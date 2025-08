Un Manuel Carrasco salvaje y la diosa Rigoberta Bandini reinan en el Canarias People Fest

Cuando restalló El grito del niño en el anexo del Estadio de Gran Canaria ante más de 5.000 personas, el «corazón y flecha» de Manuel Carrasco volvió a atravesar la isla de Gran Canaria como un amor que nunca muere. El cantante onubense, uno de los más queridos por el público canario y nacional, coronó anoche la primera edición del Canarias People Fest con un espectáculo mayúsculo que puso de manifiesto su comunión con los soñadores isleños que calcan sus estribillos líneas a línea.

«Hay una cosita que no se explica», manifestó el de Huelva al comienzo de su show. «Al venir a Las Palmas uno se siente como en casa», añadió Carrasco, quien regresaba a la Isla tras un concierto memorable el pasado 2023 como parte del cartel del GrancaLive Fest y el anuncio reciente de su actuación en los Premios Latin Grammy «de Andalucía» el próximo mes de septiembre en Sevilla.

Y si Franco Battiato fundó una filosofía propia con su mítica Busco un centro de gravedad permanente inspirada en George Gurdjieff en los años 80, Rigoberta Bandini, álter ego artístico de Paula Ribó, la versionó ayer en su terreno de ladridos al estilo Delacroix para añadir que «y seguiré buscándolo toda mi vida».

Porque la Rigo, otro gran reclamo de este festival naciente, se consagra como el icono feminista sin certezas ni corsés de la generación millennial, que canta a la ansiedad y el empoderamiento, el síndrome de la impostora, la violencia estética y las contradicciones, «simpática pero problemática / alegre pero un poco nostálgica».

Jesucrista Superstar

Su primer concierto en Gran Canaria, antes de ceder el testigo a Manuel Carrasco, evidenció que, después del listón que marcó su debut con La emperatriz en el eco del Ay, Mamá en el Benidorm Fest 2022, el viaje de su segundo álbum doble, Jesucrista Superstar, sigue convocando a las fieles de una diosa deconstruida en los renglones de la herstory que escribimos entre todas.

En el filo de su gira nacional, la Rigo actuó por primera vez en la Isla al abrigo del Canarias People Fest, el nuevo festival de Mar Abierto Producciones, que encabezó junto al aclamadísimo Manuel Carrasco como broche de oro y plato fuerte.

Rigoberta Bandini. / José Pérez Curbelo

La puesta de largo de este festival naciente congregó ayer a alrededor de 5.000 personas en el anexo del Estadio de Gran Canaria, según datos de la organización, con un cartel variado y ecléctico de distintos estilos que inauguró, a partir de las 16.00 horas, la artista soulera Acantha Lang, seguida de Los Niños Jesús, la banda liderada por el periodista y cantante Jordi Évole; la aplaudida banda-tributo a Queen, God Save The Queen; que dio paso a Rigoberta Bandini hasta que, a la caída de la noche, el esperadísimo show de Manuel Carrasco revolucionó al público más multitudinario de la tarde, reconvertido en ese «pueblo salvaje» que presta título a su nuevo disco, y que coronó por todo lo alto la primera edición de esta cita musical.

Asimismo, Canarias People Fest nace a iniciativa de Mar Abierto Producciones, una de las promotoras musicales más sólidas y longevas del Archipiélago, con el propósito de ampliar la nómina de festivales de música de presencia regional en Canarias y que , junto a su vertiente sonora de estilos diversos, brinden «una experiencia transversal» maridada con propuestas gastronómicas, un espacio recreativo y un ecomarket.

Tras su paso anoche por la capital grancanaria, la cita se repite este sábado el mismo cartel en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, con una estimación similar de asistentes.

En cuanto al estreno absoluto del festival en Gran Canaria, la alianza estelar de Rigoberta Bandini y Manuel Carrasco, ambos con sendos públicos muy afianzados alrededor de sus repertorios, ya garantizaba una velada de éxito en el primer día de agosto.

La artista norteamericana rebautizada como «diva del soul», Acantha Lang, rompió el hielo a primera hora de la tarde ante un público tímido que se desperazaba poco a poco bajo el embrujo de las canciones de Beautiful dreams, su primer disco. La de Nueva Orleans ya desgranó este repertorio el pasado diciembre en Telde y atesora un recorrido creciente en salas canarias, que incluyen una aplaudida actuación en el festival Sonora de Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, la banda capitaneada por Jordi Évole debutó en la Isla con su onda buenrollera y cercana convertida en una fiesta nostálgica, que se ganó el corazón del respetable con versiones de Estopa, Extremoduro, Duncan Dhu, Lori Meyers, Radio Futura, Kiko Veneno o Jarabe de Palo.

Y en esta línea continuista, el considerado como «el mejor tributo a Queen», procedente de Argentina, repetía en la agenda cultural del Archipiélago con los míticos temazos de la banda del gran Freddie Mercury, coreados uno tras otro por todas las generaciones sobre el asfalto. La caracterización de los artistas y el parentesco vocal de su líder y cantante, Pablo Padín, erige a este proyecto en el homenaje más demandado a escala internacional.

«Corazón y flecha»

«Gracias por todo el amor que me dan porque este sí es un amor de verdad, no un amor tóxico», expresó Rigoberta Bandini antes de los bises de Ay, Mamá y Busco un centro de gravedad permanente. Enmarcada en una estética retrovintage setentera y flanqueda por sus escuderos habituales, su pareja Esteban Navarro y su prima Belén Banerys (Memé), junto a un cuerpo de baile femenino no normativo, Jesucrista Superstar trenzó las canciones de su nuevo álbum con sus grandes himnos como In Spain we call it Soledad, Too many drugs o Perra.

Como estampas para el recuerdo de este cóctel de canciones que invita a «bailar y llorar a la vez», en palabras de la de Barcelona, destacaron su poderosa versión de El amor de Massiel y su descenso a la pista para brindar con chupitos al ritmo de Amore amore amore.

Con todo, el momento más esperado del Canarias People Fest respondía a un nombre propio: Manuel Carrasco, uno de los cantantes más queridos por el público festivalero isleño y nacional,cuyo poder de convocatoria redobló el caudal de público de Siete Palmas.

A lomos de su gira Salvaje Tour, que en las últimas semanas ha rebosado estadios y salas de todo el país, el vocalista onubense regresaba a la Isla rodeado por una banda sobresaliente y con nuevo disco bajo el brazo, Pueblo Salvaje II, que lanzó el pasado mayo y que presentó en directo hilvanando sus canciones con las más destacadas del resto de su discografía.

A lo largo de su show, Carrasco volvió a erizar a un público entregado con su habitual guiño a la tierra anfitriona, luciendo una pintadera canaria en el cuello y confirmando una profunda complicidad con el público grancanario. Sus virtudes como auténtico showman, sus letras que conforman un espejo de lo que somos todos y su continua conversación con el público, confirmó al de Huelva como un nombre infalible que siempre firma una página para el recuerdo en la memoria musical de las Islas.