Divas de aquí

Hemos asociado el término diva o divo al aspecto más peyorativo del carácter de los artistas, pero la denominación en realidad implica generosidad, talento, singularidad y una cercanía que nos hace adorarlos. ¡Menuda semana lírica en Las Palmas la que hemos vivido! A la Netrebko y de León del Santa Catalina Classics se sumaron, 48 horas después, Yolanda Auyanet y Nancy Fabiola Herrera, las cantantes grancanarias, queridísimas, que hicieron un extraordinario recital de zarzuela con maestría, conocimiento exquisito de las emociones directas del repertorio y rotundidad de medios para cerrar el ciclo de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

No solo desprendieron simpatía y conexión con el público, sino que dignificaron nuestro género con obras no tan interpretadas a las que dotaron de la genialidad que poseen y que aún nos empeñamos, como pueblo, en no reconocer.

Así Nancy abrió con la sentida romanza de El barquillero de Chapí donde mostró su cálido y coloreado registro central en una interpretación de sincera y emocionante musicalidad, estuvo extravertida e idiomática en Cecilia Valdés y hubiera estado brillante en Las hijas del Zebedeo si no hubiera sido por una torpe y exhibicionista puesta orquestal por parte de Chichon.

Yolanda Auyanet mostró unos medios amplios y generosos, de amplio legato el inagotable melodismo de Serrano en El carro del Sol , carácter y elegancia en El cabo primero y llena de recursos en una genial María la O de Lecuona: anhelo, desasosiego, pasión y el extraordinario solo de Erno Kallai redondearon un momento mágico de la noche.

Ambas, que demuestran ser amigas, tuvieron una conexión en los dúos fabulosa, con sandunga el dúo de la Caña y la Remolacha – no apto para diabéticos – de la rarísima Los presupuestos de Villapierde de Lleó, con creíble rivalidad las nobles de Pan y Toros, así como el desparpajo goyesco de El barberillo de Lavapiés y Los diamantes de la Corona ambas de un muy presente Barbieri. Redondearon la noche, fuera de programa, con la habanera de Don Gil de Alcalá de hermosa línea en la que las dos voces empastaron con la calidez y espontaneidad de su arte.

En lo instrumental lamentamos la errática línea de incluir una suite de pasodobles, fuera de contexto, en un arreglo atribuido a un ignoto autor que no aparece en programa, así como auto programarse con la Malagueña de Lecuona, hurtándonos así piezas tan valiosas y brillantes de Bohemios, Maruxa, La patria chica, La torre del Oro, El anillo de Hierro y un largo etcétera. Más allá de la propia nacionalidad en general el Cossío y la zarzuela no han ido más allá de un colorista entorno, por no decir que en Pan y Toros los diestros son tratados de una manera paródica.

Chichon estuvo irregular, siendo sensible en el acompañamiento aunque con una orquesta muy grande a la que no controló siempre a nivel equilibrio. Trata a Barbieri como a un centroeuropeo cuando es un italianista de libro, en los pasodobles hubo ruido en demasía y un asombroso desgobierno en el preludio de La Revoltosa, siendo lo mejor en ejecución La alegría de la Huerta, aunque no parezca entender el carácter de los fragmentos que conforman la pieza. A veces se salió de su rol de acompañante con una dirección con mucho aspaviento tan protagónico como el insufrible momento micrófono.