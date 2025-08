Una vida breve

El 11 de junio de 1957, paracaidistas franceses detuvieron en su domicilio de Argel al joven Maurice Audin, profesor de matemáticas en la universidad argelina, de apenas 25 años pero con un sólido prestigio en el mundo de su especialidad y que esperaba leer su tesis a fines de ese mismo año.

El último en verle vivo, a excepción de sus interrogadores, fue su camarada Henri Alleg, al día siguiente, cuando los verdugos los pusieron frente a frente y pudieran, así, comprobar los efectos de la tortura. Audin miró a su camarada y le dijo: «Es duro Henri».

Y no dijo más; tampoco a sus torturadores. Diez días después el ejército francés informó de que Audin había escapado. En mil novecientos 63 el tribunal de primera instancia de Argel dictamina que había fallecido el veintiuno de junio de 1957, diez días después de su detención. No es hasta el dos mil dieciocho que el presidente de la República, Macron, reconoce que Audin fue asesinado por militares franceses y su caso es, por tanto, un crimen de estado.

Antes de ser un prestigioso helenista, el historiador Vidal Naquet presidió un comité contra la tortura en Argel, de 1958 a 1959, y reunió suficiente información sobre el caso Audin y concluyó que había sido asesinado y torturado por los paracaidistas franceses bajo el mando del coronel Massu. La propia madre de Maurice Audin decía a su nieta Michèle: Los tacones de las botas de los paracas en las aceras de Argel me dieron la misma impresión que los tacones de las botas de los alemanes en las aceras de Bayona.

La intervención del derrotado en Dien Bien Phu ejército francés en Argelia se saldó con 18.000 detenciones arbitrarias y tres mil desparecidos. El matemático Audin, padre de tres hijos a sus veinticinco años, es uno de esos desaparecidos. Su cuerpo nunca fue encontrado y, pese a las promesas gubernamentales de colaboración en la investigación del crimen, el silencio cómplice y siniestro del ejército francés ha impedido la identificación de los asesinos.

La historia la cuenta la hija del fallecido. Prestigiosa matemática con varios libros publicados de su especialidad y profesora universitaria. Se trata de una inmersión en el pasado con dos objetivos. El primero contar la historia de las gentes sin historia. La de aquellos que no tienen un gran apellido ni son aristócratas de sangre o dinero. La historia de las gentes sencillas como los padres del propio Audin, de origen obreros lioneses.

La madre es registrada el día de su boda como «sin ocupación», para una joven que estaba trabajando desde los 14 años el que la burocracia la definiera como «sin ocupación», a ella que había sido obrera de la seda en Francia y criada en Argel, era una especie de ascenso social. Son las mismas gentes sin historia que describe Albert Camus en su inacabado El primer hombre. Menestrales, amas de casa, maestros de escuela, pequeños comerciantes. La misma autora nos recuerda la cercanía de los dos mundos. Y subraya el paralelismo con Camus que perdió a su padre en la Primera Guerra Mundial, como ella en la Batalla de Argel.

Un mundo en el que para una mujer convertirse en ama de casa y dejar de atender la de otros se entiende como un ascenso social. Y lo es, indudablemente, el marido, que terminará siendo gendarme, gana lo suficiente como para mantener a la familia. Eso no significa que sean ricos, ni siquiera que sean burgueses acomodados. Son pequeña burguesía, atrapada en una digna pobreza. La pertenencia del padre al aparato de estado francés permitirá al joven Audin estudiar como interno en colegios del ejército lo que le abre las puertas de la universidad.

Ahí conocerá a su mujer, la madre de la autora, y ahí militarán los dos recién casados en el Partido Comunista Argelino. El único que defiende la emancipación de la mujer y que intenta desprender la tutela con tintes colonialistas del Partido Comunista Francés, luchando por la independencia de una Argelia laica, sin racismo ni machismo. Por eso, el gobierno francés lo prohibirá y se verá obligado a pasar a la clandestinidad. Clandestinidad que se prolongará más allá de la independencia. El Frente Nacional de Liberación no está de acuerdo con el comunismo y perseguirá a sus antiguos aliados.

Esa militancia producirá la detención, tortura, asesinato y desaparición del matemático por los paracaidistas franceses. Soldados al servicio, se supone, de una democracia burguesa que ha derrotado al nazismo junto con los aliados. Pero una cosa es la libertad en la metrópoli y otra la de las colonias. Pues aunque se proclame que Argelia es parte indisoluble de Francia, un departamento más, el racismo, el desprecio a la población originaria definida como sucia y maloliente, casi infra hombres, con un vocabulario cercano al de los nazis al hablar de judíos y eslavos, con leyes y reglamentos discriminatorios, son el pan de cada día.

Hay dos Argelias, la de los europeos que, por muy pobres que sean, se consideran superiores al resto de la población, y la de los árabes, los desfavorecidos, los vulnerables, los explotados. Michelle Audin nos recuerda que su familia pertenecía a la primera pero que la honestidad los llevó a luchar por los derechos de la segunda. Y eso le costó la vida al cabeza de familia.

Nunca se supo el verdadero nombre de los asesinos. El teniente Chabornier, señalado en el informe de Vidal Naquet como jefe de los mismos, llegó a coronel y sus colegas militares insisten en que en esa época no estaba en Argel. Pero los documentos no son claros, un país tan burocrático como Francia no tiene esos papeles bien archivados y a disposición de los investigadores. Ese silencio sobre los verdugos se conoce bien en nuestra tierra. Los asesinos de Javier Quesada o de Bartolomé García nunca fueron identificados por los mandos de la Policía Armada o la Guardia Civil y si lo fueron nunca fueron juzgados y condenados.

Los de Antonio González Ramos fueron amnistiados e incorporados al aparato policial con la democracia. También tuvimos desaparecidos cuando la guerra que militares e iglesia, al servicio de los terratenientes, desencadenaron contra el pueblo. Ahí están los pozos del olvido, la mar fea… La vida de Maurice Audin es la vida de tantos luchadores por la libertad y la justicia social. Es la vida de uno de los nuestros y agradecemos a su hija que la haya puesto a nuestro alcance.