Maggie Civantos y Roberto Álamo ruedan en Gran Canaria la película 'Días de agosto'

Juan es un chaval que no quiere ni pensar en la vida adulta. Estudiante de Arquitectura, espera con ganas el momento de irse al chalet familiar con Gabriela, su novia, a no hacer nada y tomar el sol. No quiere compromisos ni complicaciones, solo un verano fácil en la costa entre arena y sal.

Él es uno de los protagonistas de Días de agosto, el drama romántico dirigido por Chema de la Peña que estas semanas se está rodando en Gran Canaria con un elenco que cuenta con nombres como Maggie Civantos, Roberto Álamo, Berta Galo, Pilar Castro, Pau Simón o Isaac Dos Santos.

Con chaquetones y paraguas en mano, los actores se protegen de la lluvia y del frío mientras la panza de burro sobrevuela una casa perdida por las lomas de Santa Brígida. Tras pasar días y días en Mogán, cuyas calles, paisajes y cielos azules y despejados componen las localizaciones exteriores del largometraje, la película se encuentra ya en el ecuador de su rodaje.

Se aprecia en la complicidad que comparte el equipo, en su posición relajada sobre las sillas, en las sonrisas de agradecimiento entre unos y otros que evidencian el tiempo compartido delante y detrás de las cámaras entre los aires grancanarios.

Rodaje en Gran Canaria de la película 'Días de agosto' / José Carlos Guerra

Guion de David Sueiro

La productora ejecutiva de la productora canaria ISII Group, Lydia Palencia, es la primera en tomar la palabra para explicar de dónde sale el proyecto de Días de agosto: «Es uno de los proyectos ganadores del concurso de guion Break on Time que organizó el grupo para tener contenidos para producir. Es la cuarta película que producimos de los guiones ganadores de esa convocatoria».

Así, aparece el nombre de David Sueiro, creador de la historia que atrapó la atención del economista y cineasta Chema de la Peña. «A mí lo que me llamó cuando leí el guion por primera vez es que mezcla dos géneros hasta ahora inéditos», relata. Estos son el coming-of-age, que se refiere a esos momentos en los que un adolescente vive alguna experiencia que le hace madurar y entrar en la adultez y se centra en el desarrollo psicológico y moral del personaje (como hacen películas como Boyhood de Richard Linklater o la clásica Stand by me, referentes para De la Peña), y el drama familiar, en este caso en el chalet veraniego, que está presente en títulos como August, en la que aparecen Julia Roberts o Meryl Streep, o el filme de 1958 de La gata sobre el tejado de zinc, también mencionados por el director.

Rodaje en Gran Canaria de la película 'Días de agosto' / José Carlos Guerra / LPR

La trama

Simón y Galo son los encargados de darle vida a la joven pareja integrada por Juan y Gabriela, dos jóvenes que ven interrumpidos sus planes de idilio y hedonismo en la costa cuando el padre de Juan, Fernando, interpretado por Álamo, llega de forma inesperada a la casa veraniega con su nueva novia, Mónica, interpretada por Civantos. Bajo esta trama principal, en la que se ve una relación fría entre un padre recientemente divorciado y un hijo que solo quiere vivir el momento, se esconde otra narración entre pliegues y matices, una «línea dramática por debajo que no se ve», en palabras de De la Peña, que quien observa podrá intuir a través de las sutilezas: gestos leves, miradas rápidas, posiciones del cuerpo que reflejan la incomodidad, los secretos ocultos.

«Es una película en la que los personajes tienen un secreto, sobre todo el mío y el de Fernando, que hace que tengas que trabajar con una fuerza oculta. Nunca me ha tocado un personaje así. Y es algo distinto, muy interesante de hacer», relata en esta línea Civantos, además de destacar la flexibilidad del director. «Chema lo tiene todo muy claro, pero nos deja espacio para crear, está abierto a la escucha y siento que estamos trabajando en equipo. Se agradece, porque se despierta una parte mucho más creativa de ti», añade la actriz.

La Provincia

«Cuando me llegó el guion y lo leí, vi que había algo en el proceso que hace este personaje que, de alguna forma, habla mucho de esta incapacidad que tiene para poder verbalizar todo lo que le está pasando, su relación con su padre, sus miedos con su novia y lo que siente con toda la situación familiar», explica Simón en este sentido.

Gabriela, por otro lado, es una chica universitaria de clase media, madura y muy optimista, que ve en Juan algo que anhela. Hay algo de aspiracional en su relación con él. «Juan tiene una familia más culta, que está alrededor de la literatura, y eso es algo que a ella le atrae mucho», describe Galo.

Teniendo en cuenta esta trama que esconde, como dice De la Peña, «intenciones subterráneas», Días de agosto es «una película muy gustosa, para disfrutar», en palabras de la joven actriz, en la que la interpretación y los actores tienen mucho peso. También la casa, el calor y el paisaje.

Canarias es cine

Así, aunque durante la película no se habla de Mogán como tal, son sus ubicaciones las que recogen las historias e inquietudes de Juan, Gabriela, Fernando y Mónica. «Mogán tenía todos los ingredientes que necesitábamos y, además, enriquecidos. Es un sitio estupendo para todas las localizaciones de exteriores y le da ese espíritu veraniego que buscábamos», explica Palencia, además de recalcar que no se ha escondido en ningún momento el acento canario del resto de personas que aparecen en el largometraje, lo que deja entrever la identidad isleña y canaria del territorio elegido para rodar.

«La película no está ubicada en ningún lugar concreto, pero se supone que esta familia viene de la península y pasa el verano en su chalet en Canarias», puntualiza De la Peña.

Para parte del equipo, rodar en el Archipiélago ha sido también una oportunidad de aprendizaje y descubrimiento. «Estoy preguntando constantemente sobre comida, expresiones, costumbres… Me han explicado lo que es la panza de burro, y me encanta», indica Simón, que agradece también el ambiente de confianza generado en las semanas de ensayos y convivencia.

Ese tiempo de preparación, inédito en muchas producciones actuales, ha sido clave para construir las relaciones entre personajes y dotar de profundidad al relato de la película. «Lo primero que hago no es llamar a representantes, sino sentarme con los actores, tomar un café. El personaje tiene que estar dentro de ellos», subraya el director. Y esa intuición inicial que tuvo con Simón y con Galo se confirma en estas semanas de trabajo en la Isla: «No me imagino otro Juan ni otra Gabi», declara.

Días de agosto, que forma parte del catálogo de nuevos proyectos de la productora canaria ISII Group, se suma a una intensa línea de producción, convirtiéndose en el cuarto largometraje que lleva a cabo el grupo en este 2025. Durante estos días, el elenco de actores se prepara para filmar las escenas más difíciles, esas donde los personajes deben romper su silencio, enfrentarse a sí mismos y, en el caso de Juan, dar el paso hacia la vida adulta.