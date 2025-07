«Las 4 Magníficas» de Charter 100 Canarias: liderar el periodismo de las Islas con voz de mujer

El Real Club Nautico de Gran Canaria ha sido testigo esta tarde de una cita que ha puesto sobre la mesa el periodismo que se hace en el Archipiélago bajo la dirección de las mujeres.

La asociación de mujeres Charter 100 Canarias, que celebra su décimo aniversario, fue la encargada de impulsar la mesa redonda titulada Las 4 Magníficas, un encuentro en el que pusieron sus voces la directora de Grupo Prisa en Canarias, Lourdes Santana Navarro, la directora de Televisión Española en Canarias, Francisca González Santana, la directora de Antena 3 TV Canarias, María del Pino Quintana Marrero, y la administradora de TV Canaria, María Méndez Castro, demostrando que las Islas van por el buen camino en lo que respecta a romper el techo de cristal que muchas mujeres se encuentran a la hora de acceder a puestos de responsabilidad.

TVE pionera

Televisión Española ya empezó esta andadura hace décadas, cuando nombró directora territorial de RTVE en Canarias a Pity Alarcón en 1993. “Radiotelevisión Española fue un medio pionero en llevar a las mujeres a cargos directivos cuando estaba recién parida la democracia, en unos tiempos en los que no se hablaba de techos de cristal ni mucho menos era familiar la palabra sororidad”, recordó González Santana.

La directora de Televisión Española en Canarias también hizo alusión al regreso de Pepa Bueno a RTVE para presentar el informativo de la noche, rompiendo una barrera más: la del edadismo. “¿Quién dice que una mujer de 61 años no puede ponerse delante de la cámara y que no puede presentar un informativo? Eso es una de las cosas para las que tenemos que reivindicar el liderazgo femenino”, manifestó, mostrando su preocupación por el tema mencionado y su orgullo por la decisión tomada por parte de la presidencia de la cadena pública.

Asignatura pendiente

"Les invito a que esta noche hagan zapping en la BBC. Hay todo tipo de caras, de rasgos étnicos, de edades o de color de piel. Es una asignatura que aquí todavía tenemos pendiente", apuntó la periodista, alguien que ha soñado siempre con ser corresponsal de TVE en China pero que valora que su posición actual es una forma de "pasar de la guerrilla" a un cargo que realmente le permite , de algún modo, "cambiar las cosas".

Por su parte, Méndez Castro puso el foco en como “el liderazgo femenino ha venido para quedarse”: “En los principales medios de comunicación en las Islas hay a mujeres al frente y no es una cuestión casual. Es una cuestión de justicia, pero yo creo que sobre todo es una cuestión de eficacia”, planteó. “Si las mujeres demostramos en diferentes ámbitos que podemos gestionar equipo, que podemos liderar, por qué no hacerlo también al frente de grupos de comunicación”, añadió.

Cifras

Quintana Marrero echó mano de las cifras para plasmar la realidad del techo de cristal en los medios de comunicación en España y en Canarias: “En las redacciones hay un 47% de mujeres, pero solamente hay un 20% en un cargo de responsabilidad”, apuntó, además de destacar, por otro lado, como ella misma trabaja diariamente con mujeres, jefas de secciones como Internacional, Nacional, Sociedad o Economía.

“Esa escaleta que ven de Sandra Golpe, al mediodía y a nivel nacional, es una escaleta que está prácticamente zurcida, minuto a minuto, por mujeres”, destacó la directora de Antena 3 TV Canarias.

“El trabajo es apasionante. Poder conocer a compañeras estupendas de las que aprendes muchísimo. El trabajo en la redacción es limpio y ordenado, que es la forma de trabajar de una mujer”, indicó.

La juventud

Por otro lado, Santana Navarro quiso romper una lanza no solo a favor del liderazgo femenino, sino también de la juventud: “La verdad es que es mucho más fácil ser directiva a mi edad que ser directiva con 25 años, porque la juventud parece que tiene que demostrar el triple, y no solo cuando eres mujer, también para los chicos. Hay que darle oportunidad a la gente joven que viene súper formada, que están preparadas para asumir responsabilidades. No se puede discriminar a los profesionales por la edad”, reivindicó, haciendo alusión a cómo le propusieron ser la jefa de Política del medio en el que trabajaba con apenas 25 años.

El motor de su vida fue siempre ser periodista. “Y soy periodista por elección, porque desde pequeña no quise ser otra cosa”, expresó destacando su compromiso que siempre ha mantenido por su tierra, donde se ha quedado a pesar de haber tenido la oportunidad de irse a otro sitio.

La directora de Grupo Prisa sacó a relucir durante la mesa redonda una realidad que afrontan los y las profesionales de los medios de comunicación que dan el paso de ocupar puestos directivos: “Los periodistas, cuando pasamos a los puestos de responsabilidad, nos alejamos de lo que más nos gusta, que es buscar la noticia”.

“No sé si somos unas magníficas o no, pero lo que sí tengo claro es que somos unas privilegiadas. Muchísimas mujeres han luchado a lo largo de los siglos para que nosotras podamos estar hoy debatiendo aquí”, expresó González Santana en un encuentro que puso de manifiesto que el Archipiélago y el liderazgo femenino en los medios de comunicación ya van de la mano y no se van a soltar.