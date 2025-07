Fonseca calienta Las Palmas de Gran Canaria con los ritmos de su trabajo ‘Tropicalia’

Fonseca, conocido internacionalmente por su apellido y su inconfundible estilo, calentó en la noche de este sábado la sala principal del auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, llena de fans que se rindieron ante sus mejores temas. Fonseca, uno de los artistas más influyentes de la música latina actual, ha sido galardonado a lo largo de su carrera con ocho Latin Grammy y ha recibido dos nominaciones al Grammy, consolidándose como una figura clave en el panorama musical.

El cantante desgranó sus canciones más conocidas, pero también las de su reciente álbum, Tropicalia, un trabajo que reúne 11 temas inéditos y colaboraciones con leyendas como Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba y Grupo Niche. Un álbum, además, que ya ha sido reconocido con dos nuevos Latin Grammy.

Tropicalia es el noveno álbum de estudio del cantante colombiano. Tal como pudieron comprobar anoche en el Auditorio sus seguidores, se caracteriza por la fusión de ritmos tropicales como el vallenato, el merengue y la salsa entre otros con el estilo romántico y colombiano de Fonseca, géneros musicales que han sido parte de su trayectoria artística.

Un momento del concierto de Fonseca en el Auditorio Alfredo Kraus este sábado. / Ángel Medina G.

Grammy Latino a Mejor canción tropical

En su momento, el álbum fue presentado junto a su sencillo Con dinero y sin dinero en compañía de la orquesta colombiana Grupo Niche. Se desprenden del mismo, algunos sencillos como: Pedacito de playay Colección de recuerdos entre otros. El sencillo Si tú me quieres obtuvo varias nominaciones y ganó el Grammy Latino a Mejor canción tropical. En este álbum, están incluidas las participaciones de Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Álex Cuba y la participación musical de Chucho Valdés.

Discípulo de Juan Luis Guerra, que estará proximamente en Gran Canaria, Fonseca declaraba recientemente: «Siempre ha sido para mí una influencia. Siempre que me preguntaban con quién quería colaborar, yo respondía que con Juan Luis Guerra. Y se me ha cumplido. Trabajar con él es un gusto, porque es un maestro en todo el sentido de la palabra. Es una persona que tiene una claridad dentro de la música y un sello tan inconfundible... Cuando estaba grabando con él, yo cerraba los ojos y es que no me podía creer que pudiera tenerle en mi mundo».