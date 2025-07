Adriano Galante, músico: "Mi forma de comunicar con la música pasa por el cuerpo"

Con una larga carrera artística multidisciplinar y 15 años al frente de Seward, colectivo de acción sonora, performance y canción libre, ¿cómo se fraguó el proceso creativo de Toda la alegría (Halley Records, 2023), tu primer disco en solitario?

Este álbum, que ya he ido presentando en salas distintas y en formatos diversos, es el primer largo que he publicado bajo mi nombre propio, en castellano, y en el que me atrevo a explorar esta vertiente y darle forma de disco. Además, cuento con muchísimas colaboraciones, así que no es exactamente un disco en solitario (risas). Pero es cierto que desde que publiqué mi primer libro de poesía, Mediante (editorial Arrebato, 2022), que he presentado con una puesta en escena y música en directo, empecé a publicar canciones sueltas que, finalmente, dieron forma a este disco. La primera fue Batalla vencida, de Fajardo.

Además de diluir las fronteras entre géneros artísticos, uno de tus rasgos es que concibes el arte como una creación colectiva y Toda la alegría cuenta, nada menos, que con las colaboraciones de nombres como Silvia Pérez Cruz, Ana Tijoux, Maria Arnal o Rita Payés.

Para mí, eso es lo más bonito del arte y la creación, incluso, al colaborar con artistas que no tienen nada que ver con lo que yo hago. En el proceso de este disco ha sido una alegría poder cantar con todas esas personas maravillosas que me acompañan y creo que, de alguna manera, en la música y en muchos aspectos de la creación, cuando realmente deseas hacer algo con alguien, acaba sucediendo y acabas conectando con esas personas desde ese lugar.

¿Esa alegría puso título al disco o ya partías del deseo de explorar las distintas formas de alegría que atravesamos?

Lo he pensado mucho y siempre digo que los títulos afloran después de componer las canciones. Primero voy componiendo y escribiendo sobre la hoja en blanco, y luego le encuentro el sentido. Pero en el caso de este disco, el título estaba muy presente siempre porque realmente era «toda una alegría» atreverme a hacer música en solitario, por primera vez en castellano, con toda esa gente increíble. Por tanto, esa alegría ya atravesaba las canciones, ya estaba antes de escribir. Y luego, cantando y volviendo a las canciones, pienso que he escrito un disco de amor pero en el que también hay una parte muy combativa, con conciencia de clase, con la cuestión de la libertad y la igualdad que también atraviesan el amor o al menos, mi forma de entenderlo, que está en la base profunda de todo lo que hago.

Una vez escribiste que «sé que canto, toco y me dedico a lo que me dedico porque me gusta leer y escribir pero, sobre todo, porque mi compromiso es con la escucha». ¿Dirías que ese es el material con que construyse esa base o que constituye tu forma de estar?

Absolutamente. Para mí, siempre hay algo muy valioso en escuchar los lugares donde uno hace música o se sienta a componer. Creo que ahí hay algo que queda latente a partir de las historias personales de la gente que vive en esos lugares, las personas con que compartes o los conciertos que ocurren en esos espacios y que son únicos. Al menos, a mí me interesa esa cuestión de la música, igual que, como oyente absolutamente fanático de descubrir música desconocida, mi compromiso es muy fiel también a la hora de estar presente en conciertos de gente cercana, difundir lo que me gusta y darle voz a quien no la tiene, así como intentar generar redes de apoyo entre músicos. Ese compromiso es muy fuerte desde siempre. Luego, a nivel creativo, me he dado cuenta con los años de que, si uno se predispone a escuchar de esa forma casi radical, es de ahí de donde salen las canciones. Hay una especie de conexión con algo inconsciente, no emana de la lógica, que luego traduces de alguna manera si estás en posición de escucha.

Adriano Galante. / Silvia Poch

¿Cómo te ha marcado la relación artística con el músico canario Fajardo?

Pues ya han pasado muchísimos años desde el día en que vi un clip de vídeo en blanco y negro de Batalla vencida, tomado en la desaparecida Asociación 20 sacos [en Las Palmas de Gran Canaria], y me movilizó muchísimo su letra, esa manera de cantar y de tocar. Yo he tenido pocos referentes en castellano que me movilizaran tanto como otras músicas de otros países, así que escuchar a Fajardo fue muy inspirador. A partir de ahí, me fui animando poco a poco a canturrear esa canción, al igual que canciones de Violeta Parra, Caetano Veloso o cantores que me tocan más por su forma de usar la palabra o la voz de una forma un poco más teatral o dramática, que quizás vemos más en el flamenco y menos en las músicas contemporáneas, que son algo más planas, al menos, en España. Gracias a referentes como Fajardo me he atrevido a cantar y encontrar mi voz y entidad propia, y nuestra amistad se ha ido forjando a través del tiempo, igual que nuestro proyecto juntos, que hemos llevado por Canarias y Cataluña.

¿En qué medida tu trayectoria interseccional en Seward ha permeado en tu forma de cantar?

Sin duda, en relación a ese compromiso con la escucha que hablábamos, siento que hay algo de relación directa con el cuerpo y con la expresividad. Mi forma de comunicar pasa siempre por el cuerpo y con este proyecto he intentado estar a veces más quietecito y cantar más suave, poniendo la voz en un lugar más tranquilo y menos hiperbólico, pero cuando lo hago me acaba doliendo el cuerpo (risas). Es que, al fin y al cabo, no sé hacerlo de otra manera. Pero admiro a artistas que no se mueven porque también es una forma de estar y comunicar que me parece admirable. En mi caso, claramente hay un componente que tiene que ver con mi relación con otras disciplinas que han estado presentes desde que empecé, como la danza o el teatro, ya que mis primeros trabajos en la música tuvieron lugar en el ámbito de las artes escénicas y eso ha hecho que acabara investigando más esas vías, con las que sigo trabajando muy activamente.

¿Nos adelantarías alguno de los nombres que le acompañarán este viernes en la nueva sala Faro?

Obviamente obligaré a Fajardo a que salga y me encantaría que estuviera Hirahi Afonso [con quien colaboró en la canción Alguna manera], pero no sé si podrá, porque le tiré la idea y creo que está muy apretadito de agenda. Lo demás será todo sorpresa. En cualquier caso, me instalaré este mes en La Palma así que, quién sabe, igual acaban surgiendo otros concierto y otras posibilidades.

¿Y qué te espera en la isla bonita?

Me quedaré en casa de unas amigas a trabajar en el próximo disco y quién sabe lo que puede surgir durante ese mes. Este año estoy aprovechando para quedarme en los sitios a los que voy a trabajar y en La Palma siento una energía muy especial, vinculada al volcán. Además, seguramente en este disco haya más exploración vocal y de la palabra. Me hace mucha ilusión, porque siento una conexión muy especial con estas islas.