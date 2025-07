Albi Z, la artista grancanaria más 'descará' del género urbano en las Islas

Alba Mendoza ha estado unida con la música toda la vida: «Crecí escuchando de todo. Desde muy pequeña estuve yendo a clases de canto y de baile. Eso hizo que «conectara con el escenario muy rápido», cuenta la artista grancanaria que hoy desarrolla su proyecto musical bajo el nombre de Albi Z.

A pesar de esta familiaridad con las tablas, al principio no se atrevía a compartir lo que escribía. Sentía que eran pensamientos muy suyos. Era, en sus palabras, «como desnudarse de repente». Así que, hasta que no cumplió la mayoría de edad y pasó un tiempo, no empezó a sacar su propia música, con sus inquietudes plasmadas en sus letras.

Fue su forma de decir: «Esta soy yo». «Ya no solo por la gente de fuera, sino por mi familia. Porque aunque tengas mucha confianza con ellos, ¿hasta qué punto les cuentas las cosas?»

Pero con la música no hay secretos. Y así, aprendiendo poco a poco, nació Albi Z. «No conocía a nadie que hiciera música, tampoco sabía como era el proceso de sacar una canción o algo tan sencillo como que aparezca en Spotify. Cuando nadie te lo ha explicado, llegas y no tienes ni idea de qué tienes que hacer». Fue con un amigo del instituto que había estudiado producción en Barcelona con quien dio los primeros pasos.

Desde entonces graba en el mismo sitio, el Wildtrack Studio, ubicado en Ingenio. «Fui haciendo colegas en la música, hablando con gente de la Isla», explica la artista. Y así fue como acabó en el proyecto Afterhour de Dj Saot ST, una mixtape en la que también están presentes nombres como los de Quevedo, Bejo, Juseph o Sara Socas, entre otros muchos que han colaborado.

«Dj Saot, en su momento, escogió a raperos de distintas ciudades e hizo un disco en el que cada uno tenía un tema cortito. Como este proyecto cumplía diez años, él decidió hacerlo en la Isla, con raperos y otros estilos. Yo me hice un R&B. Es un momento de la música en el que he sentido mucha gratitud, me lo he pasado muy bien», rememora Albi Z, haciendo alusión a la canción que vio la luz en 2023 como parte de Afterhour.

Para la artista la clave está en la constancia, en empezar a sacar música y no parar, para ir dibujando así un mapa de personas que sirvan de guía y empuje o con los que poder colaborar. «Una vez empiezas a hacer música, acabas conociendo a todo el mundo muy rápido», apunta.

La artista Albi Z durante la grabación de un videoclip. / LP/DLP

«Descará»

Hasta la fecha, su proyecto más ambicioso ha sido Descará, una canción y también un EP de siete temas que Albi Z ha estado desarrollando y puliendo durante tres años. «Cuando eres una persona que lo está haciendo todo de manera independiente, siempre hay cosas que hacen que el proyecto vaya más lento, que tenga que adaptarse a las circunstancias. Costó mucho que saliera», relata.

Así, el álbum se presenta como «una carta de presentación como más oficial», en palabras de la artista, a pesar de que las canciones fueron escritas en otro momento más incipiente de su trayectoria musical: «Lo más normal del mundo es que las has escuchado tanto que ya no las puedes sacar, porque ya no sabes si te representan. Pero, cuando pasaba el tiempo, las volvía a poner y, aunque quizá no estaba en el mismo punto, sí sentía una caricia de amor propio que necesitaba. Estaba en un momento de inseguridad y al escucharlas me sentía mejor. Eso me reafirmaba que aún tenía sentido sacarlas», rememora, haciendo alusión a temas que integran el álbum como Cómeme, Un ratito, Mimosa o Si no vas a ir.

Con respecto al género, a la artista le cuesta encasillarse: «Crecí de una forma muy melómana, por lo que para mí es muy difícil casarme con un solo estilo. El R&B es una referencia muy fuerte, pero igual crecí escuchando reguetón y más tarde descubrí el dancehall, más caribeño. No me cierro a hacer una salsa, un reggae, o algo que no tenga nada que ver con lo que ya he hecho. Me gusta también investigar», declara, dejando claro que su puerta está totalmente abierta a la hora de experimentar.

Después de haber pasado por un proyecto más solitario, el foco de Albi Z está puesto ahora, entre sus idas y venidas al trabajo y el sol de La Laja, en las colaboraciones. «Me cansé mucho de la soledad ya y ahora estoy en un momento en el que me apetece mucho más compartir. Estoy escribiendo, pero es verdad que lo estoy haciendo más con amigos», concluye.

Como quien se deja llevar por la corriente y descubre un nuevo rumbo entre las olas, Albi Z avanza con su música sin miedo a la sal que escuece ni al vértigo de lo desconocido. Entre el sol de su isla y las visitas al estudio, su proyecto avanza con descaro y determinación en un panorama musical con acento canario que, como las olas, no deja de moverse.