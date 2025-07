El cineasta canario Félix Sabroso regala su nueva serie, ‘Furia’, a las mujeres de su vida

Furia es la historia de cinco mujeres que, en sus herméticos mundos, en su día a día, alcanzan el límite de su paciencia y no pueden hacer otra cosa más que explotar. Es la historia de Marga (Carmen Machi), Vera (Pilar Castro), Nat (Candela Peña), Adela (Nathalie Poza) y Victoria (Cecilia Roth), pero también podría ser la de tantas otras, hombres y mujeres, que se encuentran al borde de un ataque de furia. El cineasta canario Félix Sabroso acaba de estrenar esta serie en HBO Max y las críticas no han hecho más que encumbrarlo. El festival de cine y series Lo que viene, celebrado durante la última semana en TEA Tenerife Espacio de las Artes, acogió un pase exclusivo de este proyecto el día antes de su estreno y no dejó a nadie indiferente.

El proceso detrás de esta serie ha sido largo porque, afirma el creador grancanario, «llevo muchos años intentando tener mi propia voz, un tono diferente y me alegra mucho que tantos años de cabezonería hayan dado sus frutos». Furia comenzó a rondar en su mente cuando su compañera Dunia Ayaso aún vivía: «Ella me acompañó durante gran parte del camino y me emociona mucho pensar que no está para poder disfrutar del resultado».

Amigas

Sabroso ha querido rodearse de auténticas amigas para dar forma a esta serie que ya tiene proyectada su segunda temporada. La serie es un compendio de historias protagonizadas por cinco mujeres, que se van mezclando en una suerte de puzzle que da forma a un «retrato caleidoscópico de la contemporaneidad». Así, aunque hace ya dos años que escribió el guion de esta primera temporada de la serie, él mismo se sorprende de lo actual de su propuesta. «Muchos espectadores se van a poder identificar con esta propuesta porque estamos viviendo un momento desasosegante, la gente está muy asustada y desconcertada y emplea la violencia como forma de expresión y, por desgracia, se está convirtiendo en algo habitual», reflexiona el realizador, quien ha querido llamar la atención sobre ello a través de personajes femeninos.

Carmen Machi y Pilar Castro son precisamente dos de las actrices que interpretan a este grupo de mujeres furiosas, «un regalazo», tal y como ellas mismas definen esta nueva producción de Sabroso. «He trabajado mucho con estas actrices y me satisfacía mucho la posibilidad de volver a repetir con ellas en este proyecto. Sabía qué personaje quería que interpretara cada una y los escribí para ellas», reconoce el director y guionista, quien no solo hace un perfil psicológico íntimo de cada uno de estos personajes, sino que elabora una representación metafórica de la sociedad actual, abordando la especulación inmobiliaria, los desahucios o el cuidado de los mayores, entre otros muchos temas.

La ira

Esta propuesta ha dado pie a que las propias actrices reflexionen sobre el manejo de la ira. «Tenemos que ser personas muy abiertas y generosas con las emociones que nos toca experimentar» pero por eso precisamente insisten en la necesidad de que esos sentimientos «pasen por nuestro cuerpo pero no se queden en él». Carmen Machi afirma de manera rotunda que «gritar en boca de otro es muy liberador, tiene algo de terapéutico». Por su parte, Pilar Castro se preocupa mucho por reflexionar acerca de cómo sacaría la furia cada uno de los personajes que interpreta. «En el caso de esta serie, no tuvimos mucho tiempo para prepararnos los personajes, por lo que todo sucedió sobre la marcha en el rodaje. No nos quedó otro remedio que arriesgarnos y tirarnos a la piscina», explica.

Carmen Machi, Félix Sabroso y Pilar Castro tras el estreno de la serie. / María Pisaca

Se da la circunstancia de que estos papeles diseñados para ser interpretados por mujeres de más de 50 años han sido escritos por un hombre. En este sentido, Félix Sabroso afirma que «el hombre ha estado demasiado despistado sobre su parte femenina; ha huido de ella de una manera un poco impostada. Es imposible que el ser humano, que ha sido engendrado, criado y educado por una mujer, no cuente con un montón de elementos emocionales femeninos, y creo que precisamente esa negación es el inicio de la violencia que muestra el hombre al expresarse». No obstante, matiza que las protagonistas de Furia «también cuentan con un lado proactivo y masculino», por lo que esta serie se erige como una auténtica globalidad.

Mujeres

Precisamente Machi y Castro celebran esta elección de mujeres maduras para dar forma a esta serie porque «las mujeres, además, consumimos mucha afición y por eso nos gusta sentirnos identificadas con lo que nos cuentan». Además, Carmen Machi habla de que «parece que la belleza y la juventud ya no mandan tanto como antes, porque las mujeres son muy interesantes, sin más».

En este sentido, Pilar Castro destaca que Furia es una serie que invita al debate y que «no va a dejar a nadie indiferente». «Es toda una experiencia», coincide Machi, quien define Furia como «una serie grande», tanto a nivel estético, como musical, de guion e interpretación. «Va a remover muchas cosas en el público y les va a enriquecer la vida. Es una serie imprescindible», concluyen las protagonistas.