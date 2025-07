Millarofobias y millarofilias

Pero desengañémonos, millarófobos y millarófilos ven lo mismo, pero lo interpretan de distinta manera. En unos provoca un rictus de desprecio y en otros una admiración inusitada. No hay medias tintas, estamos hablando de un fantasma que nos descubre, que nos pone a los habitantes de estas islas frente al espejo de lo que somos, para bien y para mal. Con nuestras miserias y nuestras fortalezas.

Desde la óptica del régimen franquista un Millares no estaba bien visto, aunque en algunos ámbitos oficiales con cierta cultura (permítanme el oxímoron) se observaba un respeto culpable. En cambio, desde la óptica de la oposición antifranquista, un Millares estaba muy bien valorado, y hasta sobrevalorado si me lo permiten. Un poema de mi padre Agustín, declamado por él mismo con la fuerza, entonación y musicalidad que le caracterizaban, era como un rayo en una campiña seca. Provocaba un incendio irremediable. En los años 60, con las famosas excursiones-protesta de los hermanos Gallardo no había una salida que se preciara si no era aderezada por un poema de aquel tronante Millares.

Pero hay un ejemplo más claro. El rechazo que la pintura de Manolo Millares despertó en algunos ámbitos culturales canarios, anclados en el figurativismo más trasnochado, era la expresión más acabada de la millarofobia, empeñada en no aceptar la revolución formal y estética que se estaba produciendo. Hasta su hermano Agustín, llevado por la ortodoxia del realismo socialista, renegó una época del abstraccionismo, aunque después lo entendió y defendió. Pero a pesar de la censura del régimen, los cuadros de Manolo (y todos los del grupo El Paso) fueron utilizados en el ámbito internacional para aparentar una cierta apertura. Es la época de la ley de prensa de Manuel Fraga, ministro de la desinformación más descarada.

Ni siquiera esta manipulación oficial pudo ocultar los agujeros de bala en los lienzos del pintor, cuales testigos de la barbarie franquista. Los mutilados de paz y los homúnculos, las superficies retorcidas, los cañones sobresaliendo de las arpilleras, nos retrotraían a aquellos años de plomo donde los canarios y canarias sufrieron la mayor catástrofe de su historia. El lúcido texto de Manolo La técnica de la mezquindad fue uno de los espejos millarianos más nítidos. Los millarófobos estaban a la ofensiva, tratando de apuntalar un régimen dictatorial inverosímil.

Millarofobias y millarofilias / LP/DLP

Jane Millares fue también otra de las víctimas de la mezquindad, pero no porque su obra no fuera vista públicamente, gracias a ese magnífico e incondicional millarista que era su esposo Luis Jorge Ramírez. Pero el alcance y repercusión mediática de la misma quedó circunscrita al ámbito canario, apenas trascendió las fronteras insulares. Y es que Jane era mujer, y como tal no podía ser considerada en serio por una sociedad machista y patriarcal elevada al cubo, que eso era el franquismo. Hasta no hace mucho Jane no era reconocida como uno de los grandes exponentes de la pintura indigenista canaria y hasta me atrevería ampliar el marco geográfico a toda España. Afortunadamente todos esos muros se están derribando.

Quizá, el Millares más aceptado sin discusión haya sido Eduardo, Cho Juá para los amigos. Sus chistes, siempre socarrones, a veces surrealistas, otras con un realismo descarnado, reflejan el alma canaria, si esta se halla en algún sitio. Pero sin duda reflejan ese ser canario irónico y burletero, medio ignorante y medio sabio. Y qué decir de José María, un gran poeta con una dimensión plástica inusual, que fue capaz de escribir ese brillante poema Liverpool y combinarlo con una obra pictórica y musical que lo convierten en un artista completo. Y los dedos mágicos de Totoyo, paseándose por el timple con la pericia de un virtuoso. Por supuesto, no podemos olvidarnos de Sixto, Juan Luis y Yeya, ¡vaya familia!

