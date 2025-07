Fabiola Gil, escritora canaria: «Mambrú no se fue a la guerra, pero sí que creó muchas guerras emocionales»

Con voz cálida y memoria afilada, Fabiola Gil debuta en la literatura con Las amantes de Mambrú, una novela que recorre la historia íntima de varias generaciones canarias entre Gran Canaria y Tenerife. Basada en hechos reales, la obra rescata la memoria oral, el léxico popular y las tradiciones insulares desde una mirada profundamente humana. Conversamos con la autora sobre lenguaje, raíces, mujeres invisibilizadas y las heridas emocionales que atraviesan el tiempo como ecos familiares.

Las amantes de Mambrú rescata una oralidad muy viva, casi ancestral. ¿Cómo fue el proceso de transcribir ese lenguaje coloquial sin perder su frescura ni caer en la caricatura?

Con los recuerdos. Rescatando todo lo que tengo en mi memoria de la manera que tenían de hablar mis abuelos, mis bisabuelos —que también conocí a dos de ellos—, y dos tías abuelas con las cuales conviví cuando tenía siete años. Y alguna frase que todavía mi madre, con 83 años, dice. De ahí he hecho como una recopilación de esos lenguajes que ya nuestra generación no usa.

Una de las figuras más potentes del libro es Caridad, cuya edad y memoria funcionan como columna vertebral de la narrativa. ¿Qué desafíos le supuso convertir una voz real en un personaje literario sin traicionar su verdad?

La verdad es que no tuve ningún impedimento. Esta historia la llevaba dentro desde hace años, era un proyecto muy personal. Me habían contado fragmentos del pasado que me hicieron pensar: «esto es una historia de novela». Lo que no imaginaba era que realmente acabaría siéndolo.

Caridad —que, como menciono en el libro, aún sigue viva con 96 años y una memoria envidiable— no solo no puso trabas, sino que me dio permiso para usar su nombre. Eso ya implica, en cierto modo, revelar de qué familia estoy hablando. Pero es una novela escrita con respeto y mucha prudencia, porque trata sobre personas que he conocido y querido. No ha supuesto ningún obstáculo. Todo lo contrario: Caridad me facilitó mucho las cosas. Me ha contado episodios íntimos de su vida, incluso sobre su relación con su marido, aunque muchas de esas confesiones no aparecen en la novela porque no eran relevantes para la trama. También recurrí a otras personas cercanas, y nadie me puso impedimento alguno. Ha sido un proceso muy generoso por parte de todos.

'Las amantes de Mambrú', de la autora Fabiola Gil Díaz / Rayco Tacoronte

El título es intrigante: Mambrú remite a una canción infantil bélica. ¿Es Mambrú una metáfora, un personaje concreto o ambos a la vez? ¿Qué representa en la historia?

Como bien dices, es una canción infantil. Yo la conocí primero como poesía, cuando tenía siete años. Años después la escuché —no sé si fue en la radio o cantada por alguien— y entendí que era una canción. En la novela, una de las protagonistas la escucha al comienzo, y al buscar un título original, junto con la editorial, vimos que Mambrú funcionaba bien: es un personaje que, como en la canción, se asocia a la guerra. En este caso, no a una guerra literal, sino emocional. El Mambrú de la novela genera conflictos, y también los vive internamente. Son las batallas invisibles que muchas veces nacen de conductas inconscientes o heredadas. El término amantes suma esa carga de amor prohibido, traición, deseo… elementos muy presentes en la historia. La novela incluye un retroceso narrativo para que el lector entienda por qué el protagonista actúa como actúa, y cómo aprendió a normalizar comportamientos dañinos. Así que sí: Mambrú no fue a la guerra, pero dejó muchas guerras emocionales detrás.

A lo largo del libro, notamos un tránsito constante entre Gran Canaria y Tenerife. ¿Cree que aún hoy se sienten 'lejanías' emocionales entre las Islas, más allá de los kilómetros físicos?

Curiosamente, yo nunca he vivido ese enfrentamiento entre provincias del que tanto se habla, sobre todo en el fútbol o en la política. De hecho, aunque suene raro decirlo, he sentido más apoyo en Tenerife que en mi propia isla, Gran Canaria. Cuando necesitaba ordenar cronológicamente la historia —no porque escribiera una biografía, sino para estructurar la novela—, recurrí a algunos datos históricos y registros. En Tenerife, tanto el ayuntamiento como los archivos y las personas a las que consulté me ofrecieron toda la ayuda, sin ningún problema.

En cambio, aquí en Gran Canaria me encontré con más obstáculos, a pesar de ser mi tierra. Por eso digo que la novela también ayuda a liberar ese patrón de enfrentamiento entre las Islas. El protagonista vivió en ambas, y en la historia no hay conflicto por ello. Incluso lectores de Tenerife me han felicitado, y eso que uso expresiones como «la isla de enfrente» o la palabra chicharrero. Pero lo han entendido como parte del lenguaje cotidiano, no como un juicio. Solo puedo decir que me he sentido completamente apoyada por la gente de Tenerife.

Incorpora términos canarios como pirganudo o singuango con naturalidad. ¿Tuvo dudas sobre si explicarlos al lector peninsular o prefirió que se sumergiera sin salvavidas en ese léxico?

Prefiero que el lector descubra, que pregunte, que investigue. Si empiezas a poner aclaraciones o numeritos a pie de página, pierde parte del encanto. Hay muchas palabras más, como cancaburrada que ya casi no se escuchan. Me parece bonito que quien no las conozca pregunte a sus abuelos o a sus padres, dependiendo de su edad. Estuve un tiempo viviendo en Asturias y me encantaba cómo hablaban; aprender su léxico fue parte de conocer su identidad. Lo mismo pasa con Canarias: el léxico es parte de nuestra idiosincrasia, y creo que debe respetarse y disfrutarse así, sin necesidad de traducciones. El lector que quiera entender más, tiene la oportunidad de conectar con quienes aún usan esas palabras.

