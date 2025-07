¿Vandàla es una DJ de…?

¿De trance, electro, house, minimal, techno? Como DJ y como persona me considero inquieta, curiosa, versátil. Me gusta explorar, tengo el ascendente en géminis, creo que eso me define bastante.

¿Por qué se hizo DJ?

Porque me gusta aprender cosas nuevas, y con el diggeo descubrí mucho más que técnica: encontré una cultura y una forma de vida que me flipa. Además, ya venía vinculada a la música —antes tocaba la guitarra en grupos— así que de alguna forma fue una transición natural.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Vandàla nació casi sin pensarlo, cuando me llamaron para pinchar en un festival y tuve que inventarme un nombre rápido. En ese momento estaba leyendo Energy Flash, de Simon Reynolds, y me encontré con la historia de los «vándalos del amor», los hooligans británicos que, en los años 88 y 89, probaron el éxtasis y cambiaron las peleas por los abrazos en plena cultura rave. Dejaron las navajas y las gradas por las pistas de baile y bailaban con sus supuestos enemigos. Y lo de la tilde inversa es pura estética, hay gente que piensa que soy catalana pero soy andaluza, jaja.

Si le dijeran: «Pon lo que quieras y lo que te gusta», ¿qué pincharía?

Si me fuera a lo más genuino y a lo que más me representa, pincharía flamenco.

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Pues pensar que iba a pinchar en una fiesta de electrónica y encontrarme con Estopa, Chayanne o Izal, un cuadro. Me sentía como el meme de ‘Emosido Engañado’.

¿Tiene alguna manía cuando pincha?

No especialmente, sólo un poco de toc con los pen, soy un poco desastre y sé que los puedo perder en cualquier momento así que voy revisandolos a cada instante.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

El voley y cocinar.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

He trabajado como ayudante de casting para cine, pero ahora estoy en marketing digital y diseño gráfico.