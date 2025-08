Aitana actuará en Las Palmas de Gran Canaria en su gira de 2026: la cantante sorprende a sus fans canarios en su último concierto

Aitana acabó ayer la Metamorfosis Season de 2025 y antes de cerrar su último concierto, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de sus conciertos del año que viene. La cantante barcelonesa ha dado una gran alegría a sus fans canarios, confirmando que actuará en Las Palmas de Gran Canaria en 2026 dentro de su gira Cuarto azul World tour.

El Riyadh Air Metropolitano se convirtió anoche en el escenario perfecto para cerrar la serie de tres conciertos que han llevado a Aitana a cantar en Madrid y Barcelona. Sus fans vibraron y cantaron sus éxitos más conocidos y los nuevos temas, para poner el broche de oro a una de las actuaciones más potentes de su tour de este año.

Sin tiempo de reacción para asentar las emociones vividas en 2025, el equipo de Aitana ha anunciado los nuevos conciertos previstos para el próximo año. La artista catalana emprenderá una gira mundial que la llevará a cruzar fronteras y visitar ciudades de España, Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. La Metamorfosis Season ha sido el aperitivo de un gran tour que servirá para consolidar a una de las cantantes con más seguidores del país.

Del anonimato al éxito mundial

Aitana pasó de ser una desconocida a una estrella tras su paso por el concurso Operación Triunfo 2017, donde quedó finalista y enganchó al público con su voz y carisma. Su primer sencillo, "Lo malo", en colaboración con Ana Guerra, fue un éxito rotundo. A partir de ahí, firmó con Universal Music y lanzó varios álbumes que la consolidaron como una de las artistas más influyentes del pop español.

Poco a poco fue ganando éxito gracias a sus canciones, que unieron a una generación de adolescentes que la siguen hasta ahora y han crecido junto a su música. La barcelonesa ha tenido una imagen muy cuidada que le ha llevado a hacer colaboraciones internacionales y una fuerte presencia en redes sociales. Aitana ha sabido conectar con nuevas generaciones, logrando llenar estadios y convertirse en un fenómeno musical en tiempo récord para tener presencia en todos los países de habla hispana.

Cuarto azul World tour 2026

La gira de Aitana en 2026 promete ser un hito en su carrera, llevándola a recorrer las principales ciudades de Europa y a cruzar el Atlántico para deslumbrar en los escenarios de los estadios más emblemáticos de América. Los 55.000 espectadores que abarrotaron el estadio del Atlético de Madrid fueron los primeros en conocer cuáles serán los conciertos de su nuevo tour.

Entre las 24 ciudades que visitará Aitana el próximo año destaca Las Palmas de Gran Canaria. Así que los fans de las islas tendrán la oportunidad de disfrutar de su cantante favorita en directo. Además, la lista incluye muchas otras capitales que prometen ser escenarios inolvidables:

A Coruña Barcelona Bogotá Buenos Aires Ciudad de México Guadalajara Las Palmas Montevideo Murcia San José en Costa Rica Sevilla Los Ángeles Madrid Málaga Miami Milán Nueva York Palma de Mallorca París Santiago de Chile Zaragoza Londres Lisboa Valencia

El Cuarto Azul World Tour 2026 aún no cuenta con fechas ni estadios confirmados, dejando a sus seguidores a la espera de más información. En Las Palmas, se especula que el concierto podría celebrarse en el Estadio de Gran Canaria, dado el gran número de asistentes que se prevé. Sin embargo, es importante destacar que, por el momento, no hay ninguna confirmación oficial.

El anuncio de su próximo concierto en Las Palmas de Gran Canaria en 2026 fue recibido con entusiasmo, especialmente por sus fans canarios, quienes llevaban tiempo esperando la oportunidad de verla en directo. La última vez que lo hicieron fue en 2023, en el Gran Canaria Arena y 3 años después, la catalana pisará Canarias.

Concierto de Aitana en el Gran Canaria Arena / Juan Carlos Castro / Juan Carlos Castro

Este nuevo espectáculo promete ser una experiencia inolvidable, consolidando aún más a Aitana como una de las artistas más destacadas del panorama musical actual español y mundial.