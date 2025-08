Lolita Pluma vuelve como marioneta a Santa Catalina: Así es el 29º Festival Temudas, acto por acto

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria (Temudas) vuelve al entorno del parque Santa Catalina con seis compañías internaconales, 24 nacionales y siete canarias, que devolverán a una mitológica Lolita Pluma, apodada la Reina de los jardines de Santa Catalina, al lugar en el que ejerció su cátedra. A punto de tocar la treintena, la 29º edición del evento contará con cuatro escenarios rubricados en el parque, espectáculos itinerantes y una programación completamente callejera.

Así, el festival Temudas retoma su sede original, en la que se desarrolló en la primera década del siglo XXI hasta el 2012. En total, 39 espectáculos levantarán el telón a partir del 18 hasta el 28 de septiembre, una fecha tardía en comparación a otras ediciones. Sin tomar un ejemplo demasiado lejano, la 28º se celebró en pleno mes de julio. La intencionalidad de este Temudas es situarse en una franja familiar, con la vuelta a los colegios y trabajos después de la temporada de verano, y evitar la contraprogramación cultural con la que compiten en verano, como es el caso de los festivales. Haga click aquí para consultar la programación.

Si en 2024 el Consistorio se centró en traer al calendario cultural un Temudas expansionista, que ocupara todos los distritos de la capital grancanaria, la 29º edición toma un rumbo más comedido, desplegándose por el entorno de Santa Catalina con el 100% de sus espectáculos en la calle. Temudas trae en esta ocasión diez espectáculos de danza, ocho de teatro, 13 circenses, cuatro itinerantes, tres musicales y la instalación-espectáculo Maña creada por el funambulista catalán Manolo Alcántara. "Casi todas las compañías que vienen a Gran Canaria están avaladas por varios premios y de los circuitos nacionales e internacionales", argumentó la directora de Temudas, Marisol García.

Compañías canarias

En cuanto al sello canario, el bailarín y profesor de danza contemporánea Ian Garside está al frente de David & Goliat, un montaje que subió a las tablas del Teatro Pérez Galdós y volverá a hacerlo el 20 de septiembre en el Escenario D que se habilitará en el parque. El coreógrafo y bailarín británico toma la obra Malcolm Gladwell junto al popular actor argentino Tomás Pozzi para protagonizar la que definen como una fábula en movimiento de estética inspirada en Wes Anderson y Tim Burton.

La compañía canaria Peso Producciones aterriza en la zona baja de la capital para representar la danza de Azahar, una pieza que muestra la delicadeza del movimiento y la belleza de los cuerpos entrelazados en una exhibición contemporánea. Azahar se escenifica el sábado 27 de septiembre a las 13.00 horas en el Escenario C.

Por su parte, la compañía Satélite Teatro y su Astronautas, un "espectáculo inclusivo, callejero" e itinerante protagonizado por personas con discapacidad para aterrizar una gran escenografía de una nave espacial el domingo 21 de septiembre. Una clásica 2RC Teatro y Compañía de repertorio traen el domingo 28 de septiembre La tempestad: el último sueño de Shakespeare. Por último con respecto a los montajes canarios, Titiriclown homenajea a Lolita Pluma con un espectáculo de títeres para todos los públicos que invitarán a conocer a los personajes míticos de las Islas Canarias. "Hace años, Manu Medina [el director de la obra] y yo comentábamos que Lolita era un personaje curioso y tendría cabida en este tipo de escenificaciones. Hemos logrado que a través de las marionetas pongamos en marcha este proyecto", anunció García, junto con la publicación en el futuro de un libro que ahondará la producción de este montaje.

Vuelve de nuevo la música al Puerto con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en su anual propuesta en el Terminal de Contenedores del Muelle de La Luz. El concierto con el que inauguran la temporada el sábado 20 de septiembre será En torno a Carmen, en el 150º aniversario del estreno de la ópera de Bizet. Por otro lado, la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria que, junto a la compañía Pieles, ofrecerá la versión sinfónica de la reconocida Canto al trabajo.

Compañías internacionales

A nivel internacional, Temudas vuelve a traer a su programa a Motion House. Los británicos presentarán su producción Wild para convertir Santa Catalina "en un bosque urbano". Los intérpretes Fenias Nhumaio y Deissane Machava utilizan la coreografía dinámica, el movimiento acrobático y la asociación cuerpo a cuerpo para moverse a través de una arboleda de palos altos.

También desde el Reino Unido llegará Autin Dance Theatre con el gran montaje itinerante Out of the Deep Blue, monumentales marionetas que tratan sobre el deterioro de los océanos. Otras figuras que se moverán por las calles de Santa Catalina serán los icónicos zorros de Legendaire de la francesa Remue Ménage, un cautivador espectáculo protagonizado por figuras iluminadas; o el humor del chileno Murmuyo que en Ami-go! recorrerá las calles en busca de compañeros de aventuras. Deus ex Machina ofrecerá en Le Grand Mire danza aérea y pendular con proyecciones sobre una gran esfera y la también francesa L’Eolienne regalará una muy sorprendente revisión de un clásico de la danza en Le Lac des Cygnes.