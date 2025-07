El franquismo en Canarias, a la espera de la nueva Ley de Secretos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 aprobada durante la dictadura franquista y que aún está vigente.

Una de las principales novedades es que se establecen límites temporales a la confidencialidad de la información, para que nada permanezca oculto de manera indefinida. Así, se abre la puerta a desclasificar secretos del franquismo o la Transición, incluidos los documentos secretos del golpe de estado del 23F.

Es decir que, desde que se apruebe la ley (en el Congreso y después en el Senado), esta aparezca en el BOE y pasen seis meses de su publicación, los documentos clasificados tendrán un plazo de caducidad automático.

45 años

El tiempo máximo de clasificación será de 45 años, con opción de prórroga a otros 15 más. Después de ese periodo, el documento en cuestión deberá ser desclasificado. Eso sí: no se podrá clasificar la información que esté vinculada a crímenes de lesa humanidad o a violaciones significativas de los Derechos Humanos.

«La novedad es este automatismo: cuando se cumplan los años establecidos, de manera automática se van a publicar esos documentos, sin depender de la voluntad política de turno», explica el investigador y experto en Memoria Histórica, Pedro Sanabria Medina, que ha pasado una década recuperando alrededor de 250.000 archivos de lugares como el Cuartel General de Almeyda (ahora museo) o el Archivo Municipal ubicado en el sótano del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y compartiéndolos en su blog.

La filosofía de la que parte esta nueva ley es, tal y como se indica en la misma, que “la defensa y seguridad nacional no deben servir como elemento legitimador de la ocultación de cualquier información, sino que ha de ponderarse caso por caso la necesidad de llevar adelante su clasificación de acuerdo con los fines que persigue la Ley, haciendo de este proceso la excepción y no la regla”.

Materia reservada

La Ley de Secretos Oficiales se aprobó en abril de 1968, justo meses antes de que Guinea Ecuatorial, excolonia española, lograra su independencia en octubre de ese mismo año, en medio de tensiones diplomáticas y con los poderes de la dictadura temiendo perder influencia y negocios en la zona.

Oficialmente se presentó como una herramienta técnica para proteger información sensible en el contexto de la Guerra Fría, pero en la práctica dio al régimen un poder casi absoluto para declarar secreto cualquier asunto, sin fecha de caducidad. No tardó en aplicarse no solo a Guinea Ecuatorial, donde las informaciones fueron declaradas materia reservada, sino también, pocos años después, al Sáhara Occidental, donde hubo también un proceso de descolonización conflictivo y más que cuestionable que a día de hoy continúa sin resolución.

Así, más que un simple instrumento administrativo, la ley funcionó como un candado político diseñado para mantener bajo llave episodios incómodos de la historia reciente del país, entre ellos la retirada colonial y sus consecuencias, dando lugar a una opacidad y a un silencio que se han prolongado durante décadas.

Asesinato en La Laguna

Uno de estos episodios históricos a esclarecer en Canarias cuando se apruebe la ley, podría ser el que menciona el historiador Sergio Millares, el asesinato del joven Javier Fernández Quesada en La Laguna en el año 1977.

«Habría que ver documentos militares, porque nunca se ha determinado quiénes fueron, por qué dispararon contra la universidad y por qué mataron a una persona», relata. «Esa es una zona de sombra que ha quedado en la transición política y con esta ley creo que se podrá avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de este tema. Para Canarias es un tema muy sensible, es importante arrojar luz. A los investigadores nos gustaría saber el cruce de comunicaciones que hubo entre los diferentes organismos e instituciones del Estado al respecto de este crimen», añade.

Cuatro categorías

A diferencia de la ley de 1968, que divide los documentos en dos categorías -secreto y reservado-, en la nueva Ley de Información Clasificada se establecen cuatro: Alto secreto (desclasificación automática tras 45 años, prorrogable 15 años más), Secreto (desclasificación en 35 años, prorrogable a 10), Confidencial (desclasificación entre 7 y 9 años, sin prórroga) y Restringido (desclasificación entre 4 y 5 años, sin prórroga).

En este sentido, a la hora de sacar a la luz documentos clasificados, las autoridades competentes para resolver las solicitudes de desclasificación serán, en función de la categoría de la información, el Consejo de Ministros, en el caso de información clasificada como Alto secreto o Secreto, y la autoridad que originalmente clasificó la información o su superior jerárquico, en los casos de categorías Confidencial o Restringido.

Solicitar desclasificación

Otro punto a destacar es que, con esta nueva ley, las personas que puedan justificar un interés profesional en esta información -como investigadores, historiadores o periodistas- estarán legitimados para solicitar su desclasificación una vez vencido el plazo de clasificación anteriormente mencionado.

Tal y como se indica en el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, la ley alinea a España con los estándares de la UE, la OTAN y la AEE en el tratamiento de información clasificada.

Así, se establece un sistema de infracciones y sanciones en materia de información clasificada que, según se explica en el Artículo 42 de la futura ley, incluye multas que varían según la gravedad: las infracciones muy graves conllevan multas de 1.000.001 a 3.000.000 de euros, las graves de 50.001 a 1.000.000 de euros y las leves hasta 50.000 euros.

Historiadores como Ángel Viñas, que se ha pasado 60 años buceando entre papeles para desvelar datos importantes del pasado de España, han señalado en diversas ocasiones las trabas de acceso que encuentran los investigadores a la hora de acceder a diferentes archivos desperdigados por el territorio español. Con esta ley, el escenario puede cambiar: «Los documentos que cumplan los plazos se abrirán sin necesidad de que nadie tenga que pedir permiso», recuerda Medina, aunque advierte que habrá que esperar a que el texto definitivo se publique en el BOE para ver cómo se concreta el procedimiento.

La apertura de esos archivos puede suponer un avance democrático, una reparación de la memoria histórica y una oportunidad para comprender la historia reciente de España sin candados ni silencios. Pero eso aún está por ver.