La novela parece tener una estructura casi circular, en la que las generaciones repiten, corrigen o entienden lo que las anteriores no pudieron. ¿Fue algo que descubrió mientras escribía o fue una intención desde el inicio?

La verdad es que me dejé fluir. Tenía una idea de cómo quería contar la historia, pero luego el propio proceso me fue guiando. Aparecieron personas que no esperaba, historias que no pensaba incluir y que, si sentía que aportaban, las incorporaba. Si no, las dejaba fuera.

No tenía una intención estructural concreta, solo la voluntad de dar voz a esta historia real. Luego, al leer el manuscrito, el doctor en Historia Zebensui López Trujillo —de la Universidad de La Laguna— me dijo: «No eres consciente, pero has escrito una obra casi pedagógica». Y es verdad. Se retrata cómo era la sociedad en aquella época, cómo se educaba, cómo vivían las mujeres.

Además de los escenarios y tradiciones canarias, hay un reflejo humano muy profundo. La novela entretiene, sí, pero también muestra que la realidad puede ser más compleja y reveladora que la ficción más dramática. En ese sentido, creo que va más allá del relato: hay memoria, hay transmisión, y sobre todo, hay humanidad.

Fabiola Gil, autora de 'Las amantes de Mambrú'. / Rayco Tacoronte

El ritmo narrativo es pausado, como quien escucha una historia en una cocina o un patio canario. ¿Tenía claro que el tono debía ser casi oral, íntimo, incluso cuando la historia toca temas duros como la guerra, la pobreza o el abandono?

La verdad, no me lo planteé como algo técnico. Escribía tal y como me fluían las ideas. Sí tuve claro que quería usar el lenguaje de la época, porque al principio me salían expresiones actuales y me corregía: pensaba, «en los años 50 nadie hablaba así». Así que fui adaptando todo —el lenguaje, los productos que se usaban, el estilo de vida— para que fuera lo más fiel posible. Quería que el lector cerrara los ojos y pudiera oler el café, sentir las escenas, vivirlas. No era una decisión consciente, me salía así. Y además incorporé muchas tradiciones, porque quería que el libro fuera también costumbrista.

Incluí fiestas populares como las libreas de Tenerife, que aquí en Gran Canaria apenas se conocen, o la danza de las flores, que me parece preciosa. Y al revés: que la gente de Tenerife conociera nuestras tradiciones, como la rama de Agaete o las caminatas a Teror. Eso sí fue intencional. También describo prácticas antiguas que ya no se ven, como los lagares de vino de antes, o las descamisadas, una palabra que mucha gente joven probablemente ni conozca. Me parecía importante dejar testimonio de todo eso.

Quería que el lector cerrara los ojos y pudiera oler el café, sentir las escenas, vivirlas Fabiola Gil — Escritora

Uno de los grandes temas del libro es la memoria femenina: mujeres que recuerdan, que sostienen, que transmiten. ¿Diría que Las amantes de Mambrú es, en el fondo, una novela sobre el legado de las mujeres?

Yo creo que sí. Lo comentaba hace poco con los hijos de una amiga: le dije que su hija debía leer la novela para que entienda que vale por sí misma, como persona y como mujer, y su hijo también, para que no repita patrones machistas ni idealice modelos de masculinidad que hacen daño. Creo firmemente en la igualdad de derechos y oportunidades. Pero sí debemos respetarnos, reconocer el valor del otro sin anularlo. Esa es una de las ideas que quise dejar clara en la novela.

Las generaciones de principios del siglo XX —ni hablemos de las anteriores— vivieron un machismo extremo. La mujer no valía, tenía que ser sumisa, aguantar por los hijos, por la familia, por la presión social. Separarse era pecado, escandaloso. Muchas de esas mujeres sufrieron en silencio, sin voz ni voto. Y yo creo que, aunque no es justo que ellas hayan tenido que vivir eso, gracias a su resistencia hoy podemos mirar atrás y decir: «no vamos a repetir lo mismo». Mi novela también es un homenaje a ellas porque, sin su historia, yo no sería la mujer que soy hoy.

'Las amantes de Mambrú', de Fabiola Gil Díaz. / Rayco Tacoronte

Ha dicho que perdió el manuscrito original y lo reescribió de memoria. ¿Qué cambió en la segunda versión? ¿Siente que fue una pérdida o una oportunidad narrativa?

Cuando llevaba más de la mitad escrita, perdí la novela: el archivo se borró. No la había guardado bien, en parte porque no tenía mucha fe en que aquello llegara a ver la luz. Empecé a escribir casi como una terapia, porque me encanta escribir. Me fui documentando, investigando, pero como no soy experta en informática, usaba un formato que no se guardaba automáticamente… y lo perdí todo. Fue un golpe muy duro. Sentí un vacío enorme, como si alguien me hubiese robado algo muy valioso. Incluso llegué a dudar: «¿será que esto no tenía que escribirse? ¿Será que debo dejarlo?». Pero tiré de memoria y volví a empezar. Y, sorprendentemente, creo que la versión final es mejor. En ese proceso aparecieron personas nuevas que me contaron historias que no conocía, que no estaban en el manuscrito original. Se fueron incorporando casi sin buscarlas, como si la novela hubiera estado esperando a completarse con ellas. Por eso creo que nada ocurre por casualidad, sino por causalidad. La pérdida fue dolorosa, sí, pero me llevó a una versión más rica y más viva que la anterior.