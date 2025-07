Gloria y Emilio Estefan, unidos en su conversación más sincera: “Tu mirada lo cambió todo para mí”

Gloria Estefan, acompañada por su esposo Emilio Estefan, habla sobre Raíces, su decimosexto álbum. En sus propias palabras, la súper estrella global cuenta las historias detrás de las canciones y todo sobre este disco que la ha reconectado con sus raíces. En una conversación exclusiva para Apple Music, hablan de cómo fueron sus inicios en Miami, su historia de amor, su vida en familia y mucho más.

Track by Track: Gloria Estefan habla sobre su Nuevo álbum Raíces

Gloria y Emilio hablan sobre el tema que abre el disco ,"Raíces", la canción que le reconecta con sus orígenes y con la comunidad latina

-Gloria Estefan: “Raíces es Emilio. Porque cuando él compuso el tema hace dos años vino a mí y me dijo: "Escribí una canción que se supone que sea para otro artista, pero cuando la compuse solo la escucho en tu voz". En ese momento yo estaba componiendo canciones para un musical que estamos escribiendo mi hija Emily y yo. Hace tres años que estábamos en ese proyecto y yo no quería cambiarme a otro. Él me dijo: "¿Confías en mí?". Digo: "Absolutamente. Claro". Dice: "¿Tú me dejas escribirte este álbum?". Digo: "Sí. Quiero que sea tropical. En español", porque quería volver a mis raíces”.

-Emilio: “En este momento es un mensaje de unidad a los latinos. Los latinos hemos hecho raíces. Hemos contribuido al mundo de la música, del arte, de muchas cosas lindas. Creo que Raíces representa lo que yo pude escribir en este álbum. Un álbum de amor, un álbum de mensajes de esperanza y de orgullo; orgullo de nuestra música latina. Así que van a tener muchas sorpresas. Tenemos cosas movidas, muchas baladas también”.

-Gloria: “Cuando Emilio me la cantó sentí esperanza... Cuando dice: "Mira el cielo. Abre tu corazón que las estrellas nunca dejan de brillar y con su luz, todo en tu vida que veas oscuro lo podrás iluminar". Para mí es un mensaje que creo que tenemos que escuchar en estos momentos más que nunca. Inspira mucho...También de que no podemos olvidarnos, no debemos olvidarnos de nuestras raíces. Culturales, familiares. Nos hacen más fuerte, enriquecen nuestra vida y enriquecen la vida del mundo entero. Este tema para nosotros es increíblemente especial y lo escogimos para el título del disco por esa razón. Raíces”.

Gloria y Emilia hablan de la canción "La Vecina", donde su familia aparece por primera vez en un video y de la primera casa en Miami donde ella vivió

-Gloria Estefan: “Cuando ya teníamos la mayoría de los temas del disco, aún faltaban algunos porque no queríamos hacer demasiados temas--hay 13 temas, aunque hay 11 inéditos y 2 son versiones en inglés de temas que hice en español. Para mí, el número 13 es el número de suerte de toda la familia y tratamos de usarlo cada vez que podemos. Nos quedaba rellenar por lo menos con dos temas más. Yo le dije a Emilio: "necesitamos más canciones...Yo me acuerdo que tú tenías unas demos cuando yo estaba grabando el disco anterior que no lograron entrar al disco porque ya habíamos terminado. Vamos a escucharlos". Empezamos a escuchar y oigo uno que lo único que tenía era la música. Él: [canta] "No me preguntes na' que no sé na', que no sé na', que no sé na'", y yo digo: "Oh, oh, espérate. Eso es un éxito. Me encantaría grabar esa canción, pero yo no la puedo componer". Dice: "No te preocupes, yo lo hago". En menos de dos días, este señor ya había escrito el cuerpo de la canción de La Vecina...

Me acuerdo que yo le recé a Celia: "Celia, ayúdame a cantar esto". "La Vecina" para mí, tiene un arreglo tan interesante, espectacular. Los metales que tienen son fabulosos. Le escribí toda esa cosa cómica al final. Cuando llegué a mi casa esa noche me dio toda la idea de lo que yo quería que fuera el video. El video incluye tres personajes. El último soy yo ya en un escenario, pero es primera vez que mi familia entera está en un video. Están jugando al dominó él, mi hijo Nayib, mi hija Emily y mi nieto Sasha. La portada del disco y uno de los personajes es como mi mamá de los años 60. Lo hicimos teniendo que ver todo con eso. Así que la canción fue tan viva para mí que me inspiró por completo el video que quería grabar”.

