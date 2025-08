La actriz canaria Naira Hernández, nominada en los Emmy 2025

Los Premios Emmy tendrán este año acento canario. La actriz tinerfeña Naira Hernández se encuentra nominada en la categoría de Programa individual en español, es decir, mejor anuncio, gracias al proyecto puesto en marcha por el director de origen dominicano Ray Hungría, quien ha realizado una campaña publicitaria para la Asociación Americana contra la Estafa, con sede en Nueva York. La canaria es la actriz protagonista de esta publicidad que se colará en la gala de entrega de los galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

Naira Hernández, de 36 años, es de Icod de los Vinos pero, cuando cumplió los 18 años, se trasladó a Madrid para estudiar interpretación y desde entonces vive en la Península, donde trata de labrarse una carrera que cada día avanza a paso agigantados. Días después de que se conozca su nominación a los Emmy, y aún sin creérselo demasiado, la tinerfeña asegura que se dedica a la industria del cine y el teatro «por pura vocación», ya que desde que era pequeña tenía claro que quería ser actriz, aunque en su familia no había antecedentes y ella ha ido descubriendo sola su camino en la industria.

Hernández se licenció en la especialidad de Interpretación Textual, en El Laboratorio de William Layton en Madrid. Expresa que su deseo era dedicarse al teatro cuando llegó a la capital española porque «lo que me atrapaba del escenario es que me permite conectar con el público de una forma muy real» y reconoce divertida que «a los actores no nos gusta que nos corten, por eso el cine no era mi primera opción». «El teatro es un viaje. Da miedo, pero es maravilloso», reconoce.

El cine

Sin embargo, poco a poco comenzó a trabajar también para el cine y la televisión, participando como figurante en series nacionales como El comisario u Hospital Central, y en películas como La cura. Génesis 2.0 o Vanitas. De hecho, cuenta con el Máster en Interpretación ante la cámara en La Central de Cine de Madrid, porque pronto «el cine me enamoró con su fuerza visual y con su cuidado por los detalles».

Tras más de una década formándose y trabajando en este sector, Naira Hernández asegura que se trata de una profesión muy dura, en la que hay que luchar duro para poder hacerse un hueco. Pero parece que tras tantos años está logrando encontrar su propio lugar en este mundo y poco a poco le llegan recompensas como la de esta nominación a los Emmy.

Así, se atreve a asegurar que «desarrollar mi carrera de interpretación está siendo más sencillo fuera de España, aunque parezca mentira» porque en el territorio nacional «la industria está muy acotada y es difícil hacerse un hueco». Para irlo logrando, como muchos otros actores canarios, ha tenido hasta que cambiar su característico acento isleño. Por eso, haber podido hablar en español en el anuncio ahora nominado a los Emmy ha sido para ella un regalo, ya que le ha permitido hablar tal y como ella está acostumbrada a hacerlo, seseando.

Naira Hernández conoció al director Ray Hungría durante el estreno de Jenni, uno de sus cortometrajes más galardonados. «Cuando vio mi material, me prometió que algún día trabajaríamos juntos, y así ha sido», celebra la joven quien explica que esta campaña publicitaria fue una iniciativa sin ánimo de lucro, en la que no cobró ningún miembro del equipo. «Tenía claro que este tema iba a gustar mucho», indica Hernández, quien explica que esta campaña se rodó en 2023 en la ciudad neoyoquina de Middletown.

Fraude

Este proyecto surge por el interés del propio director dominicano de denunciar los numerosos fraudes tecnológicos que tienen lugar en Estados Unidos cada día. Esta fue, así, su manera de aportar su granito de arena para combatir esta lacra. Precisamente, en este sentido Hernández se muestra realmente feliz por haber podido participar en un proyecto que va más allá de la mera interpretación, y que trata de despertar conciencias y ayudar a la sociedad.

Naira Hernández durante el rodaje. / LP/DLP

Para este proyecto se contó con la colaboración, además, del excomisionado de la Policía de Newburgh, José A. Gómez, y la jurista norteamericana Sarah Ramos. Se realizaron dos anuncios, uno en inglés y otro en español, y ha sido este último el que ha sido nominado a los Emmy. En ambos se muestra una llamada telefónica entre una mujer (interpretada por Naira Hernández en la versión en español) y su abuelo. La joven ha sufrido un accidente y necesita que su abuelo le dé el número de la tarjeta de crédito para poder pagar el seguro del coche. Mientras el anciano recita los datos, se descubre que en realidad se trata de una llamada fraudulenta y que los delincuentes están empleando una herramienta de modulación de voz e Inteligencia Artificial para hacerse pasar por la nieta de la víctima.

Proyectos futuros

Mientras disfruta de esta nominación, la actriz tinerfeña Naira Hernández se prepara además para el estreno de la que será su primera película como protagonista. Este proyecto llega también de la mano de Ray Hungría, que la ha elegido como actriz principal de la película Victoria. Se trata de una trilogía escrita por el propio director dominicano y es, en realidad, la segunda parte de esta historia, rodada en español y en inglés y que tiene previsto su estreno para el primer trimestre de 2026.

Hernández interpreta a Victoria, una joven que experimenta una profunda transformación durante la cinta. Tanto es así que la canaria llega a afirmar que da vida a dos personajes diferentes. Victoria es, al principio, una mujer sumisa y casada que se queda embarazada. Tras la separación de su marido, se convertirá en una persona totalmente diferente. «El personaje coincidía mucho conmigo, y me sentí totalmente identificada durante todo el rodaje», avanza la actriz canaria quien concluye que va a aprovechar esta nominación a los Emmy para darse a conocer en España. Su mayor deseo es el de ponerse en la piel de personajes que «que cuenten una historia realmente conmovedora, que puedan tocar el alma del espectador y que ayuden socialmente».