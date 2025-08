El podcast de trinchera que da altavoz a la música canaria

Cuando el maremágnum de la escena musical no encuentra espacio en los canales oficiales ni en los medios tradicionales, acaba por filtrar en formatos ajenos al circuito comercial para respirar. Es en un garaje convertido en plató, con un look profesional y los sillones de su abuela como parte del decorado, donde el músico canario Javier Brichis oxigena con Musicafé, un podcast semanal que sube el volumen de los artistas del Archipiélago.

«Yo no soy periodista», quiere aclarar de entrada, «yo soy músico. Por eso no lo considero entrevistas, sino que son charlas de músico a músico». Brichis logró la llave de la visibilidad en el reality La Voz y se reconoce en las dificultades que atraviesan los músicos, con una trayectoria de años tocando en garitos y hoteles del sur de Gran Canaria.

Cuenta que el programa le brota de una necesidad personal: «Yo tener tiempo y estar mirando para el techo, yo no puedo hacerlo. Tengo que estar siempre con la cabeza ocupada y haciendo cosas». Y también de una frustración: «Hace años que dejé de hacer mi propia música porque aquí no había mucho público que consumiera mi estilo. Hago música en inglés, muy americana, y no es lo que el público de aquí suele escuchar en vivo».

Musicafé tiene 47 capítulos con invitados como Nauci Gold o Said Muti

Con el tiempo que le queda libre entre el colegio de sus hijas y los bolos por la tarde, Brichis decidió desempolvar su antiguo amor por el audiovisual que había dejado de lado desde que fue padre y, junto a su amigo Alejandro González, también músico y profesional del sector, puso en marcha este proyecto.

El resultado deja una primera temporada de 47 episodios que se publica cada domingo desde su estreno en septiembre de 2024. «Emitimos todas las semanas sin fallo. Grabamos generalmente una vez al mes, en tandas de dos podcasts por mañana». Todo lo hacen entre dos personas: grabación, edición, subtitulados, redes sociales y diseño. «Las palmadas en la espalda están bien, pero no hacen que camine un proyecto», dice Brichis, sin rodeos.

A pesar de la calidad técnica del programa –iluminación de estudio, cinco cámaras y un sonido profesional–, Musicafé no ha recibido ningún tipo de ayuda institucional. Para financiar el proyecto idearon un formato expandido: Musicafé en los municipios, un modelo itinerante para grabar episodios fuera del plató y visibilizar a artistas locales. «Pero sacar Musicafé de mi garaje cuesta dinero. Son cámaras, equipo, set...», lamenta. La propuesta no ha tenido eco, por el momento: «¿Respuesta de los municipios?», «cero, cero», contesta.

Su segunda temporada inicia el 14 de septiembre con un formato de live sessions

Brichis recurre por el momento a la autogestión. Uno de los derivados del proyecto son las live session, sesiones acústicas que graban por encargo para bandas. «Te estás llevando lo que hace falta, música acompañada de un soporte gráfico», explica. Se ofrecen cuatro temas, en formato vertical para redes, con sonido mezclado listo para plataformas como Spotify.

Entre las voces que han pasado por el set de Musicafé destacan figuras como Harrison Galván, Said Muti, Nauci Gold, Teddy Bautista o Rainer Marinho. «A Teddy lo entrevisté como si hablara con mi abuelo músico. Tiene 82 años y el disco que acaba de sacar suena más fresco que cualquier idea que pueda tener yo a día de hoy».

La atmósfera de cercanía es real y fruto del trato de músico a músico. «A los diez minutos se han olvidado de que hay cámaras. Cuando una persona está mintiendo, lo notas. Y cuando te envuelve de verdad, también». Pese al esfuerzo de autogestionarse, el podcast mantiene el rumbo. La segunda temporada comenzará el 14 de septiembre y continúa con la identidad cafetera que da nombre al pódcast.