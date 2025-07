Fernando Marrero, artista canario: «En la Escuela Luján Pérez cada uno hacía lo que salía de su alma»

El cuerpo puede envejecer, pero hay espíritus que no se arrugan jamás. A los 95 años, Fernando Marrero sigue subiendo a pie los cuatro pisos de su casa sin ascensor como si la gravedad no fuera con él. Allí, entre pasillos repletos de cuadros y paredes que son ya parte de su obra, vive rodeado de las pinceladas de toda una vida. Cada rincón de su hogar es un capítulo, cada lienzo un suspiro detenido.

«Yo no entiendo de pintura, yo pinto lo que siento», afirma con la claridad de quien no necesita teoría cuando lo guía el pulso del alma. Y basta escucharlo unos minutos para entender que su arte no se estudia: se respira, se intuye y se vive.

El alma en la escuela

Y, sin embargo, sí hubo un lugar donde su vocación se encauzó. Un lugar clave que lo transformó todo: la Escuela Luján Pérez, el corazón artístico de Gran Canaria y la casa de generaciones de creadores insulares. «Cuando entré y vi los caballetes y los cuadros, me dio casi un infarto. ¡Eso era lo que yo estaba buscando!», recuerda. Allí no se enseñaba con rigidez, se estimulaba la pasión por el arte y él lo expresa sin rodeos: «En la Escuela Luján cada uno hacía lo que salía de su alma».

‘El nacimiento de una estrella’, obra de Marrero. / LP / DLP

Fernando Marrero nació en 1930 en el barrio de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria. «Éramos una jartá de primos», recuerda entre risas, evocando caminatas a La Isleta, jornadas de marisqueo, cazando «jacas peludas» y tardes de infancia que aún le brillan en la mirada. El arte le llegó temprano, aunque casi sin avisar. «Con cuatro años, un día vi a mi hermano dibujar un caballo. Le pregunté cómo lo hizo y me contestó: ‘haciéndolo’. Yo le solté: ‘¡vete pal calajo!’», cuenta divertido. En ese primer recuerdo que posee relacionado con el mundo artístico, a tan temprana edad, empezó todo.

Maestros que dejaron huella

Dibujaba muebles con once años, trabajaba de recadero en una carpintería y conoció a sus primeros mentores: Juan González Melo, Cirilo Suárez, Manuel Ramos… Pero su despertar más profundo llegó al descubrir la Escuela Luján Pérez.

Allí todo cambió. Como él mismo comparte, «cada uno hacía lo que salía de su alma». No era una escuela académica, era un espacio de libertad creadora, de exploración interior, de arte auténtico. A través de la enseñanza y la complicidad de Santiago Santana, quien le ofreció trabajo en decorados para el Teatro Pérez Galdós, Marrero aprendió que la pintura no se enseña: se comparte.

Con voz pausada, lo recuerda todo. Desde los días pintando en Tafira hasta el robo de su segundo cuadro —y el consuelo que le quedó: «¡Al menos el ladrón me comparó con uno de los grandes!»—. También recuerda cuando Felo Monzón lo cruzaba por la calle y le decía sin rodeos: «¡Fernando, pinta!». Y pintaba.

Una iglesia pintada por Fernando Marrero, artista de la Escuela Luján Pérez / LP / DLP

Pintar para seguir viviendo

Pero la vida también lo obligó a detenerse. Al fallecer su esposa, se quedó solo con cuatro hijos, uno de ellos recién nacido. «Ahí me quedé fuera de combate», confiesa. Aun así, luchó, crio y, cuando pudo, retomó los pinceles. Hoy lo dice con calma: «Ni sé cuántos cuadros he pintado. Muchos, eso está claro. Pero no he sido productivo ante las circunstancias».

Hay uno, sin embargo, que no vendería por nada del mundo. Un cuadro precioso de coloridas flores el cual «mi mujer me preguntó si se lo regalaba. Le dije: todos mis cuadros son tuyos y míos. Pero ese lo quiso especialmente». Conforme con los deseos de su esposa, se lo dedicó únicamente a ella. «Lo firmé para ella: ‘Para Sarito’. Ahora es para mi hija Mónica», cuenta con nostalgia.

Cuadro que Marrero firmó ‘Para Sarito’, su mujer. / LP/DLP

Su forma de crear es profunda y carnal. «Tú te plantas ante el lienzo y te enfrentas a él. Tienes que sacar de tu alma, de tu cuerpo, de tu estómago todo para ponerlo ahí». Lo que pinta nace desde dentro. Por eso rechaza el encasillamiento: no tiene un estilo fijo, nunca lo quiso. «Cada cuadro es un escalón. Siempre estoy probando algo nuevo. Nunca he dicho: esta es mi línea. Yo estoy aprendiendo, siempre».

Estilo libre y honesto

El arte, para Marrero, no necesita explicación. «Yo nunca he entendido el arte. Me gusta o no me gusta», afirma. Esa honestidad recorre toda su visión, incluso cuando observa el arte contemporáneo. Sin embargo, nunca ha dejado de aprender de lo nuevo: «Voy a las exposiciones para ver qué están haciendo, para aprender. Aunque no pinte, voy por la calle y ya estoy viendo qué colores usaría para pintar eso. El artista siempre está estudiando, siempre», reconoce desde la humildad de alguien que lleva más de ochenta años mezclando colores y creando.

Los bodegones de Fernando Marrero / LP / DLP

Recuerda con cariño la primera exposición de la Luján Pérez: «Lo único que se vendió, lo vendí yo. Y me encargaron más. Está mal decirlo, pero fue así», admite con una sonrisa cómplice. Hace unos años también expuso grabados, pero ahora quiere mostrarlo todo: sus bodegones, sus obras modernas, sus piezas antiguas.

A los 95 años, Marrero no planea detenerse. Ni tampoco se lo replantea su arte, el cual nace de él como una extensión de su alma. «El arte nunca puede morir. Él está siempre en el aire, está siempre en la respiración». Lo cree con todo su ser. Porque su vida no ha sido solo pintura: ha sido resistencia, pasión y humildad. Ha sido mirar el mundo con ojos de niño y manos de artesano. Y cuando se le pregunta si se siente pintor, lo dice sin dudar, como quien todavía no ha cerrado la puerta del taller: «Yo no soy pintor, yo estoy aprendiendo».