Luis Morera busca su guitarra perdida en un taxi en La Palma

La guitarra se convierte en la fiel compañera de muchos músicos, que no entienden su día a día sin esta amiga inseparable. Por eso, cuando falta, el vacío es grande. Eso es lo que le ha sucedido al polifacético artista de origen palmero Luis Morera, quien acaba de denunciar que ha perdido uno de sus instrumentos cuando regresaba a casa tras una actuación. "La verdad es que la considero una hermana, una compañera, es algo muy personal para mí", lamenta el músico, quien no obstante asegura que, aunque le tenía mucho cariño a la guitarra, "no quiero sufrir por la pérdida de algo material. Si no aparece, pues compraré otra".

Esta era una de las guitarras del compositor, pero la única que empleaba para ofrecer conciertos en directo, ya que le permitía enchufarla a altavoces y mesas de sonido. La compró en La Palma hace cinco años y la perdió hace unas semanas después de ofrecer un concierto en Tenerife. Morera cuenta que debió extraviarla cuando se bajó del taxi en Santa Cruz de La Palma: "Cogí mi maleta y le pagué al taxista rápido, porque había otros coches pitando, así que no me di cuenta de lo que dejaba atrás". Más allá de creer que se olvidó el instrumento en el taxi, sostiene que la apoyó en algún lugar de calle y ahí se quedó: "Los taxistas en La Palma me conocen. Si la guitarra se hubiera quedado en el maletero, me habrían avisado".

Fiestas Lustrales

Tras ese viaje a Tenerife, estuvo algunos días sin tocar ni componer porque se sumergió de lleno en las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves, ya que fue el encargado de engalanar una de las plazas por las que pasó la Virgen durante los festejos. Así, fue hace alrededor de una semana cuando decidió dedicar un rato a la música, pero su sorpresa fue que no encontró por ningún lado su guitarra.

Luis Morera durante una actuación en Tenerife. / María Pisaca

Reconoce que no es la primera vez que ha perdido algo en estos trayectos en taxi, ya que en una ocasión se dejó atrás el teléfono móvil: "Pero esa vez fue más fácil porque mi hija me recomendó que llamara a mi propio número y pudimos dar con el móvil; lo tenía un vecino". Aunque esta vez es más complicado, Morera explica que la funda de la guitarra es negra, por si ese dato puede servir para encontrar el instrumento perdido.

Redes sociales

Sus amigos han querido ayudarle y por eso también han compartido el anuncio a través de las redes sociales. En este sentido, el palmero celebra el apoyo que ha recibido por parte de sus conocidos y seguidores, que se han comprometido a ayudarle en todo lo posible para encontrar la guitarra. Aunque concluye: "Tampoco voy a amargarme más de lo debido. Compraré otra guitarra, porque la necesito para mis actuaciones en directo".