-Emilio: “Para mí, yo que escribo y he producido tantos discos en mi carrera, a veces es cómo reinventar una frase o algo que le puede llamar la atención al público, a los fans sobre todo, pero da la casualidad que yo tengo una tía que vive en un apartamento desde hace 40 años y sabe la vida de toda la gente que vive ahí. Me lo cuenta todas las noches cuando la llamo y yo digo: "le tengo que hacer una canción". Ella sabe cuántos maridos ha tenido una, dónde trabaja, le dieron un aumento, cómo se viste, qué cartera le prestaron y así. Me dio la gracia de hacer un tema que se llamara "La Vecina"; en muchas familias latinas siempre hay alguien o un vecino que sabe todo lo que tú estás haciendo. O se inventa, que es lo peor, así que yo pensé: "a lo mejor a Gloria no le va a gustar, pero voy a hacerla de esta manera", y fue una de las canciones que más le gustó”.

-Gloria: “Claro, ¿cómo no me va a gustar eso, Emilio, por Dios? Si eso es espectacular. Fue muy divertida cantarla y fue muy divertido hacer el video. Emotivo para mí porque había muchos recuerdos buenos y algunos malos también”.

-Emilio: “Ella quiso grabar ese video en la primera casa que vivió en Miami, donde eran todos mujeres”.

-Gloria: “Sí, éramos una comuna. Mi madre encontró ese lugar nuevecito y los apartamentos estaban vacíos. En esa época habían letreros que decían: "No children, no pets, no Cubans". Era difícil encontrar un lugar para vivir y ella convenció al americano dueño de los apartamentos de dejarla a ella llenar todos los apartamentos. Ella trajo a dos primas, amigas, mujeres que tenían hijos pequeños que los esposos estaban con mi papá en Bahía de Cochinos y estuvieron presos políticos durante dos años. Así que me crie en una comuna de mujeres. Eso yo quería ponerlo en video, porque pronto ya no va a existir. Ya van cambiando las cosas. Es increíble que 65 años después luce exactamente igual que cuando yo vivía ahí. Todo lo que hemos hecho tratamos de que siempre tenga unas raíces muy profundas y no era distinto con el tema "La Vecina".

-Emilio: “Me encantó la idea cuando Gloria me lo dijo, porque cuando vi el apartamento era solamente un pequeño cuarto chiquito que casi no podías caminar. Era una cocinita chiquita y el bañito muy chiquito. Es bueno que la gente sepa que para llegar a triunfar en la vida a veces hay que pasar mucho trabajo. Es bueno contarle a la gente que la vida no es fácil, pero los latinos estamos haciendo historia cada día más grande. Nuestra carrera, al final lo que siempre queremos es que la gente sea algo. Que dejemos una historia de pasión, de agradecimiento a este gran país, pero más que todo que estamos orgullosos. Que, aunque venimos de diferentes países, al mismo tiempo la unión de los latinos es el mensaje que mandar y este disco lo tiene, porque hay músicos de todos los países del mundo en este disco. Basado, por supuesto, en música de nosotros porque somos cubanos, pero lo que me encanta es que cada uno venía con el orgullo de dejar un mensaje de esperanza, de unión, que enseña al mundo el valor que tenemos como comunidad monetaria y política”.

Gloria y Emilio hablan de la canción de amor "Cómo Pasó" que Emilio se escribió a sí mismo

-Gloria Estefan: “¿Cómo pasó? Es algo muy gracioso para mí, porque viene Emilio y me dice, "Hey, te escribí una canción de amor". Digo: "Oh, ¿tú cantas?" Porque él cantó en el disco de Navidad con el nieto, hizo un dueto bien lindo. "¿Vas a cantarla?" Dice: "No. Tú me la vas a cantar a mí". [ríe] Él se escribió su propia canción de amor, como Emilio Estefan suele hacer. Yo, obviamente, cada palabra la siento como es, pero me dio tanta risa, porque hay una línea que dice: "Esa sonrisa tan sincera"...Yo pensando, él parado en el espejo escribiéndose su propia canción de amor”.

