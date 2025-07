Canarias People Fest sube hoy el telón con Rigoberta Bandini y Manuel Carrasco

Canarias People Fest se estrena hoy en el anexo al Estadio de Gran Canaria, con las actuaciones de Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acantha Lang y Los Niños Jesús. Hoy, mismo día del evento, en ambas islas, estará disponible la venta de entradas en taquilla de 15.30 a 22.30 horas. Para adquirirlas ya, puedes hacerlo a través de las páginas canariaspeoplefest.com y tickety.es.

El festival también cuenta con una zona gastronómica donde participarán cinco foodtrucks de comida internacional para todos los gustos, un espacio recreativo con atracciones y un ecomarket protagonizado por emprendimientos locales. Mañana, el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife acogerá esta cita musical.

El People Fest será una experiencia musical diversa e inclusiva, con géneros como soul, pop y rock, pensada para todos los públicos y para reunir a los amantes de la música, la llamada «people».

En Gran Canaria, los foodtrucks que formarán parte de esta experiencia son Chemotero, especializado en comida argentina; Harleys Grill, con sus perritos calientes, salchichas alemanas y hamburguesa; La Reina Pepiada y sus deliciosas arepas venezolanas; Las Margaritas Pizzas y sus obras culinarias recién horneadas; Smash Burger y su variada carta de hamburguesas para degustar entre canción y canción.

El director de Mar Abierto Producciones, Jairo Núñez, destaca la consonancia de la organización del festival con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Mantenemos un compromiso firme con reducir la huella de carbono en nuestros eventos y seguir apostando por medidas que cuiden el medioambiente, como el fomento del uso del transporte público o del vehículo compartido». Además, solicita al público realizar de manera eficiente la separación de residuos en los contenedores y papeleras que estarán repartidos a lo largo del recinto.

Las puertas del festival abrirán a las 15.00 horas en ambas islas, y la encargada de inaugurar el escenario será Acantha Lang a las 16.00, presentando su álbum Beautiful Dreams. La artista de Nueva Orleans, nominada a un Grammy, emocionará al público con su potente voz y canciones como It’s gonna be alright. A las 16.40 será el turno de Los Niños Jesús, la banda del periodista Jordi Évole, que reinterpretará con su estilo distintivo éxitos de Estopa, C. Tangana o Jarabe de Palo. Luego, a las 17.40 horas, la banda tributo argentina God Save The Queen hará vibrar al público con los grandes clásicos de Queen, en un espectáculo marcado por su fidelidad vocal y visual al grupo original.

Rigoberta Bandini subirá al escenario a las 19.40 horas con su gira Jesucrista Superstar, donde combinará temas nuevos con himnos como Ay Mamá y Perra, en una propuesta vibrante y con fuerte carga feminista. El cierre llegará a las 21.40 horas con Manuel Carrasco y su ambicioso Tour Salvaje, en el que el artista andaluz interpretará las canciones de su último trabajo, Pueblo Salvaje.