auditan algoritmos que corren en nubes norteamericanas, se supervisan modelos que no se diseñan ni se financian localmente. Carme Artigas y la tecnocracia socialista han elegido el camino del procedimiento: sellos de calidad, registros, agencias, sanciones. Hoy, Europa no regula porque lidera, sino porque no sabe qué más hacer.

Basta con recordar al rector de Salamanca, Miguel de Unamuno, cuando gritó con desdén resignado: «¡Que inventen ellos!». Esa frase, pronunciada en 1906 contra los tecnócratas del regeneracionismo español, sigue siendo la radiografía de Europa en 2025. Hoy se dice: Que entrenen ellos (los modelos de lenguaje). Que fabriquen ellos (las GPUs, los chips, las infraestructuras). Que innoven ellos (las arquitecturas, los métodos). Y nosotros... a legislar.