-Emilio Estefan: “Imagínate cuántas canciones yo he escrito para tanta gente. A Thalía, a Paulina, a tanta gente en mi vida, a Jennifer López. Pero en ese caso, yo quería decir que a veces el tiempo pasa y no te das cuenta. Cuando te das cuenta tú sabes que es el final. Inclusive, cuando uno se va, le deja siempre la esencia de lo que es la persona y que debe ser de alegría, nunca de tristeza. Creo que las personas tienen que estar. Para mí es muy importante, yo siempre lo digo, decirles a las personas cuánto tú las quieres cuando están en vida, decirles lo que le deseas y le agradeces”.

Gloria y Emilio hablan de "Tan Iguales y Tan Diferentes", una canción que también representa sus diferentes personalidades

-Emilio Estefan: "Tan Iguales, Tan Diferentes", es una canción que tuve el honor de producir para Alejandro Fernández y pude trabajar con Vicente Fernández cuando hicimos "Somos El Mundo". Cuando conocí el hijo de Alejandro, cuando nació, me dio la idea de hacer una canción, porque él y el hijo son completamente diferentes como personas, pero al mismo tiempo tienen el mismo mensaje de amor de familia y todo. Llamé a Gian Marco, un gran compositor de Perú que es como si fuera un hijo para mí, le di la idea y esta canción la escribimos enseguida. Cuando se la iba a mandar Gloria, oyó la canción dice: "No, esa canción es para mí".

-Gloria Estefan: "No se la dejes. No, no quiero". Así fue, yo me enamoré de la canción. Yo he grabado canciones de Gian Marco anteriormente. Él es un poeta y Emilio junto con él, hicieron algo muy especial. Yo le dije a Emilio: "Aunque tú lo tenías pensado como padre e hijo. Somos tú y yo porque en realidad, somos tan iguales y tan diferentes". En la personalidad somos muy diferentes. Gracias a Dios porque él es un remolino torbellino cohete, que yo trato de agarrar para que no se vuelva loco y yo soy súper tranquila. Me gusta observar..., somos olas en el mar. No se pueden comparar y no se pueden separar. Esa metáfora para mí fue tan linda, que esa canción es una muy especial para mí”.

Gloria y Emilio Estefan juntos / Redes sociales

Gloria y Emilio hablan de cómo surgió el amor entre ellos; su historia que ha inspirado el tema "Tú y Yo"

-Emilio Estefan: “Es lo que yo siento por Gloria. Llevar tantos años juntos, compartir tantas historias y tantas cosas. Cuando dos personas se unen, sientes que tú y yo podemos lograr todo en la vida, porque fue un sacrificio de los dos. Yo apoyé a mi señora y mi señora me apoyó a mí. Creo que es un mensaje lindo. En la vida hemos tratado nosotros de enseñarle a nuestra cultura que cuando dos personas se unen y tienen los mismos propósitos, se puede llegar muy lejos”.

-Gloria Estefan: “La primera frase: "Cuando pensé que no me iba a enamorar, tu mirada lo cambió todo para mí". Eso es exactamente lo que pasó conmigo, porque yo no planeaba casarme. Estuve cuidando mi papá toda mi juventud. Ya él estaba en el hospital. Yo tenía dos trabajos. Estaba yendo a la escuela. Lo menos que yo quería en mi vida era una relación. Cuando entré al grupo, él era mi jefe. Había una atracción, una química, pero yo no pensé que él estuviera interesado en mí jamás. Aparte, no queríamos ninguno arruinar lo bueno que estaba pasando con el grupo. Y ahora vamos a cumplir 47 años de casados, 49 juntos y 50 que nos conocemos porque era mi jefe. Cuando todo surgió muy naturalmente, Bueno, natural porque él lo forzó. Me hizo darle un beso en el cachete y viró la cara. Fresco. Era 4 de julio de 1976. Nunca se me olvidó”.

-Emilio Estefan: “Era la mejor forma, porque el único novio de Gloria fui yo. Gloria dice: "Emilio es increíble". Tú no probaste otra cosa, así que no sabes la diferencia”.

-Gloria Estefan: “Sí, pero yo digo: "No tengo que probar hamburger para saber que tengo filet mignon en la casa". La cuestión fue que yo creo que estábamos destinados y esta canción es como alguien que han estado juntos mucho tiempo. Hacemos historia. Hemos hecho cosas juntos que han sido grandes. Al mismo tiempo en la base de todo eso lo que sigue es nuestro amor, que sigue más fuerte, yo diría que nunca, porque uno cuando pasa por muchas cosas en la vida o te rompe o te sella. Profundiza la relación”.