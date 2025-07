Una cierta intelectualidad suele gustar de los libros sobre el mar. Leen con fruición las insulsas aventuras de Hornblower, para mayor gloria de la marina británica; se recurre a Conrad o a la odisea del Bounty, Salgari duerme en el más profundo de los olvidos. Casi nunca se recuerda a Coloane, Mutis o el magnífico Paternain. Existe toda una poética sobre el viento en las velas, las jarcias, el salitre… todo muy poético pero poco realista. Aparte de la dureza del trabajo del marino, las condiciones a bordo eran malas en la época de los grandes veleros, por no decir malísimas. Pocas veces se recuerda lo terrible que era vivir en uno de esos barcos, fuesen fragatas o galeones. Quizás sea porque casi todas las grandes novelas sobre el mar fueron escritas por oficiales, es decir, gente de clase superior, o por vindicadores como Forester de las glorias de la marina inglesa. Entre toda la literatura sobre el mar y sus gentes destaca este Gran Sol de Ignacio Aldecoa, que relata la odisea de los pescadores del Cantábrico en el Gran Sol, ese espacio entre Francia, Irlanda e Inglaterra (España queda mucho más al sur) en el que tradicionalmente, las flotas de los cuatro países ha pescado, dada la abundancia de peces.

Para escribirla, Aldecoa no dudó en enrolarse por poco más de un mes, en uno de los pesqueros que salían de Santander. Se enroló como simple marinero y trabajó con las manos como un tripulante más. Los barcos que faenan en la zona no superan los treinta metros de eslora, los siete de manga y los tres de puntal. En el espacio delimitado por esas medidas se agolpa un motor de casi seiscientos caballos, tanques de combustible, una bodega para el pescado de poco más de ciento cincuenta metros cúbicos y una tripulación que oscila entre doce y quince personas. Condiciones de vida y trabajo duras, con el miedo al naufragio, la tormenta, la mala jornada: Simón Orozco sabía lo que significaba aquella palabra. Suerte, unos duros para poder vivir, para que la mujer pagara en la tienda de comestibles, para que los hijos pudieran seguir yendo a la escuela. Había otra clase de suerte. Prefería no pensar en ella…

En el rancho olía mal: humo de tabaco, ropa húmeda, gasoil; estabulada humanidad en poco espacio

El escritor va a describir la vida a bordo, los trabajos y las rutinas de la pesca, la limpieza de lo capturado, los diecisiete intensos días de duro trabajo: En el rancho olía mal: humo de tabaco, ropa húmeda, gasoil; estabulada humanidad en poco espacio. Ese vocablo estabulada, más propio de animales, nos describe por si solo las condiciones en las que viven los protagonistas de la novela. Una sola palabra basta para definir un mundo, ese es el saber de Aldecoa que con fino oído capta los matices, el vocabulario de los marinos, las palabras técnicas, y puede llegar a cargarlas de sentido poético, el mismo que usa para describir cualquier situación: Los hombres de la descarga trabajaban descalzos, abierto el compás de las piernas, macizos los pies. Se oían palabras en vasco flotando sobre el barullo de bromas, gritos, risas y blasfemias. Caía algún bonito, cacheteaba en el suelo y resbalaba después. Los hombres mantienen las piernas abiertas para no perder el equilibrio mientras trabajan, los vemos firmemente asentados entre el guirigay de los trabajadores e igualmente vemos al pez dando coletazos, cachetadas, en su agonía. Este tipo de imágenes, bellamente construidas con palabras cotidianas, son la norma en la novela, ya desde el principio: El sureste lento, cálido, hondo, picaba las aguas de la dársena. Lejana amarilleaba la mar abierta. Magnífica descripción del atardecer ese amarillear de la mar. Nótese que se dice la mar, en femenino.

Gran Sol, Ignacio Aldecoa / La Provincia

Los vocablos del oficio salpican el texto aquí y allí, administrados con parsimonia y sin abuso por el escritor: Arfaba mucho el barco (por cabecear). Celso había subido al bacalao del puente. La mar arbolaba. Palabras que nos llevan directos al corazón del mar y de la vida de los marineros. Una vida que no depende de ellos cuando van a faenar: …yendo tal vez al bonito, tal vez a la merluza, tal vez al bacalao. Cien millas, quinientas millas, mil millas de lejanía. La distancia no hacía al caso, era la pesca la que la marcaba. Marcados por la pesca, con el dicho de que nunca hay buen tiempo en Gran Sol, lo hay menos malo, los hombres de los dos barcos de la historia, trabajan, duermen y hablan de sus cosas. Y ese hablar lo vuelve a recoger con minuciosidad nuestro narrador: «Jo, Antón, qué nochesita, qué nochesita…». O le daba de en cuando un pito para que le entrara el sincio, (deseo o apetito desmesurado, usado en Cantabria). Pues toda la novela está recorrida por un anhelo estético de contar la realidad, sin ambages, sin ocultación ni literaturas. Un esfuerzo narrativo similar al de Ferlosio en El Jarama, pero con una salvedad, los personajes de El Jarama son casi inactivos, lo que facilita el trabajo del escritor; los de Gran Sol hacen cosas, dicen cosas, constantemente, pues la vida es hacer y decir. Hablan de cosas cotidianas, del futuro, del matrimonio, los hijos. Son seres reales. No son grandes héroes. Son héroes cotidianos. Es más, ni siquiera son héroes individualizados a la manera de la novela de aventuras; son un solo héroe colectivo. Una vez más Aldecoa nos da una lección de buena literatura cargada de ética. A bordo todos dependen de todos, el error de uno solo puede ser la catástrofe para todos. Es el esfuerzo cotidiano, anónimo en las obligaciones para mantener el buque navegando, pescando, a flote, donde reside la heroicidad. Es la heroicidad de los de abajo.

Este anonimato lo refuerza el autor haciéndose invisible. Casi no participa en la narración, no juzga, no comenta ni las acciones ni las palabras de sus personajes. Casi no interviene salvo para construir una metáfora descriptiva de la mar, el paisaje. Aldecoa se mimetiza con su relato, que es el relato de los de abajo. Son los de abajo, los vulnerables, los más débiles frente a los poderosos los verdaderos protagonistas, junto con la mar, de esta magnífica novela de Aldecoa que va así, desde la estética trabajada hasta la ética por la labor bien hecha del trabajador. Una novela reportaje que he vuelto a leer y que les recomiendo encarecidamente.