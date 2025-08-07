Arucas espera a más de 25.000 personas este fin de semana en la octava edición del FiestoRon

El casco de Arucas espera a más de 25.000 personas este fin de semana para disfrutar del FiestoRon 2025, la cita infalible de la agenda musical del verano en Gran Canaria, que este año asegura una de sus ediciones «más cañeras y memorables» con las bandas Molotov, Barón Rojo, La Regadera, Tropa Do Carallo, Boikot, The Locos, La Guardia, Despistaos, Los Zigarros y Huecco.

Con su habitual espíritu cañero y un modelo organizativo comprometido con la seguridad, la sostenibilidad y la dinamización del territorio, el FiestoRon 2025 fusiona bandas históricas con nuevos nombres del panorama musical nacional que se desenvuelven en las claves del rock, punk, ska y pop.

Como novedades de esta nueva entrega, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, destacan la mejora de las zonas de descanso y ampliación de la oferta gastronómica; mejores accesos y un acuerdo con la compañía Global para la ampliación de servicios y traslados en guagua durante el festival, tanto de día como de noche; ampliación en la zona de escenario y una importante inversión en iluminación y sonido.

Además, el FiestoRon es de los pocos festivales en los que el público puede entrar y salir del recinto cuantas veces se quiera, de forma que se contribuya a desarrollar la actividad económica de la zona.

Los artistas y horarios previstos para esta octava edición del FiestoRon se concentran en dos jornadas diferenciadas.

Horarios del FiestoRon 2025. / LP

Las bandas de esta octava edición

Hoy, viernes, la banda La Regadera sube el telón a las 18.00 horas con su repertorio de ska, reggae y rock. La Regadera es una banda que se caracteriza por sus letras cargadas de mensaje social y su propuesta bailable.

Les sigue, a las 20.00 horas, Tropa do Carallo, proyecto musical liderado por Evaristo Páramos, vocalista de La Polla Records, que mantiene la esencia rebelde y contestataria de su anterior banda, ofreciendo una propuesta fresca pero con la misma contundencia en sus letras y estilo.

A las 22.00 horas toma el escenario uno de los platos fuertes de esta entrega, Barón Rojo, una de las bandas de rock más emblemáticas del heavy metal o rock duro en español. Fundada en 1980 en Madrid, ha influido notablemente y trascendido a posteriores generaciones y fronteras, consolidándose como un referente de su género musical.

A continuación, a las 23.45 horas, la popular banda vallecana de punk rock mestizo Boikot, toma el relevo. Tras un reciente disco de sonoridades balcánicas, el grupo regresa con una serie de video-singles con su combativa fuerza característica. Desde que arrancase en los 90, Boikot ha tratado el punk rock en casi todas sus vertientes.

Como colofón, a las 1.45 horas, el grupo de ska punk The Locos, formada por Pipi, exintegrante de Ska-P, sigue la estela de su anterior banda, con letras directas y una propuesta energética que invita al descontrol y la diversión, sella el «fin de fiesta».

Mañana, sábado, la gran fiesta del pop-rock reanuda la marcha a las 18.00 horas con La Guardia, banda que marcó una época en el pop español de los 80 y 90. La Guardia continúa siendo un referente de la música nacional, con un legado de grandes éxitos y una capacidad para mantenerse vigente con su público a lo largo de los años.

A las 20.00 horas, Despistaos, grupo de pop-rock nacional que ha logrado consolidarse como una de las bandas más destacadas en su género en España, toma el testigo de la mano de un repertorio que ha conectado con millones de seguidores que disfrutan de su estilo único y su inconfundible sonido.

Y le sigue, a las 22.00 horas, Los Zigarros, banda valenciana que rinde homenaje al rock clásico, que presentará su arrollador directo dentro de su Gira Acantilados, ampliando las fronteras de su sonido sin perder la esencia rockera que les identifica.

Por fin, a las 23.45 horas, la joya de la corona, Molotov, icono del rock alternativo mexicano, se sube al escenario del FiestoRon 2025. Molotov se ha distinguido por su estilo provocador y su fusión de rock, hip hop y rap, creando canciones que desafían el statu quo y mantienen su relevancia en la escena internacional.

Por último, a las 1.45 horas, Huecco pone la guinda a la jornanada con una propuesta que fusiona rock latino y ritmos urbanos, que ha conseguido mantenerse a la vanguardia con sus canciones cargadas de actitud y mensajes directos, conquistando a diferentes generaciones.

Últimas entradas disponibles

El FiestoRon, que ya ha agotado sus entradas VIP y Palco, se encontraba ayer en el tramo final de venta, con disponibilidad muy limitada en el resto de categorías. Las últimas entradas están a la venta en www.fiestoron.com y en todos los centros de El Corte Inglés y agencias de viaje a nivel nacional para quienes prefieran realizar su compra de forma física.

Con todo, cabe recordar que los accesos principales a la ciudad de Arucas se encuentran en obras, por lo que se recomienda asistir en transporte público, aprovechando el convenio establecido con Global.

A quienes asistan con su propio vehículo, se recomienda venir con tiempo de antelación para evitar atascos y se han habilitad zonas de parking específicas para el evento para quienes vengan de la zona noroeste de la Isla.