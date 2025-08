Marilia Monzón: “No se está atendiendo a lo que hacemos los canarios desde Canarias, presumamos de lo nuestro”

“Qué elegante”, “qué natural”, “canta que parece hasta sencillo”. Son algunos de los halagos que regalan los usuarios en redes sociales a la canaria de Gáldar que saltara al foco mediático por su participación en ‘Operación Triunfo’. Marilia, que ha crecido como también lo ha hecho su música, nos cita en su municipio natal durante la celebración de la fiesta de Santiago. Allí aprovecha para pasar unos días rodeada de familiares y amigos, mientras hace una parada en su ajetreada vida laboral que la ha llevado hasta México para crear “arte que perdure” porque “lo que sucede conviene”.

Monzón presume de primer disco, uno realizado desde “la raíz”, y anuncia nuevas composiciones hechas desde el disfrute y la investigación sonora. En confianza, asegura sentirse feliz girando por salas de todo el mundo y estando mano a mano con sus fieles seguidores y los nuevos, también. No cierra la puerta a una posible participación en Benidorm Fest, antesala a Eurovisión, y confiesa querer ser profeta de su tierra; una tierra que, a veces, parece mirar para otro lado cuando se trata de sacar pecho por lo nuestro.

Entre el jolgorio del pueblo y terrazas abarrotadas de gente, encontramos un rincón lleno de paz en el Hotel Emblemático Agáldar donde poder hacer balance de un proyecto del que se siente verdaderamente orgullosa.

Marilia Monzón en Gáldar para La Provincia / José Carlos Guerra

-¿Cómo te diste cuenta de que no querías seguir el camino natural de la industria musical?

Esta industria en concreto es muy salvaje. Dentro de la locura y fugacidad que se le intenta dar al arte, creo que es importante dejarse llevar por la intuición. Aunque me ha costado mucho, ya que nadie dijo que fuera fácil, hago por escucharme y tomo las decisiones que creo oportunas. Miento si dijera que en algún momento no he flojeado o que me contamino por lo que hay alrededor, pero procuro seguir una filosofía con la música y en mi vida en general: por ejemplo, solemos ir por una autopista y nos encontramos caminos de tierra a través de los que llegamos a sitios más bonitos, cuidados y con poca gente. Yo quiero ir por los caminos de tierra y no por las autovías, a pesar de que me encuentre muchas piedras en el camino.

-¿Alguna vez has pensado “si hiciera reggaetón me iría mejor” y te has visto tentada a cambiar?

No es que no me guste el reggaetón. De hecho, lo bailo y lo disfruto. Me parece maravillosa la diversidad de géneros y creo que de todo se puede sacar la parte positiva. Justo en este momento estoy en un proceso de experimentación y conseguir diferentes tonos. No quiero encasillarme en ningún lugar. Con mi primer disco he marcado el inicio del camino y he dejado claro por dónde quiero llevar las riendas de este proyecto. Ahora toca jugar.

-¿Hubo un momento concreto que te motivó a no seguir el rumbo natural de la industria?

Por supuesto. Con dieciocho años tuve conmigo misma esta conversación y me di cuenta de que había lugares y situaciones que no me representaban como artista ni como persona. Una vez cumplida la mayoría de edad, me fui de ese entorno que no me hacía sentir plena y no fue nada fácil. Miro para atrás y lo recuerdo con ternura y orgullo por haber dado el paso, aunque sí que es verdad que no quiero olvidar la frescura de esa inocencia porque me llevará a tomar tantas otras decisiones en el futuro.

-¿Qué queda de la Marilia del ‘Todo bien’, canción con la que intentaste representar a España en Eurovisión en 2019?

Muchísimo. La Marilia pizpireta sigue en mí. Me queda muy lejos, pero la recuerdo con cariño. También me gusta que la gente suela recuperar esa actuación en redes sociales porque, de repente, vuelven a conectar con lo que estoy haciendo ahora. Eso siempre viene bien.

