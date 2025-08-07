Ni Quevedo ni Don Patricio: este es el único disco canario entre los 10 más vendidos de la historia de España

En la última década, nombres como Quevedo y Don Patricio han monopolizado nuestras listas de éxitos y playlists, llevando el trap y la música urbana canaria a cotas inimaginables hasta hace poco.

Sin embargo, cuando hablamos de superventas históricos en España, esas referencias que trascienden modas y se convierten en hitos culturales, el único álbum con origen en las Islas Canarias que figura en el top 10 de todos los tiempos no es de trap, sino de pop acústico: Lunas Rotas, el disco debut de una cantautora que desbancó expectativas y mercados enteros para grabar su nombre con mayúsculas en la industria musical española, Rosana.

Biografía de Rosana Arbelo

Rosana Arbelo Gopar nació el 24 de octubre de 1963 en Arrecife, Lanzarote, en el seno de una familia de ocho hermanos. Con tan solo cinco años recibió su primera guitarra, y a los ocho ya componía sus propias canciones.

A los veinte se trasladó a Madrid para formarse en armonía y guitarra en el Conservatorio de Artes, donde destacó como la estudiante femenina con mayores honores de su promoción.

Antes de enfundarse el micrófono, Rosana ya era solicitada como compositora:

En 1994, el dúo Azúcar Moreno grabó “Ladrón de amores”, pieza originalmente suya.

grabó “Ladrón de amores”, pieza originalmente suya. Ese mismo año, “Fuego y miel” interpretada por Esmeralda Grao se hizo con el primer premio del Festival de Benidorm .

se hizo con el primer premio del . Además, su talento cruzó géneros y generaciones: ha compuesto para Joaquín Sabina, Miguel Ríos y María Dolores Pradera, entre otros grandes nombres de la música española.

El genio de 'Lunas Rotas'

Lunas Rotas se gestó en varios estudios de Madrid y fue masterizado por Carlos Martos en Miami. Rosana apostó por un sonido pop-acústico, prescindiendo de programaciones digitales para resaltar la guitarra, el bajo, el violín y su voz cristalina.

Publicado el 11 de abril de 1996, Lunas Rotas debutó vendiendo todas sus copias en solo tres horas. Permaneció catorce semanas en el número 1 de las listas españolas y obtuvo disco de diamante en menos de un año. Con 1.100.000 copias certificadas en España y más de 900.000 en el extranjero, sus ventas superan los 3 millones a nivel mundial y situan en LP en el 8º puesto de los más vendidos de la historia en territorio nacional (algunas listas lo colocan como 7º).

"Si Tú No Estás" de Rosana incluida en el "primer Cancionero de la Unión Europea " / LP

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran El Talismán, tema bandera del disco y parte de la banda sonora de la película Tú asesina, que nosotras limpiamos la sangre, producida por Quentin Tarantino; Si tú no estás, un clásico imperecedero, la balada íntima que conquistó España y Latinoamérica; A fuego lento, un corte rítmico que reforzó el carácter fresco del álbum; y Sin miedo, el tema que completa el cuarteto de sencillos y refuerza la madurez lírica de la artista.

El disco se distribuyó en más de 30 países (México, Brasil, Estados Unidos, Francia, Japón, Corea del Sur…), amplificando la influencia de Rosana más allá del mercado hispano. La inclusión de El Talismán en la producción de Tarantino sirvió como trampolín hacia el público anglosajón.

Proyectos y futuro inmediato

Aunque su último álbum de estudio, En la memoria de la piel, data de 2016, Rosana no ha dejado la música ni el compromiso social. Tras participar como jurado en Operación Triunfo (2018), La Voz Senior (2020) y Factor X en Colombia (2021-22), su aparente retirada de los escenarios obedece a su dedicación total a un misterioso proyecto benéfico, al que lleva cinco años entregada “en cuerpo y alma”, según ha revelado en medios como Diario AS.

Paralelamente, en febrero de 2024 estrenó junto a Efecto Pasillo el videoclip Escalera de Colores, avanzado de un posible nuevo ciclo creativo.

Todo ello a un año de cumlpirse 30 años del lanzamiento del que fue su álbum de debut. Con Lunas Rotas, Rosana no solo firmó un disco de culto, sino que elevó el espíritu canario a las más altas cotas del negocio musical español, confirmando que el talento de las Islas no solo vacila ante las corrientes urbanas, sino que puede nadar con libertad en los océanos del pop global.