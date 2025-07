La tela que fluye entre flores: arranca la 12ª edición de la pasarela de moda nupcial de Gran Canaria Moda Cálida

"Los pendientes huelen a arcilla recién hecha". Una de las modelos se acerca a otra en el backstage de la pasarela Colección Bridal para acercarle a la nariz el complemento que remata su look de top y pantalón de color blanco roto.

Con la 12ª edición del encuentro de moda nupcial de Gran Canaria Moda Cálida a punto de arrancar, las chicas, a las que le ultiman el maquillaje a toda prisa, se ponen en fila mientras son llamadas por sus nombres y se preparan para salir. "Vestidores, acuérdense, ¡ni pulseras, ni anillos, ni nada!", grita con decisión el que parece llevar la voz cantante.

Fuera, bajo el calor que la ausencia de la panza de burro deja entrar al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, el público espera expectante para ver las colecciones y diseños de la Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria, el proyecto Q.Win de Ucrania y el diseñador grancanario Pedro Palmas, los protagonistas de la primera jornada de una pasarela que durante tres días muestra el trabajo y el talento de los ateliers de la isla de Gran Canaria.

"En esta edición de Colección Bridal 2025, la tela no es solo decoración, es la protagonista de una historia que no termina aquí, porque cuando acabe el evento, sus pliegues seguirán contando una historia. Las telas que hoy visten el espacio no son un fin, sino un principio", se lee en el cartel que decora la entrada del desfile junto a un grandísimo ramo de flores en el Patio de las Tortugas del hotel.

Primera colección

Entre el hilo y el aire es la nueva colección creada por el alumnado de 2º curso de la Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria. Un total de 12 conjuntos que han sido confeccionados artesanalmente mediante técnicas como el devoré y el enfieltrado, este último desarrollado junto a la artesana Lesley Bockne. Una propuesta que entrelazó artesanía, ligereza y emoción textil, inspirada en lo efímero y lo etéreo.

Una flor en la mano fue su toque distintivo: todas las modelos llevaban una -todas diferentes- acompañando el fluir de los diseños con tejidos como la gasa de seda, el denim rústico o el tul fruncido que respiraban en una paleta de blancos y beiges, con sutiles acentos en rosas o púrpuras.

Tras las jóvenes promesas de la escuela, llegó el turno de Q.win, un proyecto promovido por mujeres ucranianas residentes en Canarias, en colaboración con la Cámara de Comercio de este país en las Islas, que cuenta con la participación de varias diseñadoras.

En esta ocasión, desfilaron sobre la pasarela Colección Bridal las firmas Reine Rouge y Zarmilkas.

Para terminar, el diseñador grancanario Pedro Palmas presentó su colección L'Amour. Una propuesta inspirada en la ópera Carmen, que encarna el espíritu de la libertad y la autoexpresión, y que celebra el empoderamiento de la mujer para abrazar su individualidad, con siluetas dramáticas, encajes intrincados y diseños audaces que buscan romper las normas tradicionales de novia.

“Nuestro evento de promoción de la moda de novia y de ceremonia, organizado por el Cabildo de Gran Canaria a través del programa Gran Canaria Moda Cálida, pretende promocionar los talleres, los ateliers de Gran Canaria, donde se cose, se sueña, se crean vestidos de novia y también de ceremonias”, señaló por su parte Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, entidad impulsora de Colección Bridal.

Próximos días

La pasarela continuará durante dos días más en el Hotel Santa Catalina. Mañana, a las 19.00 horas, será el turno de Oswaldo Machin (Isla de Moda-Lanzarote). Tras él, Rodrigo Piñeiro e Inmaculada Rodrigues, de Tenerife Moda, desfilarán a las 20.00, y Rayco Plata y Diazar, de Isla Bonita- La Palma, presentarán sus diseños las 21.00.

Por otro lado, el viernes abren el desfile a las 18.00 las colecciones de nuevos talentos de Gianluca Urraso y Paula Delgado. A continuación, Helena Rohner exhibirá una colección de piezas creadas en colaboración de ocho artesanos locales. A las 19.30 presentará su colección Ogadenia Couture y el cierre, a las 21.00 horas, correrá a cargo de Aurelia Gil.