Pero para catástrofe la del gran mutilado de paz que fue el patriarca de todos ellos y ellas, don Juan Millares Carló, don Papas para su descendencia. Hasta su padre, Agustín Millares Cubas, a pesar del gran cariño que le profesaba no creía mucho en él porque no se atenía a los cánones de las anteriores generaciones de los Millares. Su favorito siempre fue su hijo Agustín, paleógrafo universal y latinista reputado. Juan no entraba en las reglas de los “famosos” Millares. Era apocado y tímido, al contrario que su mujer Dolores Sall, siempre fuerte. Pero Juan tenía sus virtudes, entre las que destacaban la bondad y la modestia. Y, aparte de su brillantez literaria, también dibujaba. En sus memorias habla de la niñez: “Desde pequeño sentí una gran afición por el dibujo, tanto que me pasaba las horas muertas pintando monigotes y copiando dibujos de las revistas ilustradas. En casa me escondían papel y lápiz a fin de que no me distrajera en el estudio”. Quizá la vida bohemia en París del pintor Juan Carló, su tío materno, no contribuyera mucho a que sus padres potenciaran su vena artística.

El rayo exterminador de 1936 cayó sobre ella familia cual bomba atómica. Les desarboló sus pretensiones y sueños. Poco antes del 18 de julio de 1936 don Juan viajó con su hijo Agustín a Madrid para realizar unos cursillos para catedrático de Instituto, aunque no se presentó y optó por un nombramiento de profesor numerario de Lengua y Literatura españolas. Volvieron poco antes del 18 de julio. Imagínense la situación si hubieran prolongado unos días más la estancia en la capital. A mi padre lo veo en las trincheras de la Ciudad Universitaria como miliciano y a don Papa declamando poemas dedicados a las Brigadas Internacionales y colaborando con su hermano Agustín en actividades científicas. Quizá sus tumbas hubieran poblado los cementerios de Madrid, o hubieran ido a Francia como exiliados políticos. Si hubiera ocurrido, es seguro que los Millares Sall, tal y como los conocemos ahora, no hubieran existido. Y menos sus descendientes. Azares de la vida.

Millarofobias y millarofilias / LP

Pero Agustín terminó encarcelado por su militancia comunista, posteriormente desterrado a Lanzarote, optando allí por vestirse de falangista con algunos de sus hermanos de puro miedo; su padre fue expulsado de la enseñanza gracias a las intrigas del sacerdote ultramontano Manuel Socorro, el millarófobo en jefe. Sus enemigos decían de él que “Si no era masón merecía serlo”. Pero solo por una militancia muy tenue como republicano federal le echaron del funcionariado. La familia se quedó, literalmente, sin un duro, afrontando la guerra y la postguerra incivil con una mano adelante y otra atrás.

Paradójicamente, ese fue el nido en el que crecieron todos los cachorros y cachorras Millares Sall, con un padre volcado en sus hijos e hijas, enseñando los misterios de la poesía rimada y la sonoridad de las palabras, desplegando sus habilidades con el dibujo a través de las Historias de Camejo, un comic que es la prehistoria de los Chojuá. O las sesiones de piano de su madre irlandesa, que les introduce en Chopin y Beethoven. Esta escuela familiar se movía cual nómadas urbanos desde un punto de la ciudad de Las Palmas a otro, nunca calentando silla, como decimos. En las memorias del patriarca hay consignados 44 cambios de domicilio desde su casamiento hasta las postrimerías de su vida, todo un récord que merece estar en los guinness a la familia de más movilidad de la historia. Pero a pesar de no tener un duro, de pasar hambre, y deambular de una casa a otra, o desde un ala de una casa a otra, o de un piso a otro de la misma casa, estos Millares subsistieron y vivieron para arrancar cada una de las púas que le clavaron a su padre, como dijo Manolo en una de sus cartas.

Pero el tiempo pasa inexorablemente. Y al final, cuando el fantasma de los Millares pase a ser solo un recuerdo, la gente siempre echará de menos aquel espejo en el que todos y todas se veían, y añorarán por igual aquella imagen proyectada. Pero descuiden, recordando a Augusto Monterroso en su gran cuento, el más corto de la historia de solo siete palabras, cuando despertó en vez del dinosaurio los Millares todavía estaban allí. n

Texto leído en el CAAM el 17 de julio de este año a raíz de la exposición ‘Millares Sall, creación plástica’.