-¿Consideras que has triunfado?

Es un concepto muy relativo. Me gusta hacer del triunfo lo que tengo en mi mano: pensar en los conciertos que tengo en agosto, en el trabajo, seguir publicando singles, terminar mi nuevo proyecto musical… Me marco metas anuales e intento cumplirlas, pero olvidándome de lo que tengo alrededor. Nos estamos acostumbrando a cosas irreales y también olvidando de tantas otras. Por ejemplo, nos estamos olvidando de salas que se están viendo obligadas a cerrar, como el Café Central en Madrid.

-¿Por qué están los artistas tan empeñados en llenar estadios y no cuidan a sus fans en salas más pequeñas?

Porque a veces nos dejamos llevar por la fugacidad del presente. Hay quien quiere hacerlo de una sola vez con todo el mundo y eso se compra. Para mí, la sala es donde nace la música. El año pasado hice una gira con banda y este, sin embargo, quise volver a la raíz y estoy girando a guitarra y voz simplemente. Somos una sociedad fría y distante, por lo que los momentos de cercanía con el público, de poder mirarnos a los ojos y sentirnos, me hace estar más cerca y lo valoro. Los estadios están bien, siempre han existido, pero ojalá la música no se acostumbre a eso porque hay muchos otros lugares que se están viendo muy perjudicados y a los que deberíamos atender un poco más.

-¿A qué suena lo nuevo de Marilia?

A frescura. Hay algo como muy palpable, se puede tocar. Han sido unos meses muy divertidos en los que he encontrado muchas sonoridades. He llegado a México y he descubierto que tiene muchas cosas en común con el folclore canario. Como dije, me estoy dejando llevar y quiero nutrirme de todo lo que me pueda aportar estas experiencias. Se viene mi versión más latina.

-Hablando de Canarias, ¿te has sentido alguna vez enfadada con las islas?

No me gusta enfadarme, por lo que no te diría que se trata de ese sentimiento. Sí que es verdad que he sentido una distancia que no me pertenece. Siempre he llevado a mi tierra por delante y no quiero sentirme lejos de lo que soy y he sido siempre. ¿De repente tengo sentimientos encontrados? Sí. Creo que no se está atendiendo a lo que estamos haciendo los canarios desde Canarias y el auge musical es evidente y resalta constantemente. Tenemos que mirar más hacia dentro y dejar de mirar hacia fuera. Tenemos que dejarnos de complejos y presumir de lo nuestro, yo sí quiero ser profeta de mi tierra y allá donde vaya voy a llevarla por delante. Espero que sea recíproco, por supuesto.

-Todos los artistas canarios con los que he hablado recientemente argumentan ese mismo discurso…

Sí, es algo que compartimos y hablamos mucho entre nosotros. Es una pena que no se valore lo que se está haciendo en casa. Si no valoramos lo nuestro, ¿entonces quién lo hará? Lo de fuera siempre estará.

-Hablando del futuro: estás estudiando psicología. ¿Qué te motivó a ello?

He intentando tenerla siempre en mi vida. He hecho terapia durante muchísimo tiempo, es necesario en el presente. Aunque yo iba para enfermera, Psicología siempre fue mi segunda opción y decidí empezarla a distancia y compaginarla con la música. Me viene bien a nivel personal, incluso, para mantener estable la cabeza en esta industria tan salvaje.

-¿Dices estable porque has llegado a tocar fondo?

Sí. Son momentos de los que se aprende mucho y también jodidos. ¡No diría nunca que no! Por suerte, la música se nutre de esos momentos y muchas de las canciones de mi primer disco han salido de ahí.

-En el presente, ¿por qué motivo prenderías una velita?

Prendería una velita por el futuro. Que me siga regalando poder compartir música con compañeros que quiero y admiro, conocer nuevos lugares que me inspiren y que perdure el arte y las buenas canciones que recuerden nuestros nietos. Todo lo que sucede conviene.