José Brito, director de Barrios Orquestados: «Las oenegés están sumergidas en una burocracia aplastante»

¿Cómo han recibido en Barrios Orquestados la noticia de la inversión de 350.000 euros que ha aprobado el Gobierno de Canarias para su proyecto social?

El día 10 de abril ya se adelantó que la Consejería de Educación iba a ofrecer una ayuda extraordinaria para poder paliar la deuda que Barrios Orquestados tenía de 2024 como causa de diferentes caídas o reducciones de ciertas ayudas. Concretamente, fueron seis ayudas, lo cual fue sangrante para el proyecto. Quiero alabar el compromiso del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación. Estamos todavía en gestiones para que la burocracia vaya lo más rápido posible y que de verdad pueda ser un salvavidas. Porque ese es otro de los grandes obstáculos de las oenegés: están sumergidas en una burocracia aplastante. Nosotros tampoco tenemos una delegación de administrativos y gente dedicada solo a eso, sino que somos obreros de nuestra profesión. Quitando eso, muy agradecido de que esa ayuda de 350.000 euros desde la Consejería de Educación nos haya podido quitar esa mochila que estaba tan cargada.

¿Y qué hay de la campaña de crowdfunding que estaban llevando a cabo?

Esa campaña era absolutamente necesaria. Nos encontrábamos en un momento muy crítico. Hay que decir que estábamos un tanto desesperados porque, a pesar de que habíamos tenido reuniones con muchísimos políticos -hablamos de Presidencia del Gobierno, Presidencia del Cabildo, de ayuntamientos-, los movimientos no terminaban de afianzarse. Sí que había muy buenos compromisos y había comprensión de la necesidad de un proyecto de estas características para nuestra comunidad, pero es verdad que no terminaban de moverse fichas. Yo hago también autocrítica de ese ir a reuniones y mostrarles que estamos en una situación de fragilidad, pero no ir con el llanto en el ojo, sino mostrarlo de una manera estoica. Quizá eso les hizo pensar que la situación no era tan grave. Pero lo era, y lo vengo diciendo desde diciembre del año pasado. Nos vimos obligados a hacer un gesto y abrimos una campaña en la plataforma de GoFundMe por 120 mil euros, a sabiendas de que era un disparate conseguirlo. Nunca habíamos abierto una campaña de crowdfunding tan grande en tres meses.

¿Y qué resultados obtuvieron?

Hemos llegado a un 52%. Llegar 62.300 euros nos parece un hito en la historia de Barrios Orquestados y también me atrevería a decir que en la historia de las campañas de crowdfunding de oenegés en España. Es muy complicado conseguir tanto dinero en este tiempo. Entonces no podemos más que celebrarlo. Vimos que hay un apoyo social increíble hacia el proyecto. La campaña fue a testear el interés de la comunidad canaria sobre el propio proyecto.

¿En qué momento se les ocurrió ponerla en marcha? ¿Fue algo paralelo a la acción del gobierno canario?

No. Cuatro días antes, exactamente, abrimos la campaña. Lo que motivó la ayuda de la Consejería de Educación fue que vieron el vídeo de la campaña. Fue lo que despertó de verdad la conciencia de muchos políticos y de la sociedad. Se dieron cuenta de que la situación ponía en peligro la continuidad del proyecto. Poli Suárez me llamó para decirme que habían acordado desde Presidencia del Gobierno y a través de la Consejería de Educación, poder paliar esa deuda del 2024, a sabiendas de que todavía no teníamos afianzada la financiación del 2025.

¿Qué proponen desde Barrios Orquestados para que esta situación no se vuelva a dar?

Hay que cambiar las fórmulas de financiación y buscar otras más vertebradoras o multianuales.

En este sentido, ¿ha habido algún cambio en pasar de esta financiación o ayudas más puntuales a que se den ayudas o financiación de una manera más estable o plurianual?

Sí. Todos nos recomiendan las ayudas plurianuales. Después es verdad que la realidad administrativa se le pone bastante en contra, incluso a los políticos. Porque todas las cuestiones que se han aprobado durante tantos años, no puede cambiar a vuela pluma. Hay una serie de procesos administrativos y burocráticos para poder realizar cualquier cambio, como las ayudas plurianuales. Después de 13 años y de haber estado hablando con muchísimas ayudas de la administración y políticos, entiendo que las cosas no son tan fáciles como uno quisiera. Es verdad que tienen que ponerse manos a la obra, para eso están ahí, para hacer las cosas más fáciles, para gestionar bien el dinero público. Creo que tienen que buscar una fórmula para que un proyecto como el nuestro, y como tantos otros que está haciendo un servicio social, no tengan que estar pasándolo canutas cada año para poder subsistir. En nuestro caso, con más de 40 trabajadores y con 14 sedes que tenemos en cuatro islas de nuestro Archipiélago. Hay que cambiar esa gestión y que no tengamos que sufrir. No tendríamos que haber llegado a este momento. Le duela quien le duela y le sonroje quien le sonroje. Esta situación se ha dado porque no ha habido reacciones suficientes. Estamos detrás de ellos para que esa realidad financiera sea mucho más sostenible.

A pesar de la situación, ustedes han seguido con iniciativas como conciertos benéficos para destinar dinero a Barrios Orquestados en Honduras. ¿Cómo gestionan esto?

Eso solo se justifica porque hay un equipo de trabajo con una vocación social y docente absoluta. Sabemos lo que estamos haciendo. Lo nuestro es verdad que se ha convertido en trabajo pero, por encima del trabajo, está el compromiso humano, el compromiso con el otro, el compromiso educativo y el compromiso político en el sentido freiriano. Eso no podía faltar. Es verdad que hemos estado en una situación en las que los trabajadores y trabajadoras no han recibido ningún emolumento durante tres meses. Eso ha sido crítico porque tuvieron que agotar todos los círculos de protección, los ahorros personales. Han sido momentos muy difíciles y les mentiría si no les dijese que, cada año, por este sistema de financiación tan frágil que a veces tenemos por parte de las administraciones, siempre hay un mes en el que se retrasa el pago. A veces, incluso hasta dos meses. Yo tenía muy claro que el equipo de trabajo no iba a bajar la guardia.

¿Qué tienen ahora entre manos en Barrios Orquestados?

Haremos más gestos, aquí no se ha acabado la cosa. Aunque la campaña haya sido un gesto exitoso, también habrá una gala benéfica de Barrios Orquestados en octubre. Intentaremos hacerlo en cada una de las islas. En Tenerife, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Tenemos confirmada la de Gran Canaria el 29 de octubre y la de Fuerteventura el día 30 en el Palacio de Congresos. Van a venir artistas maravillosos, estamos abrumados. Efecto Pasillo, Piedra Pómez, Arístides Moreno, Los Gofiones... Gente que a la primera que hemos levantado el teléfono han dicho que ahí van a estar. Va a ser una gala absolutamente increíble, con Kiko Barroso como maestro de ceremonias. Y tendremos que seguir haciendo gestos, porque hay consolidar este año pero también hay que fortalecer los venideros.

Haciendo balance de estos 13 años, ¿qué es lo que más destaca como director y fundador de este proyecto social y musical?

Han sido algo más de 30.000 personas las que se han beneficiado de la actividad de Barrios Orquestados. Siempre redondeamos porque hemos tenido que hacer recuento y la verdad que hasta nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos. Hay una fluctuación de personas diarias en el proyecto, hay mucho movimiento. El balance al final es de amor, amor, amor. No podría dejar de repetir esta palabra durante todo este tiempo. Crecimiento personal y, por supuesto, la comunidad como eje principal.